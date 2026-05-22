Việt Nam và WB thúc đẩy việc hợp tác triển khai các dự án trọng điểm

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào, thống nhất sẽ tiếp tục rà soát các quy trình nội bộ nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và phê duyệt dự án hợp tác trọng điểm...

Ngày 21/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đã có buổi tiếp và làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới trong thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ về nguồn vốn, tư vấn chính sách cùng các báo cáo, khuyến nghị dành cho kinh tế vĩ mô Việt Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong điều hành giá cả, chính sách tiền tệ, tỷ giá và tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới. Riêng trong lĩnh vực đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội phê duyệt với tổng vốn lên tới 8,2 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 315 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, bên cạnh nhu cầu về nguồn vốn, Việt Nam đặc biệt cần sự hỗ trợ từ WB trong tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam ưu tiên các dự án có hiệu quả và tác động lan tỏa lớn trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khẳng định nhu cầu vốn của Việt Nam hiện rất lớn và đa dạng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề nghị WB tăng cường tìm kiếm các nguồn viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách song song với các gói tài chính nhằm nâng cao tính hấp dẫn và khả năng hấp thụ của các dự án vay vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề nghị bà Mariam J. Sherman chỉ đạo các bộ phận của WB tiếp tục đơn giản hóa, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cũng bày tỏ kỳ vọng với sự phối hợp chặt chẽ từ cả hai phía, các dự án hợp tác sẽ được triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về phía mình, bà Mariam J. Sherman khẳng định WB luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng và sẵn sàng đồng hành cùng các mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam. Đồng thời, bà cũng lưu ý về tiến độ triển khai và giải ngân của một số dự án hiện nay, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp để đẩy nhanh quá trình thực hiện.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về một số dự án đang được thúc đẩy, trong đó có các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long và Hải Phòng. Đại diện WB đề xuất ưu tiên một số dự án trọng điểm về chống chịu khí hậu đô thị và hạ tầng giao thông nhằm tạo bước đột phá trong hợp tác thời gian tới.

Bà Mariam J. Sherman cũng đề cập đến chương trình phát triển 1 triệu ha lúa phát thải thấp và bày tỏ mong muốn sớm nhận được quyết định chính thức từ phía Việt Nam để các nhà tài trợ có cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai.

Hai bên thống nhất rằng với quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ, các khó khăn, vướng mắc hoàn toàn có thể được tháo gỡ. Văn phòng Chính phủ và WB cam kết tiếp tục rà soát các quy trình nội bộ nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và phê duyệt dự án.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong khẳng định Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối, làm cầu nối hiệu quả giữa các bộ, ngành của Việt Nam và WB. Hai bên cũng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, thiết lập các mốc công việc cụ thể để cùng tháo gỡ từng vấn đề, bảo đảm các chương trình, dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.