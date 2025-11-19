Việt Nam nêu ba đề xuất quan trọng tại COP30

Là một trong những nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế về thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính. Việt Nam đề xuất các quốc gia phát triển cần thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính để đi đầu trong việc huy động ít nhất 300 tỷ USD hàng năm và hướng tới lộ trình 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển…

Ngày 18/11/2025 (giờ địa phương), tại Brazil, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành - Trưởng đoàn Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), đã có bài phát biểu trong Phiên cấp cao của Hội nghị trong đó Việt Nam đề xuất 3 điểm chính quan trọng.

COP30 đang diễn ra trong bối cảnh nhân loại phải chịu đựng biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan và khó lường, gây ra những tác động nghiêm trọng nguy hiểm.

Trưởng đoàn Việt Nam tại Hội nghị COP30 cho rằng “để hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra trong Thỏa thuận Paris, chúng ta cần thống nhất trong nhận thức và hành động; phải đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa tất cả các quốc gia và dân tộc dựa trên nguyên tắc “Trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và năng lực tương ứng”.

Phiên họp lần thứ 30 Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra tại Belém (Brazil) từ ngày 10 đến 21/11.

Với tinh thần này, Việt Nam đề xuất các điểm chính quan trọng.

Thứ nhất, các quốc gia phát triển, với năng lực tài chính, khoa học và công nghệ, phải hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn về giảm phát thải khí nhà kính.

Thứ hai, các quốc gia phát triển cần thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính để đi đầu trong việc huy động ít nhất 300 tỷ USD hàng năm và hướng tới lộ trình 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển.

Cụ thể, cần khẩn trương cân bằng các nguồn lực tài chính dành cho thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng đáng kể các khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản vay ưu đãi. Theo đó, tài chính cho thích ứng phải đạt ít nhất 50% tổng tài chính khí hậu được cung cấp cho các nước đang phát triển.

Thứ ba, cần khẩn trương mở rộng và hoàn thiện việc triển khai sáng kiến “Cảnh báo sớm cho tất cả” để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khỏi các thảm họa khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Việt Nam luôn theo đuổi phát triển bền vững, cân bằng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam không ngừng hoàn thiện thể chế và chính sách, từng bước tạo ra một khung pháp lý nhất quán và đồng bộ về thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính , chuyển đổi năng lượng công bằng với các cơ chế mới, mang tính đột phá nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển trung hòa carbon.

Cuối cùng, vai trò của Liên hợp quốc phải được thúc đẩy hơn nữa trong việc thiết lập và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị toàn cầu, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, bao gồm biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết Việt Nam luôn theo đuổi phát triển bền vững, cân bằng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam không ngừng hoàn thiện thể chế và chính sách, từng bước tạo ra một khung pháp lý nhất quán và đồng bộ về thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng công bằng với các cơ chế mới, mang tính đột phá nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển trung hòa carbon.

Hiện nay, Việt Nam đang phát triển và thí điểm thị trường carbon trong nước cùng với việc phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở phát thải lớn trong các lĩnh vực nhiệt điện, xi măng và thép. Việt Nam sẵn sàng xem xét hợp tác với các đối tác quốc tế theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy.

“Chỉ với tinh thần hợp tác mạnh mẽ hơn và quyết tâm hành động lớn hơn, chúng ta mới có thể tạo ra các hành động khí hậu toàn cầu toàn diện và công bằng tại Belém”, Trưởng đoàn Việt Nam tại Hội nghị COP30 Lê Công Thành nhấn mạnh.