Việt Nam - EU tìm động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Nguyệt Hà
18/10/2025, 08:13
Sau 5 năm triển khai EVFTA, kim ngạch thương mại Việt Nam - EU đạt gần 78 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,1%/năm. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển, cả hai bên cần nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của kinh tế toàn cầu và khai thác các cơ hội hợp tác mới...
Ngày 17/10/2025, tại TP.HCM, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán các nước thành viên EU và EuroCham tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – EU năm 2025 với chủ đề "Khai phá những xung lực mới".
Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu từ cộng đồng doanh nghiệp hai bên, các Đại sứ, Tổng lãnh sự các nước thành viên EU, đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam, lãnh đạo địa phương và hiệp hội ngành hàng.
VIỆT NAM LÀ ĐỐI TÁC LỚN NHẤT CỦA EU TRONG ASEAN
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đặc biệt ghi nhận những thành tựu đáng khích lệ trong quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - EU sau 5 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).
Bất chấp những biến động mạnh mẽ của thị trường toàn cầu, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và nhiều khó khăn trong hoạt động giao thương, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng.
Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại Việt Nam - EU đã tăng từ 48,9 tỷ USD trước khi EVFTA có hiệu lực lên gần 78 tỷ USD vào năm thứ 5, tương ứng mức tăng trưởng bình quân 10,1%/năm. Đáng chú ý, xuất khẩu sang EU tăng với tốc độ nhanh hơn (11,7%/năm) so với nhập khẩu (6,1%/năm), cho thấy sức cạnh tranh ngày càng được nâng cao của hàng hóa Việt Nam.
Hiện tại, EU là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam - thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và nằm trong top 10 nhà cung ứng hàng hóa cho thị trường EU, theo Eurostat 2024.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh: "EVFTA không chỉ đơn thuần thúc đẩy giao thương và đa dạng hóa thị trường. Quan trọng hơn, hiệp định còn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư".
Đặc biệt, EVFTA đã mở rộng không gian hợp tác giữa hai bên sang những lĩnh vực mới mà cả hai cùng quan tâm: kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực thế mạnh và trọng tâm trong chính sách của EU, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu cũng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano de Lasala và Đại biện Đan Mạch Lasse Pedersen Hjortshøj cùng khẳng định: "Việt Nam là đối tác hàng đầu của EU trong ASEAN, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào các động lực mới thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư giữa hai bên, đặc biệt là việc biến tham vọng chung về phát triển bền vững thành hợp tác thực tế trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp".
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham, cho biết trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu trước tác động từ thuế quan thương mại mới, các doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao vị thế của Việt Nam.
Việt Nam được xem là thị trường quan trọng, mang lại nhiều lợi ích trong việc đa dạng hóa thương mại. Sức hấp dẫn lâu dài của thị trường Việt Nam như một trung tâm sản xuất và đầu tư bền vững đang được các doanh nghiệp EU đặc biệt chú trọng.
Theo khảo sát của Bộ Công Thương, 76% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu hiện nay nhìn nhận Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Đáng khích lệ hơn, 80% dự báo điều kiện đầu tư sẽ còn thuận lợi hơn trong 5 năm tới. EuroCham cam kết tiếp tục là đối tác đáng tin cậy trong nỗ lực thúc đẩy thương mại và xây dựng môi trường đầu tư năng động, phát triển bền vững tại Việt Nam.
Đánh giá cao lợi thế và năng lực cung ứng của Việt Nam, ông Johan Van den Ban, CEO De Heus Việt Nam & châu Á, cho biết De Heus đang có kế hoạch triển khai các dự án mới tại Việt Nam, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn.
"Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững là xu thế tất yếu toàn cầu và là con đường bắt buộc để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị mới. Các giải pháp xanh hóa sản xuất và thực hiện trách nhiệm môi trường, xã hội cần được chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa", ông Van den Ban nhấn mạnh.
THÁCH THỨC ĐAN XEN CƠ HỘI
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng thẳng thắn chỉ rõ những thách thức không nhỏ đang đặt ra, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất lớn từ phía Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.
Kinh tế thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó đoán định và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tăng trưởng chậm lại do bất ổn địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ và căng thẳng thương mại leo thang. Quá trình chuyển dịch kinh tế toàn cầu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đòi hỏi Việt Nam - một nền kinh tế có độ mở cao phải nhanh chóng thích ứng và chủ động tham gia vào quá trình tái cấu trúc mới.
Tại Diễn đàn, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề tác động trực tiếp đến kinh tế, thương mại toàn cầu nói chung và Việt Nam - EU nói riêng. Đặc biệt là chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và việc triển khai áp dụng các quy chuẩn thương mại xanh, bền vững như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), Chỉ thị về sự tận trách sáng tạo của doanh nghiệp (CS3D), Quy định về phá rừng (EUDR).
Việc đáp ứng yêu cầu về tính bền vững được các chuyên gia nhận định không chỉ là thách thức mà còn tạo ra các cơ hội phát triển mới. Một trong những hướng đi quan trọng là mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực tài chính xanh.
Thông qua các định chế tài chính hàng đầu như Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) và các tổ chức phát triển của EU, Việt Nam và EU đang từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính hỗ trợ chuyển đổi xanh và ESG (môi trường, xã hội, quản trị). Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào các chương trình, dự án phát triển bền vững tại Việt Nam.
Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động chuẩn bị và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng cao của thị trường EU. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và tiếp cận nguồn vốn tài chính xanh với chi phí ưu đãi.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - EU đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng, là kênh tương tác và đối thoại chính sách đa chiều. Thông qua những trao đổi quý báu của các chuyên gia, tổ chức tư vấn và sự thảo luận sôi nổi của các đại biểu, Diễn đàn tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối hiệu quả giữa hai bên.
Các phiên thảo luận đã mang lại nhiều góc nhìn xác thực về triển vọng thị trường trước bối cảnh kinh tế thương mại đang có nhiều diễn biến nhanh, khó lường. Từ đó đưa ra những nhận định về thời cơ và thách thức đan xen, cũng như khuyến nghị các giải pháp thích ứng kịp thời để tận dụng tối đa các cơ hội thị trường.
Diễn đàn cũng là dịp để các bên cùng nhìn lại, đánh giá hiệu quả 5 năm thực thi EVFTA và định hướng tận dụng tốt hơn các cam kết của Hiệp định trong thời gian tới. Quan trọng hơn, sự kiện đã gợi mở những phương hướng phát triển hợp tác và thu hút đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế mới, tiềm năng.
Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua và sự cam kết mạnh mẽ từ cả hai phía, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - EU hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng. Tuy nhiên, để biến những cam kết thành hiện thực, cả hai bên cần có sự nỗ lực lớn hơn nữa trong việc tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tận dụng tối đa các cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.
07:48, 29/09/2025
Cơ hội lớn từ sáp nhập địa giới hành chính đang mở ra cho các tỉnh phía Bắc, nhưng để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, cần giải quyết đồng bộ từ thể chế đến hạ tầng...
Với dân số hơn 250 triệu người và phần đông là người trẻ (65% dân số dưới 30 tuổi), Pakistan là một thị trường tiêu dùng khổng lồ với nhu cầu ngày càng tăng về nhiều mặt hàng. Cùng với dân số hơn 100 triệu người của Việt Nam, chúng ta có một thị trường chung gần 360 triệu người, tạo nên quy mô kinh tế đáng kể...
Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện…
Từ những hạt nhựa nhỏ bé thô sơ, từ vài chục cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, đến nay, ngành nhựa đã có hơn 4.000 doanh nghiệp. Ngành đang kiên định bước vào "kỷ nguyên xanh", hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và khát vọng vươn tầm thịnh vượng…
Việc chưa có một hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn diện, đồng bộ đã tạo kẽ hở cho một số đối tượng cố tình lợi dụng sử dụng sai mục đích một số hóa chất, tiền chất hoặc lợi dụng, lạm dụng trong sản xuất hàng giả, hàng nhái trong dược phẩm, thuốc chữa bệnh...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: