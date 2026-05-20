Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Nhà đầu tư Thái Lan và Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh

Phương Nhi

20/05/2026, 10:58

Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Uông Bí và Khu công nghiệp Sông Khoai, từ đó nâng cao năng lực thu hút FDI vào địa bàn tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) . (Ảnh:UBND tỉnh Quảng Ninh)
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) . (Ảnh:UBND tỉnh Quảng Ninh)

Chiều 19/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) về kế hoạch mở rộng đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Theo đó, Tập đoàn Amata (Thái Lan) hiện đang là chủ đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai – một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Đến nay, Khu công nghiệp Sông Khoai đã thu hút 25 dự án đầu tư thứ cấp, 100% là dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, quy tụ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế lớn như Autoliv, Jinko Solar, Foxconn, Lite-On, Yaskawa hay Tamagawa,..

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đã thông tin về việc hai bên thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, trong đó Tập đoàn Marubeni đã hoàn tất các thủ tục để trở thành cổ đông chính thức của Amata Hạ Long với tỷ lệ sở hữu 20%.

Sự tham gia của Tập đoàn Marubeni được kỳ vọng sẽ giúp dự án hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai tăng cường tiềm lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối và thu hút các tập đoàn công nghệ Nhật Bản đầu tư vào khu công nghiệp này trong thời gian tới.

Đặc biệt, lãnh đạo hai tập đoàn cũng đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Uông Bí và Khu công nghiệp phía Tây Sông Khoai, qua đó góp phần nâng cao năng lực hạ tầng công nghiệp của Quảng Ninh, tạo thêm dư địa để đón các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm gia tăng sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng vốn FDI chất lượng cao vào Quảng Ninh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động địa phương.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), lũy kế đến cuối tháng 4/2026, Quảng Ninh đã thu hút hơn 15,31 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với 252 dự án FDI còn hiệu lực. Với kết quả này, Quảng Ninh hiện đứng thứ 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Amata đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, đặc biệt trong lĩnh vực thu hút đầu tư, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030, trong bối cảnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đáng chú ý, việc Quảng Ninh nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025, đồng thời đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân, cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn Amata và Tập đoàn Marubeni tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Khoai theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, hai tập đoàn cần tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp chất lượng cao vào khu công nghiệp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển hệ thống nhà ở lưu trú, hạ tầng xã hội và các tiện ích phục vụ người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn của Khu công nghiệp Sông Khoai cũng như các dự án thứ cấp đang và sẽ triển khai trên địa bàn.

Quảng Ninh: Đối tác Hoa Kỳ đề xuất đầu tư cảng Con Ong - Hòn Nét theo tiêu chuẩn toàn cầu

16:02, 03/04/2026

Quảng Ninh: Đối tác Hoa Kỳ đề xuất đầu tư cảng Con Ong - Hòn Nét theo tiêu chuẩn toàn cầu

Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

11:23, 18/03/2026

Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

14:28, 12/04/2026

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

Từ khóa:

đầu tư FDI Quảng Ninh nhà đầu tư nước ngoài quảng ninh Thu hút đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh Vốn FDI

Đọc thêm

Vietnam Airlines hợp tác NIC thúc đẩy chuyển đổi số ngành hàng không

Vietnam Airlines hợp tác NIC thúc đẩy chuyển đổi số ngành hàng không

Vietnam Airlines và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vừa ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng hãng hàng không số hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

Quản trị mạng lưới 25 tỷ USD, Jabil định vị Việt Nam là “mắt xích” chiến lược toàn cầu

Quản trị mạng lưới 25 tỷ USD, Jabil định vị Việt Nam là “mắt xích” chiến lược toàn cầu

Với sự hỗ trợ của 3.000 chuyên gia mua hàng và chuỗi cung ứng, 3.000 nhân sự mua hàng và 1.500 nhân sự lập kế hoạch, Jabil hiện quản lý hơn 700.000 linh kiện thuộc 150 danh mục và nhóm hàng hóa trong chuỗi cung ứng và sản xuất. Trong đó, Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất tại khu vực…

Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa

Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa

Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số và xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã và đang chủ động xây dựng các chiến lược thích ứng toàn diện để thúc đẩy các hoạt động của mình tại thị trường...

WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu

WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 dự kiến sẽ giảm xuống 6,8% do sức ép gia tăng từ những diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông...

Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới: Tận dụng dữ liệu và AI trong điều hành

Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới: Tận dụng dữ liệu và AI trong điều hành

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu đang định nghĩa lại hoàn toàn cách thức một tổ chức vận hành, ra quyết định và kiến tạo giá trị...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Doanh nghiệp niêm yết

2

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Chứng khoán

3

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Thế giới

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Tài chính

5

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy