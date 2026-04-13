Việt Nam – Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Trước báo giới hai nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Sáng 13/4, tại Trụ sở Chính phủ, sau khi hội đàm thành công, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã gặp gỡ báo chí chung thông báo kết quả hội đàm.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, trước quan chức hai nước và báo giới, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Robert Fico và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Slovakia thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Đây là vị khách đầu tiên Thủ tướng tiếp đón trên cương vị mới, đồng thời là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Liên minh châu Âu thăm Việt Nam kể từ khi Việt Nam và Liên minh châu Âu nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và tình cảm hữu nghị, tin cậy giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện - Ảnh: VGP

Trong không khí chân thành và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã hội đàm và nhất trí cao trên nhiều nội dung, thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược.

Hai bên thống nhất chỉ đạo Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ mới, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác song phương, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Ngay trong chuyến thăm, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao đổi 16 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị – ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương, an ninh, y tế, du lịch và đóng tàu.

Hai Thủ tướng thống nhất thúc đẩy các nhóm giải pháp trọng tâm gồm tăng cường tin cậy chính trị; tạo chuyển biến trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng – an ninh; mở rộng hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14, tạo cơ sở pháp lý để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Slovakia chúc mừng sự phát triển vượt bậc, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được - Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc gặp báo chí, Thủ tướng Robert Fico cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của phía Việt Nam; đánh giá cao kết quả hội đàm thẳng thắn, xây dựng và hiệu quả. Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam năm 2016, Thủ tướng Slovakia bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Robert Fico khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Slovakia tại Đông Nam Á, đồng thời cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại hai nước còn nhiều dư địa. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là kinh tế và thương mại, tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới và quan hệ Việt Nam – EU.

Cho biết về đoàn doanh nghiệp Slovakia tham gia chuyến thăm và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia, Thủ tướng Robert Fico khẳng định hai Chính phủ ủng hộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước hợp tác, biến cam kết chính trị thành kết quả cụ thể.

Slovakia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, tài chính, giáo dục – đào tạo; đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác du lịch, mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Bày tỏ chia sẻ và ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Slovakia trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Slovakia và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác vì lợi ích chung của hai nước và hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.