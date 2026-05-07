Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối chuỗi giá trị

Chiều 7/5 tại Mumbai, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo bang Maharashtra và đông đảo doanh nghiệp hai nước, tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi giá trị.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức

Diễn đàn là không gian trao đổi thông tin và kết nối trực tiếp giữa hàng trăm doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, sản xuất ô tô, dược phẩm, thiết bị y tế, điện tử, du lịch, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, hàng không và logistics.

HỢP TÁC ĐẶT TRONG DÒNG CHẢY TRUNG TÂM TĂNG TRƯỞNG VÀ XU THẾ TIÊN PHONG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, dự Diễn đàn. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam – Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng lịch sử sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, đồng thời đang đứng trước cơ hội nâng tầm kết nối chiến lược trong các chuỗi giá trị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác hai nước cần được đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động và các xu thế tiên phong toàn cầu như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi xanh; Đồng thời nêu rõ Việt Nam kiên định con đường phát triển dựa trên ổn định, hội nhập và đổi mới sáng tạo, đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam tập trung vào ba trụ cột lớn gồm: hoàn thiện thể chế hiện đại, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng số, năng lượng và logistics; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục củng cố môi trường chính trị – xã hội ổn định, nâng cao chất lượng điều hành và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

MỞ RỘNG THƯƠNG MẠI CÂN BẰNG, BỀN VỮNG, THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ LĨNH VỰC THEN CHỐT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế.

Trong bối cảnh cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ được xác định là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nếu Việt Nam là cửa ngõ của ASEAN gắn với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì Ấn Độ là trung tâm của Nam Á, ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn và các chuỗi giá trị đang hình thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước - Ảnh: TTXVN

Quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư tại Ấn Độ trong các lĩnh vực mới như xe điện, hạ tầng sạc và dịch vụ công nghệ; trong khi doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và chế biến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hợp tác hai nước cần được nâng lên tầm cao mới, không chỉ mở rộng quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung mở rộng thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của tương lai; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không, du lịch; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức.

Việt Nam cam kết tiếp tục tăng cường đối thoại, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và mong muốn trở thành nơi các doanh nghiệp không chỉ đầu tư mà còn phát triển lâu dài, gắn bó bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ chủ động, mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ và mở rộng thị trường, đưa các cuộc tiếp xúc, trao đổi thành những thỏa thuận, dự án cụ thể; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai hợp tác.