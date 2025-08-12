Bộ Y tế lập 4 đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Các đoàn kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác khám, chữa bệnh…
Theo quyết định do GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành, các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo
sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; việc thực hiện các quy định của
pháp luật về công tác khám, chữa bệnh; việc thực hiện các quy định của pháp luật
về giám định pháp y, pháp y tâm thần.
Đối tượng, phạm
vi kiểm tra, đánh giá của 4 đoàn là các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc
Bộ Y tế; bệnh viện công lập, tư nhân thuộc các địa phương quản lý; các viện, trung
tâm giám định pháp y tâm thần Trung ương và các khu vực; các cơ sở khám, chữa bệnh
khác.
Theo quyết định của Bộ Y tế, trưởng các đoàn kiểm tra là Cục
trưởng và 3 Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thành viên đoàn là các
cán bộ, chuyên viên của Cục Quản lý Khám chữa bệnh.
Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xác định đơn vị và nội
dung kiểm tra đánh giá trọng tâm; có văn bản đề nghị mời thành viên từ các đơn
vị, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế tham gia đoàn và phân công nhiệm
vụ các thành viên.
Thời gian kiểm
tra, giám sát của 4 đoàn này từ nay đến ngày 30/12/2025. Các đoàn kiểm tra tự
giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Bộ Y tế,
qua đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2024, cho thấy mặc dù có thời gian tập
trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên trong những năm qua nhiều
bệnh viện vẫn quan tâm, chú trọng đến chất lượng bệnh viện, có nhiều cải tiến, sáng kiến, ứng
dụng thành công nhiều kỹ thuật cao, mới trong khám chữa bệnh; cải tiến trong
đón tiếp, phục vụ người bệnh, rút ngắn thời gian trong một số thủ tục hành
chính, thời gian chờ xét nghiệm...
Đồng thời,
nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã được nhận các giải thưởng về chất lượng quốc tế
như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, Bệnh viện Hùng
Vương...