Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh

Việt Nam và Đan Mạch đang mở rộng hợp tác chuyển đổi xanh sau khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh (GSP), tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước cùng thúc đẩy tăng trưởng bền vững và các dự án thân thiện môi trường…

Ngày 30/10, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp cùng Tập đoàn LTP – Asia tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp nhà máy dệt may LTP với hệ thống điện mặt trời hiện đại tại TP.Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz chia sẻ chuyển đổi sang năng lượng xanh và sản xuất bền vững không chỉ là điều tất yếu, mà còn là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

“Những dự án của các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam như LEGO, Pandora hay LTP đã chứng minh rằng trách nhiệm xã hội và thành công trong kinh doanh có thể song hành. Việc ứng dụng năng lượng mặt trời tại nhà máy là một ví dụ cụ thể, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chuyển đổi xanh”, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cho biết.

Nhà máy LTP triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo song song với hoạt động sản xuất, đồng thời ứng dụng mô hình công nghệ xanh góp phần nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp. Hệ thống điện mặt trời của nhà máy dự kiến đáp ứng khoảng 35,8% nhu cầu điện và giúp giảm gần 482 tấn CO2 mỗi năm.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz tại buổi lễ khánh thành - Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, trong những năm qua, Việt Nam và Đan Mạch đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác mật thiết dựa trên các mục tiêu chung về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng toàn diện.

Trọng tâm hợp tác giữa hai quốc gia nằm ở Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh (Green Strategic Partnership – GSP), được thiết lập vào cuối năm 2023. Đây là khuôn khổ hợp tác nhằm thúc đẩy liên kết chính trị, mở rộng quan hệ kinh tế gắn với tăng trưởng xanh, tạo việc làm và phối hợp ứng phó các thách thức toàn cầu, hướng tới thực hiện Thỏa thuận Paris và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc.

GSP cũng kết nối hợp tác cấp Chính phủ với sự tham gia chủ động của khu vực tư nhân, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như năng lượng sạch, y tế, an toàn thực phẩm đến giáo dục.

Đại sứ quán Đan Mạch cho biết thương mại và đầu tư xanh là hai trụ cột chính của GSP. Hiện, đã có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, mang đến các công nghệ xanh hàng đầu thế giới, mô hình kinh doanh bền vững và kinh nghiệm chuyên sâu để hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Trong bối cảnh đó, nhiều hoạt động cụ thể đang được triển khai nhằm hiện thực hóa các cam kết trong khuôn khổ GSP, đặc biệt với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.