Việt Nam – Trung Quốc: Thúc đẩy hợp tác, tạo động lực tăng trưởng mới
Như Nguyệt
21/08/2025, 12:14
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông…
Chiều ngày 20/8, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, đã tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ đến
thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại buổi tiếp đón, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ chỉ còn hơn
10 ngày nữa, toàn Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng
tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).
Đây là dấu mốc quan trọng để Việt Nam nhìn lại quá trình
cách mạng hào hùng của dân tộc, hướng đến kỷ nguyên phát triển mới. Đây cũng là
dịp để hai nước cùng nhau ôn lại những năm tháng lịch sử mà hai Đảng, nhân dân
hai nước kề vai sát cánh, vượt qua gian khổ, đấu tranh giành độc lập dân tộc và
xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao thời gian qua quan hệ hai
Đảng, hai nước duy trì xu thế phát triển tốt đẹp. Đặc biệt là hoạt động giao
lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết với tần suất cao, tin cậy chính trị được
tăng cường, thể hiện tình cảm gắn bó, mối quan hệ hữu nghị truyền thống “đồng
chí, anh em” giữa hai Đảng, hai nước.
Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thường xuyên đã tiếp thêm
động lực, duy trì xung lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương, giúp cho các công
việc hợp tác đạt được tiến triển mới, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân
hai nước. Hợp tác thực chất giữa hai nước có nhiều điểm sáng, đột phá mới. Kết
nối giao thông, nhất là kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn đạt tiến triển đột
phá. Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả tốt đẹp đạt
được trong các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
Chính hiệp Trung Quốc thời gian qua.
Đặc biệt là Chương trình Giao lưu hữu nghị
giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc; giao lưu giữa Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh biên giới phía Bắc với Chính hiệp 2 địa phương của
Trung Quốc vào tháng 4/2025 vừa qua tại Trung Quốc.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, Đại sứ quán
Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ
chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp
tác thực chất, cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế -
thương mại, đầu tư, kết nối giao thông. Tập trung triển khai những dự án lớn, mang tính biểu tượng,
trong đó đặc biệt quan tâm đến các tuyến đường sắt tiêu chuẩn kết nối hai nước…
Hai bên tích cực mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học
công nghệ để đây sẽ trở thành điểm sáng mới, động lực tăng trưởng mới của quan
hệ Việt - Trung.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng mong muốn hai nước củng cố hơn nữa
nền tảng xã hội, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch. Triển
khai tốt Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, các hoạt động kỷ niệm 75 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc, coi đây là cơ hội để đẩy mạnh
giao lưu nhân dân và tuyên truyền hữu nghị.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp
Trung Quốc trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; định
hướng tốt dư luận, báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống láng giềng hữu
nghị Việt - Trung, củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai
nước.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục tạo
thuận lợi, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường
giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan, ở cả cấp Trung ương và địa phương, nhất là
các địa phương biên giới. Mặt khác, không ngừng mở rộng nội dung, hình thức hợp
tác cụ thể, thiết thực.
Khuyến khích Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chính hiệp các cấp và
các tổ chức thành viên của mỗi bên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội như
thanh niên, phụ nữ, công đoàn... tăng cường giao lưu hợp tác.
Đại sứ Hà Vĩ cho biết hình ảnh Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng với
nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong
lòng Đại sứ.
Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong thời gian qua, Việt Nam và Trung Quốc
đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Hai nước
đã hình thành được nền kinh tế vượt trội, trong đó Việt Nam đã đạt được nhiều kết
quả quan trọng trong hợp tác kinh tế, văn hóa, thương mại song phương.
Đại sứ Hà Vĩ cũng đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quôc
Việt Nam trong phát huy tinh thần đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị. Đặc
biệt, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã và đang tiến hành việc
sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, tạo tiền đề cho Việt Nam phát triển trong
thời gian tới.
Đại sứ Hà Vĩ mong muốn trên cương vị công tác của mình sẽ nhận
được sự phối hợp chặt chẽ từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó
góp phần cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước; đồng
thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt
Nam - Trung Quốc.
