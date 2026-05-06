Việt Nam – Ấn Độ ký loạt văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

Hà Lê

06/05/2026, 22:35

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, trưa 6/5 tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm:

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.

Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát tiêu chuẩn thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm.

Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2026-2030.

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền thành phố Mumbai, nước Cộng hòa Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công.

Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số.

Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Đại học Nalanda (Ấn Độ).

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Đại học Đà Nẵng về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Bản ghi nhớ hợp tác về kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua kết nối giữa Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh toán quốc tế NPCI, Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ xạ hiếm Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn đất hiếm Ấn Độ (IREL).

Biên bản ghi nhớ giữa Dự án Tri thức Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp tác trong một dự án thuộc Tri thức Ấn Độ (Gyan Bharatam).

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

12:51, 06/05/2026

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Việt Nam - Ấn Độ làm sâu sắc trụ cột an ninh trong Đối tác Chiến lược Toàn diện

07:11, 06/05/2026

Việt Nam - Ấn Độ làm sâu sắc trụ cột an ninh trong Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

07:02, 06/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều 6/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, làm rõ tầm nhìn và định hướng hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/5 tại Cebu, Philippines, cùng các hội nghị liên quan.

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền cấp xã

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền cấp xã

Ghi nhận các ý kiến cử tri, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định chính quyền cấp xã giữ vai trò then chốt trong định hướng phát triển kinh tế địa phương, đồng thời yêu cầu cán bộ cơ sở chủ động, sáng tạo, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cụ thể hóa Luật Thủ đô, xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” từ cơ sở

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cụ thể hóa Luật Thủ đô, xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” từ cơ sở

Tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” đô thị, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực của bộ máy cơ sở.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

