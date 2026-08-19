Việt Nam - Uruguay thúc đẩy hợp tác kinh tế và đàm phán thương mại MERCOSUR
HHuyền Vy
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Việt Nam và Uruguay thống nhất thúc đẩy thương mại qua việc mở cửa thị trường nông sản và đa dạng hóa hàng hóa. Hai bên cam kết nỗ lực đàm phán Hiệp định thương mại với MERCOSUR (Khối Thị trường chung Nam Mỹ), đồng thời tận dụng vị thế tại các tổ chức đa phương nhằm mở rộng không gian hợp tác, tạo động lực phát triển mới cho quan hệ kinh tế và đầu tư song phương...
Ngày 18/8/2026, tại Hà Nội, Kỳ họp lần IV Ủy ban Hỗn hợp về
Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay được tổ chức dưới
sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi.
Tham dự Kỳ họp, về
phía Việt Nam có đại diện các Bộ: Công Thương; Ngoại giao; Nông nghiệp và Môi
trường; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía
Uruguay có Thứ trưởng Bộ Chăn nuôi, Nông nghiệp và Thủy sản và Đại sứ đặc mệnh
toàn quyền Uruguay tại Việt Nam.
Tại Kỳ họp, hai bên đã tiến hành trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hải quan, nông nghiệp, khoa học công nghệ và rà soát các kết quả đạt được kể từ Kỳ họp lần III Ủy ban Hỗn hợp được tổ chức vào tháng 4/2023 và thảo luận, đề xuất các nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
Phát biểu tại Kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá
quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Uruguay thời gian qua phát triển tích cực.
Mức tăng trưởng kim ngạch ấn tượng cho thấy dư địa để phát triển thương mại
song phương là rất lớn. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Uruguay
có tính bổ sung rõ nét, tạo nên chuỗi giá trị hai chiều cùng có lợi - khi Việt
Nam cung ứng hàng công nghiệp, điện tử và tiêu dùng, trong khi Uruguay đóng vai
trò là nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu cho Việt Nam.
Trong khuôn khổ Kỳ họp, các đại biểu đã trao đổi các biện
pháp nhằm nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều, đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng
xuất nhập khẩu nhằm hướng tới cán cân thương mại bền vững.
Hai đồng chủ tịch thống nhất tăng cường các hoạt động xúc tiến
thương mại nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của
nhau; đồng thời tiếp tục trao đổi liên quan tới việc mở cửa thị trường cho các
mặt hàng nông sản thế mạnh của mỗi nước.
Việt Nam và Uruguay đánh giá cao tinh thần hợp tác, thiện
chí và quyết tâm của các bên trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại ưu
đãi (PTA) Việt Nam - MERCOSUR; cam kết nỗ lực để vòng đàm phán đầu tiên của Hiệp
định diễn ra thành công, góp phần tạo nền tảng cho việc tổ chức các vòng đàm
phán tiếp theo và thúc đẩy tiến tới một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai
bên.
Bên cạnh đó, nhiều nội dung hợp tác mới đã được đề xuất như
hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, hải quan, khoa học công nghệ, phần mềm,
khai thác và chế biến gỗ, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo, trao đổi văn
hóa, thể thao, du lịch...
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay cho biết Uruguay có thế mạnh
về công nghiệp thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng và đang đặt
trọng tâm ưu tiên lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ.
Trong khuôn khổ đa phương, hai nước đều đang đảm nhận các
vai trò quan trọng: Việt Nam là Chủ tịch luân phiên Hội đồng CPTPP năm 2026 và
sẽ là nước chủ nhà đăng cai APEC 2027, trong khi Uruguay đang là Chủ tịch luân
phiên của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe từ tháng 3/2026 và Chủ tịch
luân phiên của MERCOSUR từ tháng 7/2026; đây là cơ hội để mở rộng không gian hợp
tác không chỉ giữa hai nước mà còn là giữa các khu vực và các khối thị trường.
Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế
hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất
tại Kỳ họp.
Kết thúc Kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi đã ký Biên bản Kỳ họp lần IV Ủy
ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay.
Cũng trong khuôn khổ
Kỳ họp, hai Thứ trưởng đã trao Bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) giữa Cục Xúc tiến
thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) và Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Xuất khẩu
Uruguay (Uruguay XXI).
Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt
Nam - Uruguay đạt 268,42 triệu USD, tăng 58,4% so với năm 2024. Trong đó xuất
khẩu Việt Nam sang Uruguay đạt 179,92 triệu USD, tăng 64,8%, nhập khẩu của Việt
Nam từ Uruguay đạt 88,50 triệu USD, tăng 46,8%.
Trong 6
tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt
148,35 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của
Việt Nam đạt 106,52 triệu USD, tăng 57,5%, nhập khẩu đạt 41,83 triệu USD, giảm
22,7%.
Các
mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Uruguay gồm: Điện thoại các loại
và linh kiện; giày dép các loại; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận; hàng dệt,
may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ
tùng khác...Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Uruguay gồm: gỗ và
các sản phẩm từ gỗ; sữa và các sản phẩm từ sữa; nguyên phụ liệu dệt may da,
giày; Lúa mì; thức ăn gia súc và nguyên liệu, hóa chất…
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