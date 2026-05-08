Trang chủ Tiêu điểm

Việt Nam – Sri Lanka trao loạt văn kiện hợp tác từ an ninh, khoa học đến văn hóa

Dũng Hiếu

08/05/2026, 14:31

Sáng 8/5, sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chứng kiến trao các văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực, tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm có:

Bản ghi nhớ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Học viện Cảnh sát quốc gia, Bộ Công an và các vấn đề Nghị viện Sri Lanka về hợp tác trong đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Y tế và Truyền thông đại chúng Sri Lanka.

Nhân dịp này, Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka 100 tấn ure và supe phốt phát.

Hai nước Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt rất tốt đẹp, đặc biệt là tin cậy chính trị cao và sự tương đồng, gắn kết về quan điểm phát triển đất nước, chia sẻ các giá trị về văn hóa, Phật giáo. Hợp tác văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh giữa hai nước rất phát triển.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng, dù hiện tại kim ngạch chỉ đạt hơn 200 triệu USD, song với việc Sri Lanka ổn định tình hình và đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển, đây sẽ là thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư trong tương lai.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Việt Nam – Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện

Việt Nam – Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện

Ngay sau hội đàm cấp cao và chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác, sáng 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm và định hướng lớn trong quan hệ song phương, trong đó hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác toàn diện.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, sáng 8/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

ADB tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

ADB tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.

Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Nhấn mạnh việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo “đúng, trúng, thực chất”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lắng nghe thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi; đặc biệt là từ đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei

Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

