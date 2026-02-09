Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 1/2026

Số lượng khách quốc tế tăng 18,5% so với cùng kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay của toàn ngành. Đây không chỉ là con số thống kê, nó phản ánh niềm tin thị trường, hiệu quả chính sách và sức hút ngày càng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam...

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế là số lượng cao nhất trong một tháng mà Việt Nam đón được từ trước đến nay - tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025. Con số vừa ấn tượng ở quy mô vừa cho thấy cấu trúc tăng trưởng đáng chú ý giữa các nhóm thị trường.

Các thị trường gần ở khu vực Châu Á tiếp tục là trụ cột, đạt khoảng 1,8 triệu lượt, chiếm hơn 73% tổng lượng khách. Tuy nhiên, tăng trưởng trong khu vực này có sự khác biệt. Hàn Quốc giữ vai trò thị trường động lực với gần 490 nghìn lượt, tăng khoảng 26% so với tháng trước và hơn 17% so cùng kỳ. Đây không chỉ là thị trường ổn định mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, phản ánh sức hút bền vững của các điểm đến nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình và lợi thế kết nối hàng không dày đặc giữa hai nước.

Thị trường Nhật Bản tăng mạnh 41% so tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi tốt của phân khúc khách có mức chi tiêu cao. Thị trường Trung Quốc dù giảm so với cùng kỳ nhưng lượng khách vẫn rất lớn, đạt gần 460 nghìn lượt, xếp thứ hai sau Hàn Quốc.

Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường đạt mức tăng trưởng cao như Philippines tăng 75,0%, Singapore tăng 51,7%, Indonesia tăng 41,4% và Thái Lan tăng 10,6%, đáng chú ý Campuchia tăng trên 3 lần so tháng trước và hơn gấp đôi cùng kỳ. Điều này phản ánh hiệu quả của các chương trình hợp tác du lịch nội khối ASEAN, cũng như lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và sự thuận tiện trong kết nối giao thông.

Biểu đồ khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng năm 2025 và tháng 1 năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Đặc biệt, thị trường tiềm năng Ấn Độ gây ấn tượng với mức tăng 80,5% so với cùng kỳ năm 2025, đưa số lượng khách nước này đạt gần 88 nghìn lượt trong tháng 1/2026. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường Ấn Độ trong thời gian qua cho thấy hướng đi đúng đắn của du lịch Việt Nam nhằm đa dạng hóa các thị trường nguồn.

Bên cạnh đó, châu Âu cũng nổi lên như điểm sáng tăng trưởng, tổng lượng khách đạt khoảng 424 nghìn lượt, tăng hơn 35% so tháng trước và gần 60% so cùng kỳ. Các thị trường chính là Nga, Anh, Pháp, Đức đều tăng hai chữ số; đặc biệt Nga (+195,1% so với cùng kỳ) và Ba Lan (+98,7% so với cùng kỳ) có tốc độ tăng rất cao. Điều này cho thấy hiệu ứng tích cực từ chính sách thị thực thuận lợi, đường bay thẳng và sức hấp dẫn của du lịch nghỉ đông dài ngày tại Việt Nam.

Thị trường châu Mỹ tăng trưởng ổn định, đạt khoảng 137 nghìn lượt, tăng 23% so tháng trước và 14,2% so với cùng kỳ. Hoa Kỳ tiếp tục là nguồn khách đường dài quan trọng với hơn 103 nghìn lượt, tăng 24,8% so với tháng trước và 12% so với cùng kỳ. Đây là thị trường có độ ổn định cao, ít biến động theo mùa vụ ngắn hạn.

Tính theo quy mô địa phương, với chuỗi sự kiện lễ hội quy mô chào đón năm mới, du lịch Đà Nẵng đã có bước khởi đầu đầy ấn tượng khi thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách với doanh thu hơn 4.600 tỷ đồng ngay trong tháng 1/2026. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 715,8 nghìn lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Lượng khách nội địa cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định với 507,6 nghìn lượt (tăng 9,5% so với tháng 1/2025).

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách hàng đầu tháng 1 năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tương tự, thống kê TP. Hà Nội, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 1/2026 ước đạt 680 nghìn lượt người, giảm 12,9% so với tháng trước và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt 215 nghìn lượt người, tăng 3,4% và tăng 33,5%; khách quốc tế đạt 465 nghìn lượt người, giảm 18,8% và tăng 18,3%.

Tại TP.HCM, tổng thu du lịch tháng 01/2026 ước đạt 49.500 tỷ đồng. Khách quốc tế đến thành phố trong tháng 01/2026 ước đạt 1.350.000 lượt; khách nội địa ước đạt 3.890.000 lượt...

Đánh giá về kết quả này, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia cho rằng, đây là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, bao gồm chính sách thị thực thuận lợi, tăng cường kết nối hàng không quốc tế, môi trường điểm đến ổn định, an toàn, cùng với hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh và hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng.

Cơ cấu phương thức đến của khách quốc tế cũng phản ánh sự phục hồi rõ nét của hạ tầng kết nối. Hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi chiếm gần 80% tổng lượng khách, trong khi lượng khách đến bằng đường bộ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, cho thấy sự sôi động của dòng khách từ các nước láng giềng và khu vực ASEAN.

Theo nhận định của ngành du lịch, con số kỷ lục gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế ngay trong tháng đầu năm có thể xem là điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Du lịch Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phục hồi sang nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, thành quả muốn tăng trưởng bền vững các chuyên gia cho rằng cần có vai trò tham gia toàn diện, sự kiến tạo của nhà nước, sự phối hợp liên ngành, liên vùng, và vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương, điểm đến, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Ngày 02/02/2026, lần đầu tiên Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức Lễ công bố kế hoạch Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026. Điểm mới nổi bật là việc công bố chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026 trên cơ sở tổng hợp các hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước của địa phương và doanh nghiệp.

Cách làm này giúp các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa Trung ương, địa phương và doanh nghiệp, hạn chế trùng lặp sự kiện, tối ưu nguồn lực xã hội hóa, tạo sức mạnh liên kết và bứt phá trên phạm vi quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường và tăng cường nhận diện hình ảnh du lịch Việt Nam trong cạnh tranh toàn cầu.