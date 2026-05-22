Trang chủ Nhà đầu tư

Việt Nam và WB thúc đẩy việc hợp tác triển khai các dự án trọng điểm

Phương Nhi

22/05/2026, 10:17

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào, thống nhất sẽ tiếp tục rà soát các quy trình nội bộ nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và phê duyệt dự án hợp tác trọng điểm...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tại buổi tiếp và làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào . (Ảnh: VGP)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tại buổi tiếp và làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào . (Ảnh: VGP)

Ngày 21/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đã có buổi tiếp và làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới trong thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ về nguồn vốn, tư vấn chính sách cùng các báo cáo, khuyến nghị dành cho kinh tế vĩ mô Việt Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong điều hành giá cả, chính sách tiền tệ, tỷ giá và tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới. Riêng trong lĩnh vực đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội phê duyệt với tổng vốn lên tới 8,2 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 315 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, bên cạnh nhu cầu về nguồn vốn, Việt Nam đặc biệt cần sự hỗ trợ từ WB trong tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam ưu tiên các dự án có hiệu quả và tác động lan tỏa lớn trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khẳng định nhu cầu vốn của Việt Nam hiện rất lớn và đa dạng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề nghị WB tăng cường tìm kiếm các nguồn viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách song song với các gói tài chính nhằm nâng cao tính hấp dẫn và khả năng hấp thụ của các dự án vay vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề nghị bà Mariam J. Sherman chỉ đạo các bộ phận của WB tiếp tục đơn giản hóa, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cũng bày tỏ kỳ vọng với sự phối hợp chặt chẽ từ cả hai phía, các dự án hợp tác sẽ được triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về phía mình, bà Mariam J. Sherman khẳng định WB luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng và sẵn sàng đồng hành cùng các mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam. Đồng thời, bà cũng lưu ý về tiến độ triển khai và giải ngân của một số dự án hiện nay, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp để đẩy nhanh quá trình thực hiện.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về một số dự án đang được thúc đẩy, trong đó có các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long và Hải Phòng. Đại diện WB đề xuất ưu tiên một số dự án trọng điểm về chống chịu khí hậu đô thị và hạ tầng giao thông nhằm tạo bước đột phá trong hợp tác thời gian tới.

Bà Mariam J. Sherman cũng đề cập đến chương trình phát triển 1 triệu ha lúa phát thải thấp và bày tỏ mong muốn sớm nhận được quyết định chính thức từ phía Việt Nam để các nhà tài trợ có cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai.

Hai bên thống nhất rằng với quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ, các khó khăn, vướng mắc hoàn toàn có thể được tháo gỡ. Văn phòng Chính phủ và WB cam kết tiếp tục rà soát các quy trình nội bộ nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và phê duyệt dự án.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong  khẳng định Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối, làm cầu nối hiệu quả giữa các bộ, ngành của Việt Nam và WB. Hai bên cũng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, thiết lập các mốc công việc cụ thể để cùng tháo gỡ từng vấn đề, bảo đảm các chương trình, dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.

WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

WB: Cải cách thể chế và tăng trưởng xanh là đòn bẩy đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao

hợp tác quốc tế Hợp tác Việt Nam - WB Ngân hàng Thế giới nhà đầu tư nước ngoài WB

Thụy Điển tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo và công nghệ cao với Việt Nam

Thụy Điển hiện đang là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, với thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghệ xanh, viễn thông, tự động hóa và y tế thông minh....

Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Uông Bí và Khu công nghiệp Sông Khoai, từ đó nâng cao năng lực thu hút FDI vào địa bàn tỉnh...

Vietnam Airlines và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vừa ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng hãng hàng không số hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

Với sự hỗ trợ của 3.000 chuyên gia mua hàng và chuỗi cung ứng, 3.000 nhân sự mua hàng và 1.500 nhân sự lập kế hoạch, Jabil hiện quản lý hơn 700.000 linh kiện thuộc 150 danh mục và nhóm hàng hóa trong chuỗi cung ứng và sản xuất. Trong đó, Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất tại khu vực…

Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số và xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã và đang chủ động xây dựng các chiến lược thích ứng toàn diện để thúc đẩy các hoạt động của mình tại thị trường...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

