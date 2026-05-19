Vietnam Airlines hợp tác NIC thúc đẩy chuyển đổi số ngành hàng không

Vietnam Airlines và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vừa ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng hãng hàng không số hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

Theo thỏa thuận ký kết ngày 19/5 tại Hà Nội, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình hợp tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời bám sát chiến lược phát triển khoa học công nghệ và chương trình chuyển đổi số của Vietnam Airlines giai đoạn 2025-2030.

Trọng tâm hợp tác hướng tới thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa trong hoạt động quản trị, khai thác, kỹ thuật, thương mại và dịch vụ. Qua đó, Vietnam Airlines kỳ vọng nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí, tăng năng lực cạnh tranh và mang đến trải nghiệm thuận tiện, hiện đại hơn cho hành khách.

Thông qua hợp tác với NIC, Vietnam Airlines cũng mở rộng kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm các chuyên gia, startup, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây được xem là nền tảng để hãng từng bước nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không số hàng đầu khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp hàng không nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa, việc hợp tác với NIC sẽ tạo thêm nền tảng để Vietnam Airlines đẩy mạnh ứng dụng AI và các giải pháp số trong hoạt động khai thác, kỹ thuật, thương mại và dịch vụ.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, chương trình đào tạo, kết nối chuyên gia nhằm lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. NIC đồng thời sẽ hỗ trợ Vietnam Airlines trong tư vấn cơ chế, chính sách, kết nối nguồn lực công nghệ và triển khai các mô hình thử nghiệm phục vụ chuyển đổi số.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đánh giá Vietnam Airlines là một trong những doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực hàng không. Theo ông, hợp tác giữa hai bên sẽ tạo nền tảng kết nối hiệu quả giữa Vietnam Airlines với hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Việc ký kết hợp tác với NIC tiếp tục cho thấy định hướng của Vietnam Airlines trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động khai thác, kỹ thuật, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp, đồng thời mở rộng liên kết với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế nhằm tạo động lực phát triển mới cho ngành hàng không Việt Nam.