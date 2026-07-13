Cơ hội mới của thủy sản Việt Nam trước bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu
CChu Khôi
Chọn cỡ chữ
Việc Việt Nam và EFTA hoàn tất đàm phán FTA đã mở ra cơ hội mới cho ngành thủy sản trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn. Bên cạnh lợi thế từ cắt giảm thuế quan, việc EU hạn chế khai thác thủy sản cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang các nước EFTA...
Theo Hiệp hội Chế biến và
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang khối EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu) hiện vẫn còn khiêm tốn, song đây được đánh giá là thị trường có nhiều dư địa
tăng trưởng nhờ sức mua cao và nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm chất lượng.
Hiệp hội Thương mại tự do Châu Âu (EFTA) là tổ chức liên
chính phủ gồm 4 quốc gia thành viên: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.
Ngày 2/7/2026, Việt Nam và EFTA đã chính thức ra Tuyên bố
chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai bên.
Năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Thụy Sĩ đạt 34,123 triệu USD, tăng
15% và xuất khẩu sang Na Uy đạt 18,479 triệu USD, tăng 95% so với năm 2024. Mặc dù, tổng
kim ngạch của hai thị trường đạt khoảng 52,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng nhỏ
trong tổng xuất khẩu thủy sản, nhưng cho thấy tiềm năng mở rộng tại phân khúc thị
trường giá trị cao.
THUẾ QUAN GIẢM, TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH
Trong 5 tháng đầu năm
2026, xuất khẩu sang Thụy Sĩ đạt 13,437 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước và
chiếm khoảng 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Riêng tháng 5/2026 đạt 3,5 triệu USD, giảm 13,5%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Na Uy đạt 7,027 triệu
USD, tăng 36,7%; riêng tháng 5 đạt 1,643 triệu USD, tăng 11,5%. Điều này cho thấy
dù EFTA chưa phải thị trường lớn về quy mô, nhưng vẫn xuất hiện những tín hiệu
tích cực, đặc biệt tại Na Uy.
Các nước EFTA có nhu cầu
đa dạng đối với nhiều mặt hàng như cá hồi, cá tuyết, cá saba, cá tra, tôm...
Đáng chú ý, Thụy Sĩ chỉ tự đáp ứng được khoảng 12% nhu cầu thủy sản trong nước,
phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc EU tiếp tục hạn chế
khai thác và đánh bắt thủy sản cũng mở ra thêm cơ hội để Việt Nam gia tăng xuất
khẩu vào khu vực này".
Bà Kim Thu, Chuyên gia phân tích thị trường của VASEP.
Một trong những lợi ích
quan trọng của EFTA là giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Dù
quy mô dân số không lớn, các nước trong khối đều có trình độ phát triển cao, sức
mua tốt và nhu cầu ổn định đối với thực phẩm chất lượng.
Đây là cơ hội để ngành thủy
sản giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống trong bối cảnh Hoa Kỳ vẫn tiềm
ẩn nhiều rủi ro về thuế quan, phòng vệ thương mại và MMPA (Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển), trong khi EU tiếp tục
siết chặt các yêu cầu về IUU (Hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định), truy xuất nguồn gốc, dư lượng và phát triển bền vững.
Tuy nhiên, EFTA không phải
thị trường có thể chinh phục bằng cạnh tranh giá. Cơ hội tập trung ở các sản phẩm
có giá trị gia tăng và tiêu chuẩn cao như tôm chế biến, tôm đông lạnh chất lượng
cao, cá tra phi lê, cá tra chế biến, cá ngừ, mực - bạch tuộc, cua ghẹ, nhuyễn
thể và các sản phẩm tiện dụng phục vụ bán lẻ.
Một lợi ích quan trọng
khác là ưu đãi thuế quan khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EFTA được ký
kết, phê chuẩn và có hiệu lực. Việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế sẽ giúp hàng thủy
sản Việt Nam có xuất xứ phù hợp tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Tuy nhiên,
ưu đãi thuế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ quy tắc
xuất xứ, hồ sơ chứng nhận, yêu cầu về an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn kỹ
thuật.
Theo định hướng tham chiếu
từ các cam kết thị trường trong EVFTA, khoảng 50% số dòng thuế đối với thủy sản
(trừ cá ngừ đóng hộp và cá viên) sẽ được xóa bỏ ngay, phần còn lại được cắt giảm
theo lộ trình từ 3-7 năm.
Riêng cá ngừ đóng hộp và
cá viên sẽ được áp dụng thuế suất 0% ngay trong năm đầu tiên đối với lượng hàng
trong hạn ngạch. Nhiều mặt hàng như tôm hùm, hàu, mực, bào ngư, vốn đang chịu mức
thuế 16-22%, cũng sẽ được đưa về 0% ngay trong năm đầu. Thuế bình quân của
ngành sẽ giảm nhanh từ 11,4% xuống còn 5,3% trong năm đầu, 2,3% sau ba năm và về
0% vào cuối lộ trình bảy năm. Đối với cá da trơn, thuế giảm từ 6,8% xuống 0%
sau năm thứ ba. Việc giảm mạnh thuế quan sẽ tạo thêm lợi thế để sản phẩm thủy sản
Việt Nam mở rộng hiện diện tại thị trường EFTA.
ĐẶT RA NHIỀU THÁCH THỨC
Không chỉ mang lại cơ hội
xuất khẩu, VASEP cho rằng hiệp định còn mở ra khả năng hợp tác hai chiều. Na Uy
và Iceland là những quốc gia có thế mạnh về nuôi biển, khai thác, quản lý nguồn
lợi, công nghệ lạnh, chế biến sâu và logistics. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam
có thể mở rộng hợp tác về công nghệ, đầu tư, nguyên liệu, quản trị chuỗi cung ứng
và phát triển sản phẩm mới. Nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ EFTA cũng có thể
hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến trong nước phát triển sản phẩm phục vụ thị trường
nội địa, hệ thống bán lẻ hiện đại, HORECA hoặc tái xuất.
Bên cạnh cơ hội, doanh
nghiệp cũng phải đối mặt với một số thách thức.
Thứ nhất: Các yêu cầu rất cao
về tiêu chuẩn chất lượng. Ba nước Na Uy, Iceland và Liechtenstein thuộc Khu vực
Kinh tế châu Âu nên áp dụng hệ thống tiêu chuẩn gắn với EU, trong khi Thụy Sĩ
cũng có các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, môi trường,
lao động và trách nhiệm xã hội.
Muốn khai thác hiệu quả thị
trường này, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng bộ từ vùng nuôi, tàu cá, nguồn
nguyên liệu, nhà máy chế biến, chuỗi lạnh, bao bì, nhãn mác đến các chứng nhận
bền vững.
Thứ hai: Quy tắc xuất xứ. Nhiều sản phẩm thủy sản Việt Nam sử dụng nguyên liệu nhập khẩu hoặc trải qua nhiều công đoạn chế biến, vì vậy doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ biểu cam kết, mã HS, cơ chế cộng gộp và thủ tục chứng nhận xuất xứ. Nếu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, ưu đãi thuế sẽ khó chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thực tế.
Tại thị trường EFTA, thủy sản Việt Nam không chỉ cạnh tranh với các nước EU và Na Uy mà còn phải đối mặt với các đối thủ như Anh, Nga, Quần đảo Faeroe, Greenland và Trung Quốc.
Thứ ba: Khi thuế
nhập khẩu giảm, các sản phẩm thủy sản từ EFTA như cá hồi, cá thu, cá tuyết, cá
thịt trắng và các sản phẩm đông lạnh từ Na Uy, Iceland cũng sẽ có điều kiện tiếp
cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn. Điều này tạo thêm sức ép cạnh tranh tại
phân khúc cao cấp, nhà hàng - khách sạn, bán lẻ hiện đại và sản phẩm tiện dụng.
Tuy nhiên, áp lực cạnh
tranh cũng có thể trở thành động lực để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư chế biến
sâu, nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu và chuẩn hóa hệ thống phân phối.
Cơ hội sẽ thuộc về những doanh nghiệp chủ động chuẩn bị về chất lượng sản phẩm,
chứng nhận, truy xuất nguồn gốc, quy tắc xuất xứ, bao bì, nhãn mác cũng như
năng lực làm việc với các hệ thống bán lẻ, nhà nhập khẩu và dịch vụ thực phẩm tại
Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu phân bón của Việt Nam tăng mạnh cả về sản lượng và giá trị. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự gián đoạn nguồn cung phân bón toàn cầu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và các hạn chế xuất khẩu từ một số quốc gia sản xuất lớn...
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.
Chỉ còn chưa đầy 6 tháng trước khi EUDR chính thức áp dụng, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở tiêu chuẩn kỹ thuật mà ở tư duy, sự minh bạch và khả năng phối hợp giữa các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, xây dựng dữ liệu vùng nguyên liệu chính xác là điều kiện tiên quyết để bảo vệ uy tín của ngành cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế...
Đợt dông, lốc, mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến ngày 11/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, làm hư hại nhà ở, diện tích sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông, điện lực và nhiều công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại vật chất ban đầu ước tính khoảng 31,1 tỷ đồng, trong đó xã Mường La chịu thiệt hại nặng nhất.
Xã Tà Xùa (Sơn La), nơi hơn 99% dân số là đồng bào Mông, đang từng bước trở thành điểm đến du lịch sinh thái giàu bản sắc. Sự phát triển của du lịch không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định, giúp nhiều lao động người Mông ở địa phương không còn phải rời quê mưu sinh...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.