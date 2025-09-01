Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045
Phạm Minh Thụy*
01/09/2025, 07:00
Trong năm tài chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 - 30/6/2026 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp. Đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ
vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (tức là vào nhóm thu nhập trung bình cao). Việt Nam muốn trở thành nước thu nhập cao vào cuối năm 2045 thì tăng trưởng trung bình GDP (giá cố định) từ năm 2025-
2044 phải đạt tối thiểu là 5,0%/năm. Nếu tăng trưởng trung bình GDP trong giai đoạn 2025-2044 là 6,0%/năm; 7,0%/năm; 8,0%/năm thì Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao lần lượt vào cuối năm 2042; 2040; 2038.
Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ và có khả năng trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), trong năm tài chính 2026, Việt Nam sẽ chính thức vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao. Để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần duy trì mức tăng trưởng GDP trung bình tối thiểu 5% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2044.
Theo phân loại của WB, các nền kinh tế được chia thành bốn nhóm dựa trên GNI/người. Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm thu nhập trung bình thấp với GNI/người đạt 4.490 USD vào năm 2024, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Philippines, Campuchia, Lào và Myanmar, nhưng vẫn thấp hơn so với Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Brunei và Singapore. Để đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2026, GNI/người của Việt Nam cần vượt qua ngưỡng 4.496 USD, điều này có thể đạt được nếu tăng trưởng kinh tế tiếp tục diễn ra thuận lợi.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ ràng mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước. Đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Để thực hiện được những mục tiêu này, cần có những chính sách phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với tiềm năng của đất nước.
Theo các chuyên gia, nếu Việt Nam duy trì được mức tăng trưởng GDP từ 5% đến 8% trong giai đoạn 2025-2044, khả năng trở thành quốc gia có thu nhập cao sẽ được rút ngắn. Cụ thể, nếu tăng trưởng đạt 6%/năm, Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2042; nếu đạt 7%/năm, thời gian này sẽ rút ngắn xuống còn 2040; và nếu đạt 8%/năm, Việt Nam có thể gia nhập nhóm thu nhập cao vào năm 2038.
Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải cẩn trọng trong việc điều hành nền kinh tế. Việc tăng trưởng quá nóng có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn như lạm phát gia tăng, hiệu quả đầu tư thấp và bất ổn kinh tế vĩ mô. Do đó, các nhà điều hành cần có những chính sách phát triển hợp lý, không nên quá nóng vội trong việc thúc đẩy tăng trưởng.
Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển. Sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế, cùng với những chính sách đúng đắn, sẽ giúp Việt Nam không chỉ hoàn thành mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao trước thời hạn mà còn hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Những dự báo lạc quan này củng cố niềm tin về tương lai phát triển của kinh tế Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước...
(*) Phạm Minh Thụy, Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính.
