Việt Nam đứng thứ 3 châu Á về doanh số xuất khẩu chip bán dẫn vào Mỹ

Thông tin này được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra trong buổi Họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 5/5/2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 4/2023, doanh thu toàn ngành ước đạt 313.475 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với tháng trước (tháng 3/2023 đạt 295.370 tỷ đồng) và giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 4/2022 đạt 317.470 tỷ đồng).

Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 4/2023 ước đạt 1.139.333 tỷ đồng; tỷ lệ doanh thu ước đạt 27% so với kế hoạch năm.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành Thông tin và Truyền thông trong tháng 4/2023 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới.

Cụ thể, trong lĩnh vực bưu chính, sản lượng bưu chính, chuyển phát tháng 4 ước đạt 175 triệu bưu gửi, tăng trên 20% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 4.650 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Với lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia và Chính phủ số, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ 51,32% tăng 0,71% so với tháng trước (50,61%). Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đủ điều kiện đạt 84,14%, tăng 7,06% so với tháng trước (77,08%). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 54,88%, tăng 0,08% so với tháng trước (54,80%).

Tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng 4/2023 là 27,247 triệu giao dịch.

Trong lĩnh vực kinh tế số, tháng 3/2023, tổng số lượt download các ứng dụng di động của Việt Nam là 280 triệu lượt, tăng 13% so với tháng 2/2023. Doanh thu trực tiếp từ các giao dịch trên ứng dụng di động tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp ICT, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia dẫn đầu việc gia tăng xuất khẩu chip bán dẫn vào thị trường Mỹ trong năm nay. Việt Nam đã chiếm hơn 10% số lượng chip nhập khẩu của Mỹ trên toàn thế giới trong 7 tháng liên tiếp.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, xét về mặt doanh số, Việt Nam đứng hạng 3 châu Á, sau Malaysia và Đài Loan trong xuất khẩu chip bán dẫn vào Mỹ.

Trước đó, theo dữ liệu thống kê của Cục Điều tra dân số Mỹ, trong tháng 2/2023, nhập khẩu chip bán dẫn của Mỹ đã đạt 4,86 tỉ USD, tăng 17% so với năm 2022. Khu vực châu Á chiếm 83% trong tổng số chip bán dẫn Mỹ đã nhập khẩu trên toàn thế giới. Ấn Độ chứng kiến việc xuất khẩu các lô hàng chip bán dẫn vào Mỹ tăng 34 lần, đạt 152 triệu USD; trong khi Campuchia đạt mức tăng trưởng ấn tượng 698%, ở mức 166 triệu USD, doanh thu chưa từng có trong những năm trước.

Theo Bloomberg, Việt Nam và Thái Lan đều có thị trường sản xuất chip bán dẫn lớn và đã tăng thương mại với Mỹ trong lĩnh vực này lần lượt là 75% và 62%.

Trong tháng 2/2023, Việt Nam đã xuất khẩu chip vào Mỹ đạt doanh số 562,5 triệu USD, tăng so với tháng 2/2022 (chỉ đạt 321,7 triệu USD).