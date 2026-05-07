Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong lĩnh vực phóng xạ và hạt nhân

Việt Nam tiếp tục cam kết tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế, đặc biệt là Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ngăn chặn sự phổ biến các tác nhân trong lĩnh vực sinh học, hóa học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN)...

Từ ngày 5-7/5/2026, trong khuôn khổ Sáng kiến thiết lập Trung tâm hợp tác tiên tiến khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực sinh học, hóa học, phóng xạ và hạt nhân (Sáng kiến CBRN), Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phối hợp cùng Chương trình kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng của Liên minh Châu Âu (EU P2P) phối hợp tổ chức khóa đào tạo về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Điều phối viên quốc gia chính của Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến CBRN, cho biết việc kiểm soát hiệu quả các loại hàng hóa, công nghệ lưỡng dụng - những mặt hàng có thể phục vụ mục đích dân dụng nhưng cũng có khả năng bị lợi dụng để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt - đã trở thành ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam luôn khẳng định vai trò là một thành viên có trách nhiệm, cam kết tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế, đặc biệt là Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ngăn chặn sự phổ biến các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN).

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp như hoàn thiện khung pháp lý với việc thông qua Luật Năng lượng nguyên tử 2025, cập nhật Quy hoạch điện VIII, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NEPIO) và xây dựng các cơ chế, chính sách đặc biệt cho Dự án.

Đồng thời, công tác phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế và xây dựng hạ tầng điện hạt nhân tiếp tục được chú trọng, với sự hỗ trợ tích cực từ IAEA và các đối tác quốc tế.

Việt Nam hiện đã thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia tại Quyết định 710/QĐ-TTg ngày 23/4/2026, kết nối các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc bộ, ngành và địa phương.

Hệ thống được xây dựng nhằm theo dõi thường xuyên, phát hiện sớm các diễn biến phóng xạ bất thường trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử trong giai đoạn mới.

Đồng thời, mạng lưới cung cấp dữ liệu phục vụ cảnh báo, ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, bảo đảm an ninh hạt nhân và chia sẻ cơ sở dữ liệu quan trắc trên nền tảng số quốc gia, tích hợp với cơ sở dữ liệu môi trường để phục vụ quản lý nhà nước và giám sát tác động từ các cơ sở bức xạ, hạt nhân trong và ngoài lãnh thổ có thể ảnh hưởng tới Việt Nam.

Sáng kiến CBRN được Liên minh châu Âu (EU) khởi xướng từ năm 2010. Từ năm 2011, Việt Nam trở thành thành viên của Sáng kiến CBRN tại khu vực Đông Nam Á.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân với vai trò là Cơ quan Đầu mối quốc gia đã phối hợp với các Bộ ngành có liên quan triển khai nhiều dự án cụ thể, góp phần nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó với các nguy cơ CBRN.