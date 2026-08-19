Việt Nam - Uruguay thúc đẩy hợp tác kinh tế và đàm phán thương mại MERCOSUR

Việt Nam và Uruguay thống nhất thúc đẩy thương mại qua việc mở cửa thị trường nông sản và đa dạng hóa hàng hóa. Hai bên cam kết nỗ lực đàm phán Hiệp định thương mại với MERCOSUR (Khối Thị trường chung Nam Mỹ), đồng thời tận dụng vị thế tại các tổ chức đa phương nhằm mở rộng không gian hợp tác, tạo động lực phát triển mới cho quan hệ kinh tế và đầu tư song phương...

Kỳ họp lần IV Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay. Ảnh: MOIT.

Ngày 18/8/2026, tại Hà Nội, Kỳ họp lần IV Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi.

Tham dự Kỳ họp, về phía Việt Nam có đại diện các Bộ: Công Thương; Ngoại giao; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Uruguay có Thứ trưởng Bộ Chăn nuôi, Nông nghiệp và Thủy sản và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Uruguay tại Việt Nam.

Tại Kỳ họp, hai bên đã tiến hành trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hải quan, nông nghiệp, khoa học công nghệ và rà soát các kết quả đạt được kể từ Kỳ họp lần III Ủy ban Hỗn hợp được tổ chức vào tháng 4/2023 và thảo luận, đề xuất các nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: MOIT.

Phát biểu tại Kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Uruguay thời gian qua phát triển tích cực. Mức tăng trưởng kim ngạch ấn tượng cho thấy dư địa để phát triển thương mại song phương là rất lớn. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Uruguay có tính bổ sung rõ nét, tạo nên chuỗi giá trị hai chiều cùng có lợi - khi Việt Nam cung ứng hàng công nghiệp, điện tử và tiêu dùng, trong khi Uruguay đóng vai trò là nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ Kỳ họp, các đại biểu đã trao đổi các biện pháp nhằm nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều, đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu nhằm hướng tới cán cân thương mại bền vững.

Hai đồng chủ tịch thống nhất tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau; đồng thời tiếp tục trao đổi liên quan tới việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của mỗi nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: MOIT.

Việt Nam và Uruguay đánh giá cao tinh thần hợp tác, thiện chí và quyết tâm của các bên trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) Việt Nam - MERCOSUR; cam kết nỗ lực để vòng đàm phán đầu tiên của Hiệp định diễn ra thành công, góp phần tạo nền tảng cho việc tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo và thúc đẩy tiến tới một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung hợp tác mới đã được đề xuất như hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, hải quan, khoa học công nghệ, phần mềm, khai thác và chế biến gỗ, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo, trao đổi văn hóa, thể thao, du lịch...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay cho biết Uruguay có thế mạnh về công nghiệp thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng và đang đặt trọng tâm ưu tiên lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ.

Trong khuôn khổ đa phương, hai nước đều đang đảm nhận các vai trò quan trọng: Việt Nam là Chủ tịch luân phiên Hội đồng CPTPP năm 2026 và sẽ là nước chủ nhà đăng cai APEC 2027, trong khi Uruguay đang là Chủ tịch luân phiên của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe từ tháng 3/2026 và Chủ tịch luân phiên của MERCOSUR từ tháng 7/2026; đây là cơ hội để mở rộng không gian hợp tác không chỉ giữa hai nước mà còn là giữa các khu vực và các khối thị trường.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Valeria Csukasi trao MOU giữa Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Xuất khẩu Uruguay. Ảnh:MOIT.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp.

Kết thúc Kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi đã ký Biên bản Kỳ họp lần IV Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay.

Cũng trong khuôn khổ Kỳ họp, hai Thứ trưởng đã trao Bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) giữa Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) và Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Xuất khẩu Uruguay (Uruguay XXI).