Việt Nam đứng thứ 38 toàn cầu về tỷ lệ sử dụng AI

Thứ Ba, 13/01/2026
Ngô Huyền
13/01/2026, 15:47
Tỷ lệ người sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam hiện cao hơn mức trung bình của thế giới khoảng 7,2%...
Theo AI Diffusion Report 2025 của Viện Kinh tế AI thuộc Microsoft (AIEI), Việt Nam hiện xếp thứ 38 toàn cầu về tỷ lệ người sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, mức độ phổ biến của AI tại Việt Nam đã tăng khá nhanh trong nửa cuối năm 2025, từ 21,2% trong nửa đầu năm lên 23,5%, tương ứng mức tăng 2,3 %.
Trong khi đó, trong nửa cuối năm 2025, tỷ lệ áp dụng AI toàn cầu đã tăng thêm 1,2%, từ 15,1% lên 16,3%. Điều này đồng nghĩa hiện nay, cứ khoảng sáu người trên thế giới thì có một người đang sử dụng các công cụ AI tổng hợp.
Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là các quốc gia có mức độ số hóa cao và đầu tư sớm cho AI. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tiếp tục giữ vị trí số một, với hơn 64% dân số trong độ tuổi lao động đã sử dụng AI vào cuối năm 2025. Singapore xếp thứ hai với tỷ lệ 60,9%, theo sau là những nền kinh tế quy mô nhỏ nhưng có hạ tầng số phát triển như Na Uy, Ireland, Pháp và Tây Ban Nha.
Báo cáo cũng chỉ ra một sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm quốc gia. “Trong số 10 quốc gia có mức tăng cao nhất, tất cả đều là các nền kinh tế thu nhập cao”, báo cáo nhấn mạnh. Theo AIEI, lợi thế này đến từ việc đầu tư sớm vào hạ tầng số, phát triển kỹ năng AI và thúc đẩy AI trong khu vực công.
Tuy nhiên, dù dẫn đầu thế giới về hạ tầng AI và phát triển các mô hình nền tảng, Hoa Kỳ lại tụt một bậc, từ vị trí 23 xuống 24 trong bảng xếp hạng nửa cuối năm 2025. Tỷ lệ sử dụng AI trong dân số độ tuổi lao động của Mỹ đạt 28,3%, thấp hơn một số quốc gia nhỏ nhưng có mức độ số hóa cao hơn.
Một điểm sáng đáng chú ý trong khu vực châu Á là Hàn Quốc. Trong nửa cuối năm 2025, quốc gia này đã tăng bảy bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, từ vị trí 25 lên 18. Tỷ lệ người sử dụng AI tổng hợp tại Hàn Quốc đã tăng từ khoảng 26% lên hơn 30% dân số, đồng thời trở thành thị trường thuê bao ChatGPT lớn nhất thế giới.
Theo báo cáo, sự bùng nổ này đã khiến OpenAI quyết định mở văn phòng tại Seoul. “AI tổng hợp hiện đã được triển khai rộng rãi trong trường học, nơi làm việc và các dịch vụ công, biến Hàn Quốc thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của ChatGPT”, báo cáo cho biết.
Đối với Việt Nam, trong bối cảnh có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, chiếm 84,2% dân số (theo DataReportal), dư địa để AI lan tỏa sâu rộng hơn vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, khoảng cách với nhóm quốc gia dẫn đầu cho thấy việc đầu tư vào hạ tầng số, kỹ năng AI và chính sách thúc đẩy ứng dụng trong khu vực công – tư sẽ là yếu tố quyết định vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI toàn cầu trong những năm tới.
