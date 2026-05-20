Nhà đầu tư Thái Lan và Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh

Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Uông Bí và Khu công nghiệp Sông Khoai, từ đó nâng cao năng lực thu hút FDI vào địa bàn tỉnh...

Chiều 19/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) về kế hoạch mở rộng đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Theo đó, Tập đoàn Amata (Thái Lan) hiện đang là chủ đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai – một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Đến nay, Khu công nghiệp Sông Khoai đã thu hút 25 dự án đầu tư thứ cấp, 100% là dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, quy tụ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế lớn như Autoliv, Jinko Solar, Foxconn, Lite-On, Yaskawa hay Tamagawa,..

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đã thông tin về việc hai bên thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, trong đó Tập đoàn Marubeni đã hoàn tất các thủ tục để trở thành cổ đông chính thức của Amata Hạ Long với tỷ lệ sở hữu 20%.

Sự tham gia của Tập đoàn Marubeni được kỳ vọng sẽ giúp dự án hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai tăng cường tiềm lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối và thu hút các tập đoàn công nghệ Nhật Bản đầu tư vào khu công nghiệp này trong thời gian tới.

Đặc biệt, lãnh đạo hai tập đoàn cũng đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Uông Bí và Khu công nghiệp phía Tây Sông Khoai, qua đó góp phần nâng cao năng lực hạ tầng công nghiệp của Quảng Ninh, tạo thêm dư địa để đón các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm gia tăng sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng vốn FDI chất lượng cao vào Quảng Ninh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động địa phương.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), lũy kế đến cuối tháng 4/2026, Quảng Ninh đã thu hút hơn 15,31 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với 252 dự án FDI còn hiệu lực. Với kết quả này, Quảng Ninh hiện đứng thứ 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Amata đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, đặc biệt trong lĩnh vực thu hút đầu tư, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030, trong bối cảnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đáng chú ý, việc Quảng Ninh nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025, đồng thời đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân, cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn Amata và Tập đoàn Marubeni tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Khoai theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, hai tập đoàn cần tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp chất lượng cao vào khu công nghiệp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển hệ thống nhà ở lưu trú, hạ tầng xã hội và các tiện ích phục vụ người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn của Khu công nghiệp Sông Khoai cũng như các dự án thứ cấp đang và sẽ triển khai trên địa bàn.