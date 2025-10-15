Việt Nam – Pakistan nhất trí khởi động đàm phán VPPTA, quyết tâm đưa thương mại hai chiều tăng trưởng vượt bậc

Dệt may, da giày; nông sản và thực phẩm Halal; cơ khí, chế biến, chế tạo, công nghiệp, vật liệu và năng lượng; dược; công nghệ số và đổi mới sáng tạo sẽ là những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Pakistan trong thời gian tới...

Ngày 14/10/2025, tại Thủ đô Islamabad, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan Jam Kamal Khan nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, tháo gỡ rào cản thương mại, Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam - Pakistan (VPPTA)...

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định với vị trí chiến lược trong mạng lưới sản xuất - thương mại kết nối từ Đông Nam Á sang Nam Á và Trung Đông, Pakistan là một trong những đối tác tiềm năng hàng đầu tại Nam Á của Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện thương mại hai nước tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng. Năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 705 triệu USD, khoảng 850 triệu USD năm 2024 và gần 600 triệu USD trong 9 tháng năm 2025.

Để sớm đạt kết quả về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai nước nhanh chóng dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng hóa của mỗi nước; đẩy mạnh kết nối vận tải và logistics...

Về hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, Bộ trưởng đề nghị hai Bên khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác đầu tư trong các ngành dệt may, da giày; nông sản và thực phẩm Halal; cơ khí, chế biến, chế tạo, công nghiệp, vật liệu và năng lượng; dược; công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Đây là những ngành mà cả hai nước đều có thế mạnh và có thể bổ sung cho nhau thay vì cạnh tranh.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Diễn đàn thương mại Việt Nam - Pakistan.

Tuy nhiên, doanh nghiệp hai nước hiện vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến các quy định về kiểm dịch, tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục cấp phép nhập khẩu. Một số mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam đang gặp khó khăn do thuế suất cao cùng các rào cản kỹ thuật và quy định kiểm dịch. Bộ trưởng đề nghị Pakistan nghiên cứu, xem xét giảm thuế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường.

Về Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam - Pakistan (VPPTA), việc hai nước khởi động đàm phán và ký kết VPPTA là bước đi vô cùng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và thực tiễn sâu sắc trong việc từng bước nâng tầm hợp tác chính trị, kinh tế - thương mại và đầu tư song phương.

Theo đó, Bộ trưởng đã chỉ ra 4 ý nghĩa quan trọng của Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam - Pakistan:

Thứ nhất: Thỏa thuận sẽ giúp giải quyết trực tiếp những vướng mắc hiện nay về thuế quan và phi thuế quan, mở đường cho hàng hóa hai nước thâm nhập thị trường thuận lợi hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Việc cắt giảm thuế nhập khẩu có chọn lọc, kết hợp đơn giản hóa thủ tục hải quan và quy tắc xuất xứ, sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng quy mô giao thương.

Thứ hai: Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa hai nước trong bối cảnh mỗi nước đều đang tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA) với các đối tác khác. Khi có khuôn khổ ưu đãi riêng, hàng hóa của hai nước sẽ không bị bất lợi so với sản phẩm từ các thị trường thứ ba, từ đó tạo động lực mới cho doanh nghiệp khai thác thị trường của nhau một cách bền vững.

Thứ ba: Thiết lập một khuôn khổ pháp lý ổn định, rõ ràng và minh bạch, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, đẩy mạnh xuất nhập khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng song phương và khu vực. Đây cũng là bước chuyển quan trọng từ mong muốn hợp tác sang cơ chế hợp tác có tính ràng buộc và đo lường được.

Thứ tư: Góp phần đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, giúp hai nền kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào số ít thị trường lớn, tăng cường khả năng chống chịu trước biến động kinh tế - thương mại toàn cầu, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển độc lập, tự chủ và bền vững cho doanh nghiệp hai nước.

Đánh giá cao sự phát triển kinh tế và tiến bộ công nghiệp của Việt Nam trong những năm gần đây, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan Jam Kamal Khan cho rằng những yếu tố này là nguồn cảm hứng cho các nền kinh tế đang phát triển.

Nhất trí với những đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Pakistan Jam Kamal Khan bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực thương mại hàng hóa mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như thương mại dịch vụ, đầu tư, công nghiệp Halal, ngân hàng, hàng không dân dụng, và y tế.

Ông cũng cho biết thêm, Pakistan với nền tảng công nghiệp đang phát triển, vị trí chiến lược và các cơ hội đầu tư mới nổi, mang lại tiềm năng to lớn cho hợp tác hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đa dạng hóa thương mại, hợp tác công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Thương mại Pakistan đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, xúc tiến thương mại để tận dụng tối đa các cơ hội thị trường.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã thống nhất:

Thứ nhất, khởi động đàm phán VPPTA bắt đầu từ ngày 15/10, phấn đấu ký kết vào cuối năm 2025. Đây là khung pháp lý quan trọng giúp hàng hóa hai nước được hưởng ưu đãi thuế và thủ tục xuất nhập khẩu, tăng sức cạnh tranh và mở ra chương mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Pakistan.

Thứ hai, tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực: Dệt may, công nghiệp Halal, nông sản - thủy sản chế biến, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, năng lượng, khoáng sản và logistics.

Thứ ba, phối hợp xử lý các rào cản, điểm nghẽn trong thương mại song phương như kết nối hàng không, logistics; phối hợp tháo gỡ các rào cản phi thuế quan, các quy định kiểm dịch, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay vẫn đang gây khó cho doanh nghiệp.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan và Lễ ký Tuyên bố khởi động đàm phán VPPTA.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Ngài Jam Kamal Khan, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan đã chính thức ký Tuyên bố chung khởi động đàm phán Thỏa thuận Thương mại Ưu đãi (PTA) Việt Nam - Pakistan.

Đáng chú ý, Diễn đàn còn có sự tham dự của 5 Bộ trưởng Pakistan: Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Pakistan, Bộ trưởng Nghiên cứu và An ninh Lương thực Pakistan, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Pakistan, Bộ Hàng hải Pakistan.