Việt Nam - EU đẩy mạnh hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có cuộc trao đổi với ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam với nhiều cam kết mới nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và bảo vệ môi trường.



Trong cuộc trao đổi, ông Thắng cho biết quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường. "Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của EU, nhất là các dự án về biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững và chuyển đổi sinh thái," ông nhấn mạnh.

Đáp lại, Đại sứ EU tại Việt Nam nhấn mạnh, thương mại nông sản giữa Việt Nam và EU trong 5 năm qua đã tăng trưởng khoảng 40%, khẳng định tiềm năng lớn của hợp tác song phương. Đại sứ cho biết, EU mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các dự án hỗ trợ kỹ thuật, phát triển bền vững, đồng thời tiếp tục đồng hành trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp xanh và giảm phát thải.

Tuy nhiên, cả hai bên đều chỉ ra những vướng mắc còn tồn tại. Về phía Việt Nam, ông Thắng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn về việc nhiều hồ sơ liên quan đến xuất nhập khẩu nông sản giữa hai bên còn chậm trễ, ảnh hưởng tới thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Đại sứ EU cũng cho biết hiện nay vẫn còn vướng nhiều thủ tục pháp lý để thúc đẩy sự hợp tác nông sản và các lĩnh vực nông nghiệp giữa EU và Việt Nam.

Về những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cam kết: “Ngay trong tháng 9 này, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xử lý dứt điểm những hồ sơ còn tồn đọng, cải thiện quy trình để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai bên”. Ngoài ra, ông Thắng cũng mong sẽ thông qua đại sứ Julien Guerrier để kiến nghị tới các cơ quan của EU, đề xuất hỗ trợ nông sản của Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Tiếp tục đề cập về chống khai thác IUU, Quyền Bộ trưởng cho biết, đây là vấn đề phức tạp kéo dài nhiều năm, liên quan tới 21 địa phương ven biển. Việt Nam đã siết chặt quản lý cấp phép đánh bắt và mong EU ủng hộ để trong năm 2025 có thể tháo gỡ được “thẻ vàng”.

Ngoài các vấn đề trước mắt, ông Thắng cũng khẳng định mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ EU trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển rừng bền vững, giảm ô nhiễm đô thị và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero). “Chúng tôi luôn mong muốn duy trì trao đổi thẳng thắn, tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm hay để thúc đẩy mối quan hệ chung lên tầm cao mới. Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng, cửa ngõ kết nối với ASEAN và quốc tế. Về thương mại, Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa để hàng hóa EU vào thị trường trong nước", Quyền Bộ trưởng cho biết.

Đại sứ EU đánh giá cao thiện chí từ phía Việt Nam và khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực then chốt. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm nâng cấp quan hệ hợp tác, Đại sứ nhắc lại kỳ vọng về những bước tiến mới trong nông nghiệp, lâm nghiệp, cũng như thương mại nông sản.

Đặc biệt, EU bày tỏ quan tâm đến các chương trình quy mô thúc đẩy thương mại, cũng như vấn đề chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đại sứ kỳ vọng Việt Nam sẽ có những bước đột phá trong thời gian tới để sớm tháo gỡ “thẻ vàng” IUU. Bên cạnh đó, việc cải thiện thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép sẽ giúp tận dụng tốt hơn Hiệp định EVFTA, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ xuất nhập khẩu hai chiều.

Đại sứ EU hoan nghênh tinh thần hợp tác và cho rằng bên cạnh việc xử lý hồ sơ còn tồn đọng, EU sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là EVFTA, để đưa quan hệ Việt Nam - EU ngày càng phát triển sâu rộng, đóng góp cho mục tiêu chung về nông nghiệp bền vững, môi trường xanh và nâng cao đời sống người dân.