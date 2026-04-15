Việt Nam và Australia thúc đẩy hợp tác công nghệ tài chính

Với định hướng phát triển công nghệ tài chính, việc tăng cường hợp tác với Australia sẽ là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản trị của ngành ngân hàng – tài chính Việt Nam...

Ngày 14/4, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) đã dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) tới Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến Landing Pad của Chính phủ Australia, nhằm kết nối các doanh nghiệp cung cấp giải pháp fintech, regtech và các lĩnh vực liên quan của Australia với hệ thống ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính an toàn, bao trùm và hiện đại, phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Việt Nam.

Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 14-16/4, và là một hợp phần quan trọng trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Austrade và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, được ký kết vào tháng 6/2025, thể hiện sự quan tâm và cam kết lâu dài của Australia trong việc hỗ trợ sự phát triển của ngành ngân hàng – tài chính Việt Nam.

Tại hội nghị khai mạc chương trình với chủ đề “Tầm nhìn chiến lược Trung tâm tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và tiềm năng hợp tác Australia – Việt Nam”, diễn ra cùng ngày tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia đã nhấn mạnh các định hướng cụ thể nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển đổi ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời xác định những cơ hội hợp tác quốc tế tại trung tâm kinh tế - tài chính trọng điểm của cả nước.

Nội dung thảo luận trải rộng từ tổng quan chính sách và hệ sinh thái tài chính đến các nhu cầu chuyển đổi công nghệ trong ngân hàng và tổ chức tài chính, bao gồm các lĩnh vực như an ninh mạng, tuân thủ (đặc biệt là phòng chống rửa tiền và xác thực danh tính), quản trị rủi ro, hạ tầng thanh toán và tài sản số.

Hiện nay, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho phát triển fintech. Đây là một trong những thị trường ngân hàng số năng động nhất khu vực, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán số, tốc độ phổ cập nhanh của dịch vụ tài chính di động, cùng sự quan tâm ngày càng lớn đối với trí tuệ nhân tạo và ngân hàng dựa trên dữ liệu.

Dân số trẻ, năng động, môi trường ổn định cùng tốc độ tăng trưởng GDP tích cực tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm số tiềm năng trong khu vực. Các sáng kiến của Chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà phát triển này, bao gồm kế hoạch thành lập hai Trung tâm Tài chính Quốc tế và triển khai các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các lĩnh vực như chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng (API), cho vay ngang hàng (P2P) và tài sản số.

Trong khi đó, Australia sở hữu nhiều lợi thế để đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình này. Hệ sinh thái fintech của Australia được xếp hạng trong nhóm dẫn đầu toàn cầu về chất lượng và đổi mới sáng tạo, hiện đứng thứ 6 thế giới và thứ 2 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với gần 900 doanh nghiệp fintech đang hoạt động.

Để tận dụng tối đa những lợi thế này và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và có sự chuẩn bị chiến lược sẽ đóng vai trò then chốt.

Bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao của Chính phủ Australia tại Việt Nam và Campuchia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Austrade).

Bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao của Chính phủ Australia tại Việt Nam và Campuchia, cho biết chương trình giao lưu, kết nối trong lĩnh vực fintech và tuân thủ giữa hai nước hướng tới việc thúc đẩy các kết nối và trao đổi trực tiếp ngay tại thị trường.

“Chúng tôi tin tưởng rằng những hoạt động kết nối này sẽ tạo ra thêm nhiều quan hệ hợp tác thương mại giữa Australia và Việt Nam, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính vững mạnh, đáng tin cậy và có tính kết nối toàn cầu - kết hợp hài hòa giữa đặc trưng của Việt Nam và các giải pháp công nghệ từ Australia”, bà Emma nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Australia cũng có năng lực mạnh trong các lĩnh vực như regtech, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, hạ tầng thanh toán và tài sản số. Những thế mạnh này được xây dựng trên nền tảng một hệ thống tài chính có mức độ quản lý chặt chẽ, độ tin cậy cao và hạ tầng hiện đại, cho phép xử lý giao dịch quy mô lớn theo thời gian thực. Đây là những yếu tố có thể bổ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong việc tăng cường quản trị dữ liệu và xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững.

Ông Rich McClellan, Giám đốc Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Austrade)

Đặc biệt, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn hay hạ tầng, mà còn ở khả năng xây dựng một hệ sinh thái tài chính đáng tin cậy, dựa trên dữ liệu và có tính bao trùm. Đây chính là lĩnh vực mà hợp tác quốc tế, đặc biệt với Australia, có thể mang lại giá trị gia tăng rõ nét.

Ông Rich McClellan, Giám đốc Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết Việt Nam đã chuyển từ một nghị quyết về Trung tâm Tài chính Quốc tế sang mô hình vận hành thực tế trong chưa đầy 18 tháng, với khung pháp lý, cơ cấu quản trị, tòa án chuyên trách và trung tâm trọng tài đã được thiết kế.

Tuy nhiên, theo ông, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam hiện vẫn đang trong giai đoạn “kích hoạt thể chế”, tập trung hoàn thiện nền tảng để đảm bảo phát triển bền vững khi bước vào giai đoạn vận hành thị trường.

Theo ông Rich McClellan, điều các nhà đầu tư quốc tế quan tâm hiện nay không còn chỉ là tốc độ tăng trưởng của Việt Nam, mà là mức độ sẵn sàng của hạ tầng, độ tin cậy của khung pháp lý và khả năng luân chuyển vốn an toàn, thông suốt.

Do đó, mục tiêu của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không chỉ dừng ở việc xây dựng một nền tảng giao dịch, mà còn là thiết kế một kiến trúc tuân thủ và giám sát nhằm tạo dựng niềm tin cho dòng vốn toàn cầu trong thời gian tới.

Chương trình làm việc của phái đoàn doanh nghiệp Australia sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 14–16/ 4. Chương trình được khởi động tại TP. Hồ Chí Minh và kết thúc tại Hà Nội. Đây là cơ hội để đoàn doanh nghiệp Australia tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng, hành lang pháp lý và cơ hội thị trường tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu năng lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chủ chốt.



