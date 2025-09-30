Việt Nam trở thành trung tâm R&D lớn thứ ba của “ông lớn” bán dẫn Marvell, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ

Ngày 30/9, Tập đoàn Marvell Technology Inc. khai trương 3 văn phòng mới tại TP.HCM và Đà Nẵng, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ…

Tại buổi lễ khai trương văn phòng tại TP.HCM, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực của Marvell trong việc đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao.

Ngoài ra, việc Marvell liên tục mở rộng hiện diện tại TP.HCM và Đà Nẵng khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam, đồng thời góp phần đưa đất nước vào vị trí ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

“Marvell là hình mẫu cho mô hình hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp mà Thành phố đang hướng tới. Khi kết hợp tiềm lực quốc tế với sự sáng tạo của kỹ sư Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để TP.HCM trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu khu vực trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. TP.HCM cam kết tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nhân lực để Marvell tiếp tục mở rộng R&D, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ sư tại Việt Nam”, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Thành phố luôn tiên phong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, trong đó Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định bán dẫn là một trong những trụ cột quan trọng để tạo động lực tăng trưởng mới. Thực hiện định hướng này, TP.HCM đã khởi động kế hoạch đào tạo 9.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn giai đoạn 2026-2030, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu hình thành đội ngũ 50.000 kỹ sư chất lượng cao vào năm 2030.

Đặc biệt, Thành phố luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là những tập đoàn công nghệ toàn cầu như Marvell, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

"Việt Nam đã khẳng định vị thế trụ cột chiến lược trong mạng lưới R&D toàn cầu của Marvell. Các kỹ sư Việt Nam đang tham gia vào những dự án công nghệ tiên tiến và phức tạp nhất trong ngành vi mạch bán dẫn, và sự tăng trưởng nhanh chóng của đội ngũ Marvell Việt Nam là minh chứng rõ rệt nhất về chất lượng và tiềm năng của các kỹ sự Việt", ông Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam, cho biết.

Được biết, Marvell Việt Nam được thành lập vào năm 2013 với vỏn vẹn 05 kỹ sư và văn phòng đặt tại khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Ban đầu, nhóm kỹ sư Marvell Việt Nam chủ yếu tập trung vào các dự án kiểm định thiết kế, sau đó dần dần tham gia vào toàn bộ quy trình thiết kế IC: từ kiến trúc, thiết kế số, thiết kế tín hiệu hỗn hợp số và tương tự, sơ đồ mạch tín hiệu tương tự, mô phỏng, thiết kế kiểm thử, tổng hợp, phân tích thời gian tĩnh, thiết kế vật lý, phát triển phần mềm và firmware, công cụ CAD, đến thiết kế và kiểm định phần cứng.

Năm 2023, Marvell công bố kế hoạch tăng trưởng 50% đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam trong vòng ba năm. Sau hai năm, Việt Nam đã trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triễn (R&D) lớn thứ ba của Marvell trên toàn cầu với hơn 500 kỹ sư, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ.

Không chỉ mở rộng cơ sở vật chất, Marvell còn chú trọng phát triển nhân lực bản địa. Hàng năm, Tập đoàn trao khoảng 30 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc và tiếp nhận 50 thực tập sinh, tạo cơ hội trải nghiệm thực tế trong thiết kế vi mạch. Đồng thời, Marvell hợp tác cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và nhiều trường đại học lớn để tổ chức hội thảo, khóa đào tạo, nhằm bồi dưỡng thế hệ kỹ sư trẻ.