Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tối 11/9 (giờ Paris), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay Orly, về phía Pháp có Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và đại diện Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Pháp. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân; Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại sân bay Orly, Paris. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Trước đó, chiều 11/9, tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt tại Pháp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhiều người làm việc tại các cơ quan, trường đại học và trung tâm nghiên cứu quan trọng, có tâm huyết đóng góp cho đất nước.

Tại cuộc gặp, các chuyên gia đề xuất một số định hướng trong những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như điện hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, hàng không vũ trụ; kiến nghị hợp tác đào tạo kỹ sư đầu ngành, phân tích dữ liệu quốc gia, kết nối cơ sở dữ liệu và ứng dụng AI trong kỹ thuật hàng không.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Lắng nghe các ý kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh muốn phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự chủ, Việt Nam phải có tiềm lực khoa học, công nghệ đủ mạnh và phát huy cao nhất trí tuệ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt đang làm việc tại các trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có tại Pháp, là nguồn lực trí tuệ quốc gia và là cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ, mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần chuyển nguồn lực này thành những đóng góp cụ thể, từ kêu gọi chung sang giao bài toán cụ thể, từ gặp gỡ theo dịp sang hợp tác thường xuyên, từ đóng góp ý kiến sang cùng tổ chức thực hiện, từ cam kết sang những sản phẩm có thể kiểm chứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước chủ động đặt hàng, xác định rõ vấn đề cần giải quyết, công nghệ còn thiếu, lĩnh vực cần chuyên gia, cơ quan tiếp nhận và sản phẩm cuối cùng. Xác định đúng bài toán là tiền đề để tìm đúng người, giao đúng việc và phát huy đúng năng lực.

Đối với các chuyên gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn mỗi người lựa chọn những việc thiết thực như thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn cán bộ trẻ, xây dựng chương trình đào tạo, kết nối cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp Pháp với đối tác Việt Nam, hỗ trợ chuyển giao và từng bước làm chủ công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, tránh dàn trải. Riêng với năng lượng và công nghiệp hạt nhân, cần có cách làm bài bản, thận trọng, khoa học; chuẩn bị đồng bộ về thể chế, chính sách, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực khoa học - công nghệ, công nghiệp và quản trị; không chủ quan, nóng vội nhưng cũng không để chậm trễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia tiếp tục kết nối Việt Nam với các nhóm nghiên cứu mạnh, trường đại học uy tín và doanh nghiệp công nghệ lớn, góp phần tạo dựng năng lực lâu dài cho đất nước, đồng thời là cầu nối về trí tuệ, công nghệ giữa Việt Nam với Pháp và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, minh bạch, hiệu quả; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, tài chính, sử dụng chuyên gia và tổ chức nghiên cứu, tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia công việc của đất nước linh hoạt, thực chất và lâu dài.

(Nguồn TTXVN)