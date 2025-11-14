Việt Nam có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt, đe dọa thành quả thanh toán bệnh bại liệt đã đạt được từ năm 2000...

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, bệnh viện trực thuộc Bộ đề nghị đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt.

Bộ Y tế cho biết từ năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt và ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ thành quả này trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, WHO cũng đánh giá tại thời điểm hiện tại Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt, đe dọa thành quả thanh toán bại liệt đã đạt được.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và ban ngành, đoàn thể các cấp phối hợp với ngành Y tế triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh bại liệt, đặc biệt là các các tỉnh, các xã giáp Lào, người về từ quốc gia, khu vực đang có dịch.

Riêng đối với các tỉnh biên giới giáp với Lào, cần chủ động phối hợp với các tỉnh biên giới của Lào trong việc thông tin về tình hình dịch bệnh bại liệt cũng như công tác phối hợp triển khai phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế các địa phương phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur tổ chức triển khai đánh giá nguy cơ bại liệt và xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh bại liệt trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ nguy cơ; báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ bệnh bại liệt về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường giám sát và phòng, dịch bệnh để xử lý kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát, lây lan, đặc biệt là tại các xã giáp Lào, người về từ quốc gia, khu vực đang có dịch.

Đồng thời, tăng cường triển khai công tác tiêm chủng mở rộng, trong đó đặc biệt lưu ý đến tỷ lệ uống vaccine và tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt, nhằm bảo đảm đủ liều vaccine chứa thành phần bại liệt theo quy định.

Khẩn trương rà soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức tiêm chủng vaccine phòng bại liệt (IPV, bOPV) cho các trường hợp chưa uống/tiêm hoặc uống/tiêm chưa đủ liều, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ cao; đẩy mạnh tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Các cơ sở y tế cũng cần thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị kịp thời khi có các trường hợp bại liệt hoặc nghi bại liệt, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.

Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh khử khuẩn môi trường, không để lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Rà soát đảm bảo nguồn lực phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính cấp và bổ sung kinh phí kịp thời để chủ động triển khai công tác phòng chống bệnh bại liệt, trong đó có kinh phí cho tăng cường giám sát, lấy mẫu, vận chuyển mẫu và tiêm bù, tiêm vét.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Bộ Y tế đề nghị phối hợp, hướng dẫn các địa phương chủ động tăng cường công tác giám sát, phòng dịch bệnh. Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trong phạm vi phụ trách khẩn trương tiến hành rà soát các khu vực, địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng vaccine bại liệt thấp để tổ chức tiêm chủng bổ sung.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được giao là đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện công cụ đánh giá nguy cơ bệnh bại liệt, kế hoạch triển khai đánh giá, hướng dẫn xây dựng kế hoạch đáp ứng với nguy cơ bùng phát bệnh bại liệt dựa trên kết quả đánh giá (hoàn thành trong tháng 11/2025). Đồng thời, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được giao tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chẩn đoán, điều trị, cấp cứu, phòng ngừa lây nhiễm, phối hợp thực hiện giám sát bệnh bại liệt theo hướng dẫn.