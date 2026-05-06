Việt Nam – Ấn Độ ký loạt văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, trưa 6/5 tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Các văn kiện hợp tác gồm:

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.

Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát tiêu chuẩn thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm.

Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2026-2030.

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền thành phố Mumbai, nước Cộng hòa Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công.

Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số.

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Đại học Nalanda (Ấn Độ).

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Đại học Đà Nẵng về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Bản ghi nhớ hợp tác về kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua kết nối giữa Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh toán quốc tế NPCI, Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ xạ hiếm Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn đất hiếm Ấn Độ (IREL).

Biên bản ghi nhớ giữa Dự án Tri thức Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp tác trong một dự án thuộc Tri thức Ấn Độ (Gyan Bharatam).