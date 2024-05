Việt Nam đảm bảo công bằng tiếp cận đối với giáo dục mầm non chất lượng

Trong 2 ngày (14-15/5), Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức Hội nghị Giáo dục ASEAN về Công bằng tiếp cận đối với giáo dục mầm non chất lượng. Đây là sự kiện nhân dịp Lào là Chủ tịch ASEAN năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giáo dục các nước ASEAN, Timor Leste, các chuyên gia về giáo dục và các đối tác giáo dục quốc tế.

Tại phiên toàn thể với chủ đề “xây dựng khả năng tự cường đối với thay đổi khí hậu từ sớm: Tương lai của giáo dục mầm non vì sự phát triển bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã chia sẻ với các thành viên ASEAN các thành tựu mà giáo dục mầm non Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi vào năm 2017. Công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp được chú trọng bảo đảm mỗi xã/phường có 1 cơ sở giáo dục mầm non công lập, giáo dục mầm bon ngoài công lập được khuyến khích phát triển. Có 56,9% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó tỷ lệ trường mầm non ngoài công lập chiếm 21,1%.

Năm học 2022-2023, có hơn 5,3 triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc. Tỷ lệ trẻ em được đến cơ sở giáo dục mầm non, được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non quốc gia đạt 70%/trẻ em trong độ tuổi, trong đó trẻ em tại các cơ sở ngoài công lập (23,3%).

Giáo dục về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu luôn là một trong những ưu tiên của Việt Nam. Chính phủ đã có những chính sách, chương trình hành động cụ thể để nâng cao nhận thức cho của học sinh trong công tác bảo vệ môi trường tại tất cả bậc học.

Đối với giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục mầm non trên toàn quốc có lồng ghép mục tiêu giáo dục thích ứng biến đổi khí hậu, giáo dục bảo vệ mội trường nhằm giúp trẻ mầm non có được kiến thức cơ bản, nhận thức và khả năng thích nghi với những thay đổi của môi trường như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học.

Nhận thức rằng trẻ em ngày nay sẽ lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác so với thế hệ cha mẹ của trẻ, phải đối mặt với những thách thức mới, trong đó có biến đổi khí hậu, rủi ro về thiên tai, Trưởng đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông tin với Hội nghị về những chương trình Việt Nam sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Đó là, triển khai lộ trình thực hiện các mục tiêu về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Chú trọng việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn 2045, mục tiêu “ Chất lượng - Công bằng - Hòa nhập”, quan tâm đến chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh hướng đến mục tiêu “Xanh hóa lối sống, xanh hóa quá trình chuyển đổi dựa trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu”.

Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh giáo dục bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong cấp học giáo dục mầm non; xây dựng mô hình trường mầm non xanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu/hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng nhấn mạnh cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong việc chia sẻ những nỗ lực chung của khu vực và đồng hành cùng Bộ Giáo dục các nước tăng cường thực hiện Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về chăm sóc và giáo dục mầm non đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023 và các cam kết các nước đạt được tại Hội nghị lần này.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục các nước ASEAN đã thông qua tuyên bố chung của Hội nghị gồm những nội dung: tích hợp giáo dục vì môi trường bền vững trong chương trình giảng dạy sư phạm mầm non; trang bị kiến thức, kỹ năng cho giáo viên mầm non về biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai; kêu gọi sự phối hợp của cha mẹ của trẻ tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, toàn diện thông qua gia đình và cộng đồng, tạo cơ hội cho trẻ em học tập và thực hành kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai hiệu quả vì sự phát triển bền vững.