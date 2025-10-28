Việt Nam và Nga đẩy nhanh đàm phán về xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Việt Nam - Nga nhất trí đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận theo kế hoạch...
Ngày 27/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới. Theo đó, hai bên thống nhất đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy điện hạt nhân 1 tại Việt Nam theo kế hoạch.
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 249/NQ-CP ngày 22/8/2025 về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng các dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Nghị quyết đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
Cụ thể, Việt Nam khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Trong đó, nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. EVN và PVN lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy này.
Theo Chính phủ, việc phát triển các nguồn điện, gồm điện hạt nhân, để bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai chữ số thời gian tới. Việt Nam cũng cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, do đó đòi hỏi phải sớm chuyển đổi sang năng lượng xanh, sạch, tái tạo.
Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và tình cảm tốt đẹp mà người dân hai nước dành cho nhau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong các ngành mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn như khoa học kỹ thuật cơ bản, năng lượng hạt nhân dân sự.
Ngoài dự án điện hạt nhân, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bảo đảm cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa của nhau tăng cường tiếp cận thị trường, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm; tăng cường kết nối hai nền kinh tế về giao thông, hạ tầng, trong đó có việc thúc đẩy kết nối đường sắt.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan, bộ, ngành hai nước tăng cường trao đổi để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong quan hệ giữa hai bên.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị phía Nga mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, mong Nga và các thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu gỡ bỏ các biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.
Đồng thời, hai bên cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, phát triển hơn nữa và đóng góp vào quan hệ hai nước.
