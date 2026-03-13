Huế tính chuyện “thức cùng du khách”

Phố đêm Trường Tiền cùng một số không gian văn hóa, di tích trong nội thành Huế đang được đề xuất nghiên cứu khai thác để phát triển kinh tế đêm. Thành phố đặt mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch ban đêm đặc trưng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản...

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm nghe báo cáo, thảo luận các ý tưởng phát triển kinh tế đêm.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã trình bày nhiều ý tưởng, đề xuất đầu tư các dự án phát triển kinh tế đêm tại khu vực trung tâm thành phố và các không gian di sản. Nổi bật là dự án Phố đêm Trường Tiền dự kiến triển khai tại khu vực hai bên bờ sông Hương và trên cầu Trường Tiền với diện tích khoảng 4,2 ha.

Không gian dự án được định hướng tổ chức thành các khu vực đi bộ, ẩm thực, trưng bày sản phẩm văn hóa – nghệ thuật, kết hợp chợ đêm, biểu diễn nghệ thuật cùng các chương trình trình diễn ánh sáng, nhạc nước trên sông Hương. Hoạt động này dự kiến diễn ra vào các tối cuối tuần, góp phần tạo thêm điểm đến về đêm cho du khách khi đến Huế.

Bên cạnh đó, một số khu đất, di tích và không gian văn hóa trong khu vực nội thành cũng được đề xuất nghiên cứu đầu tư, khai thác. Trong đó có khu Viện Cơ mật – Tam Tòa với ý tưởng phát triển khách sạn cao cấp kết hợp không gian trưng bày lịch sử; khu vực hồ Tịnh Tâm – Tàng Thơ Lâu được định hướng hình thành tổ hợp trải nghiệm văn hóa với chủ đề “Không gian sen ngự và thư viện Hoàng cung”.

Ngoài ra, các đề xuất như tổ hợp thương mại – dịch vụ tại khu đất trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũ, phim trường trải nghiệm văn hóa tại khu di tích Trấn Bình Đài hay tuyến phố đi bộ và dịch vụ ven sông Như Ý cũng đang được nghiên cứu. Những ý tưởng này được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch – dịch vụ về đêm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến khả năng triển khai các dự án. Một số ý kiến cho rằng cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các địa điểm dự kiến khai thác để bảo đảm phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế, nhất là các khu vực ven sông Hương liên quan đến giải phóng mặt bằng hoặc nằm trong khu vực di tích còn vướng quy định về cấp phép xây dựng.

Các đại biểu cũng đề nghị cần tính toán khả năng đáp ứng của hạ tầng khi lượng khách tập trung đông vào ban đêm; nghiên cứu tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ thay vì chỉ diễn ra theo từng sự kiện. Đồng thời, cần xây dựng phương án kết nối hợp lý khi mở cửa Đại Nội về đêm nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian du lịch, dịch vụ hiện có.

Các đại biểu trao đổi tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, phát triển kinh tế đêm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thu hút du khách lưu trú dài ngày, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Huế.

Theo đó, các dự án cần hướng đến việc hình thành những sản phẩm du lịch, dịch vụ ban đêm mới mẻ, hấp dẫn, gắn với đặc trưng văn hóa và không gian di sản của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát định hướng, rà soát và lựa chọn các dự án khả thi để triển khai trong giai đoạn 2026 – 2031, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai phải đặt yêu cầu bảo tồn di sản lên hàng đầu, không đánh đổi giá trị di sản để phát triển kinh tế.

Việc nghiên cứu các dự án cần được thực hiện kỹ lưỡng về quy hoạch, quy mô và phương án đầu tư, phù hợp với điều kiện thực tế, quy mô dân cư và hạ tầng giao thông. Thành phố cũng sẽ phối hợp kêu gọi các nhà đầu tư tham gia, đồng thời đánh giá toàn diện các phương án đầu tư theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Huế sẽ nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư. Việc khai thác tài sản công cần được thực hiện linh hoạt, đúng quy định, gắn với hoạt động xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại, ẩm thực và giải trí ban đêm; qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động.

“Phát triển kinh tế đêm cần gắn với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, hiện đại và năng động; qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.