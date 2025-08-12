Chủ Nhật, 17/08/2025

Bộ Y tế lập 4 đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Nhật Dương

12/08/2025, 19:40

Các đoàn kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác khám, chữa bệnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quyết định do GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành, các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác khám, chữa bệnh; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giám định pháp y, pháp y tâm thần.

Đối tượng, phạm vi kiểm tra, đánh giá của 4 đoàn là các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện công lập, tư nhân thuộc các địa phương quản lý; các viện, trung tâm giám định pháp y tâm thần Trung ương và các khu vực; các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Theo quyết định của Bộ Y tế, trưởng các đoàn kiểm tra là Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thành viên đoàn là các cán bộ, chuyên viên của Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xác định đơn vị và nội dung kiểm tra đánh giá trọng tâm; có văn bản đề nghị mời thành viên từ các đơn vị, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế tham gia đoàn và phân công nhiệm vụ các thành viên.

Thời gian kiểm tra, giám sát của 4 đoàn này từ nay đến ngày 30/12/2025. Các đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Bộ Y tế, qua đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2024, cho thấy mặc dù có thời gian tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên trong những năm qua nhiều bệnh viện vẫn quan tâm, chú trọng đến chất lượng bệnh viện, có nhiều cải tiến, sáng kiến, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao, mới trong khám chữa bệnh; cải tiến trong đón tiếp, phục vụ người bệnh, rút ngắn thời gian trong một số thủ tục hành chính, thời gian chờ xét nghiệm...

Đồng thời, nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã được nhận các giải thưởng về chất lượng quốc tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, Bệnh viện Hùng Vương...

Bệnh viện khám chữa bệnh

“Nới” thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

“Nới” thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Cục Việc làm sắp thử nghiệm vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây sẽ là nền tảng quan trọng kết nối cung – cầu thị trường lao động trên phạm vi cả nước. Đối với lao động nước ngoài, Cục Việc làm cũng đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, tích hợp thông tin từ khâu xuất nhập cảnh đến cấp phép lao động, phục vụ công tác quản lý...

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, gần 32 nghìn người dân xứ Thanh đã đồng loạt tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, đây là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Sáng kiến của tỉnh Quảng Trị nhằm ổn định đời sống cho gần 1.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới đang được khẩn trương triển khai, với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng.

Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động...

