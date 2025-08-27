Thứ Tư, 27/08/2025

Dân sinh

Việt Nam đủ điều kiện trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế

Phúc Minh

27/08/2025, 10:17

Hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng hiện đại; nền y học cổ truyền lâu đời, giàu bản sắc văn hóa. Đặc biệt là lợi thế chi phí hợp lý, cùng một đất nước được thiên nhiên ưu đãi là những điểm cộng để du lịch y tế Việt Nam tạo nên sự khác biệt...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế.

Tại Hội nghị toàn quốc về Du lịch - Y tế gắn với phát triển bền vững ngày 26/8, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đủ điều kiện trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế.

Theo báo cáo quốc tế, thị trường du lịch y tế toàn cầu năm 2024 đạt 100 tỷ USD, với mức tăng trưởng hằng năm từ 15 đến 25%. Tại Việt Nam, quy mô thị trường đã đạt khoảng 700 triệu USD trong năm 2024, và dự báo có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18%/năm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết phát triển du lịch y tế cũng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được khẳng định trong nhiều văn bản quan trọng về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

“Việt Nam có đủ điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế. Hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng hiện đại, nhiều kỹ thuật y học tiên tiến. Song song với đó, nền y học cổ truyền lâu đời, giàu bản sắc văn hóa, mang lại tiềm năng phát triển những sản phẩm trị liệu, nghỉ dưỡng độc đáo mà ít quốc gia nào có được”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thông tin.

Bên cạnh đó, lợi thế chi phí hợp lý, cùng một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với hơn 3.000km đường bờ biển, đậm đà bản sắc, con người thân thiện cũng chính là những điểm cộng quan trọng để du lịch y tế Việt Nam tạo nên sự khác biệt.

Theo Thứ trưởng, để biến tiềm năng thành hiện thực, cần một tầm nhìn chiến lược dài hạn. Thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch y tế và dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao giai đoạn 2025 - 2030, đặt mục tiêu Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực; trong đó có một số nội dung, giải pháp.

Đó là, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc tế, hình thành các bệnh viện, trung tâm y tế đủ năng lực tiếp nhận và điều trị cho khách du lịch quốc tế. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp lý, trong đó có cơ chế visa y tế, khuyến khích hợp tác công - tư linh hoạt, huy động mạnh mẽ sự tham gia của khu vực tư nhân.

Ông cũng nhấn mạnh, phát triển du lịch y tế không chỉ là cơ hội kinh tế, mà còn là trách nhiệm trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Mục tiêu không chỉ là thu hút bệnh nhân quốc tế, mà còn phải giảm tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh, góp phần tiết kiệm nguồn lực quốc gia, tăng cường niềm tin vào hệ thống y tế trong nước.

“Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tạo nên bước đột phá trong phát triển du lịch y tế, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tin tưởng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, du lịch y tế đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa dịch vụ y tế chất lượng cao và trải nghiệm du lịch đa dạng, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa khẳng định uy tín, vị thế của một quốc gia.

