Quản trị mạng lưới 25 tỷ USD, Jabil định vị Việt Nam là “mắt xích” chiến lược toàn cầu
Khánh Vy
19/05/2026, 19:25
Với sự hỗ trợ của 3.000 chuyên gia mua hàng và chuỗi cung ứng,
3.000 nhân sự mua hàng và 1.500 nhân sự lập kế hoạch, Jabil hiện quản lý hơn 700.000 linh kiện thuộc 150 danh mục và nhóm hàng hóa trong chuỗi cung ứng và sản xuất. Trong đó, Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất tại khu vực…
Với việc xác định Việt Nam là một phần quan trọng trong mạng
lưới sản xuất của Jabil tại châu Á, nhà máy được đặt tại Khu công nghệ cao
TP.HCM đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất khu vực và
toàn cầu của Jabil.
Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Khánh
Nguyễn, Giám đốc Điều hành của Jabil Việt Nam, cho biết trong mạng lưới toàn cầu
rộng lớn hơn với hơn 100 nhà máy tại hơn 25 quốc gia, vai trò của Việt Nam
không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn là sự kết hợp giữa năng lực sản xuất,
quy trình tiêu chuẩn hóa, kỷ luật vận hành và nguồn nhân lực có kỹ năng.
Với mạng lưới nhà máy và chuỗi cung ứng rộng khắp, và
trước những biến động về địa chính trị và logistic toàn cầu, Jabil đã thực hiện
những chiến lược gì để đảm bảo tính đứt gãy của chuỗi cung ứng là thấp nhất, thưa
ông?
Mạng lưới toàn cầu là một trong những thế mạnh quan trọng của
Jabil trong việc quản lý sự phức tạp của chuỗi cung ứng. Chúng tôi vận hành hơn
100 cơ sở tại hơn 25 quốc gia, hợp tác với hơn 38.000 đối tác trong chuỗi cung ứng
và quản lý hơn 25 tỷ USD chi tiêu toàn cầu. Quy mô này mang lại cho chúng tôi
khả năng quan sát, sự linh hoạt và năng lực phản ứng hiệu quả hơn khi điều kiện
thị trường thay đổi.
Cách tiếp cận chuỗi cung ứng của chúng tôi được xây dựng dựa
trên chuyên môn toàn cầu, mạng lưới nhà cung cấp đa dạng, công nghệ và quy
trình đã được chứng minh hiệu quả, cùng hiểu biết sâu về nhiều thị trường đầu
cuối. Điều này cho phép chúng tôi chia sẻ các phương pháp vận hành tốt nhất
trong việc quản lý và phát triển con người, quy trình và công nghệ trong toàn mạng
lưới.
Ở cấp độ vận hành, Jabil quản lý hơn 700.000 linh kiện thuộc
150 danh mục và nhóm hàng hóa, với sự hỗ trợ của 3.000 chuyên gia mua hàng và
chuỗi cung ứng, 3.000 nhân sự mua hàng và 1.500 nhân sự lập kế hoạch. Điều này
giúp chúng tôi quản lý hoạt động tìm nguồn cung ứng, mua hàng, lập kế hoạch, sản
xuất và hoàn tất đơn hàng với mức độ kỷ luật và linh hoạt cao hơn.
Tại Việt Nam, khả năng kết nối của nhà máy TP.HCM với các
tuyến hàng không, đường biển và đường bộ hỗ trợ tích hợp chuỗi cung ứng, đồng
thời mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn để đa dạng hóa hoạt động sản xuất
tại châu Á.
Về phát triển nhà cung cấp địa phương, ở thời điểm này chúng
tôi chưa công bố một chương trình cụ thể tại Việt Nam. Tuy nhiên, phương cách mở
rộng mạng lưới cung ứng địa phương của Jabil được xây dựng trên nền tảng minh bạch,
kỹ năng quản trị rủi ro, tính tuân thủ và tinh thần trách nhiệm cao. Đối với
các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu,
những yêu cầu then chốt vẫn là chất lượng, độ tin cậy trong giao hàng, tính
tuân thủ, kỷ luật vận hành, năng lực kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của lực lượng
lao động.
Là doanh nghiệp có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng
toàn cầu, Jabil đang áp dụng những công nghệ lõi nào (như AI, IoT, Big Data…)
vào quy trình vận hành tại Việt Nam để tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu sai
sót?
Tự động hóa đã là một phần trong năng lực sản xuất của chúng
tôi tại Việt Nam. Nhà máy TP.HCM có năng lực tự động hóa cao trong vận hành, với
hơn 500 trạm lắp ráp và thử nghiệm tự động. Điều này giúp chúng tôi nâng cao
tính ổn định, khả năng mở rộng và độ tin cậy trong hoạt động sản xuất của mình.
Trong toàn bộ hoạt động toàn cầu của Jabil, tự động hóa và
AI giúp chúng tôi xây dựng các hoạt động được kết nối số tốt hơn, gia tăng tốc
độ triển khai và khả năng mở rộng của các dự án, đồng thời tạo ra những trải
nghiệm nhất quán hơn cho khách hàng. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng các công
nghệ như dây chuyền lắp ráp robot và tự động hóa giúp giảm phụ thuộc vào lao động
thủ công, cải thiện độ chính xác và giảm sai sót do con người. Tự động hóa cũng
có thể cải thiện an toàn lao động bằng cách thực hiện các công việc có thể gây
ra chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại và cho phép phát hiện các mối nguy
hiểm nhanh hơn.
Từ góc nhìn của tôi, mục đích của tự động hóa không phải là
thay thế con người. Tự động hóa đang thay đổi bản chất công việc. Khi các tác vụ
thủ công và lặp lại được giảm bớt, nhân viên có thể chuyển sang các công việc
khác có giá trị cao hơn như khắc phục sự cố, kiểm soát quy trình, quản lý chất
lượng, diễn giải dữ liệu và cải tiến liên tục.
Mô hình vận hành toàn cầu của Jabil, bao gồm các quy trình
tiêu chuẩn hóa, các nhóm workcell liên chức năng và các nền tảng toàn cầu chung
như SAP, Kinaxis và Coupa… rất hữu ích trong việc triển khai công nghệ tại nhà
máy Việt nam. Mô hình này cho phép những phương pháp và công nghệ đã được chứng
minh hiệu quả được áp dụng mở rộng giữa các nhà máy trên toàn cầu, trong khi vẫn
đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
Điểm mấu chốt là công nghệ giúp tăng cường năng lực của con
người. Máy móc có thể giúp nâng cao độ chính xác và hiệu quả, nhưng con người vẫn
giữ vai trò thiết yếu. Con người đưa ra phán đoán, lựa chọn, đề xuất ý tưởng và
kết nối với nhau theo những cách mà máy móc không thể thay thế hoàn toàn.
Để vận hành những nhà máy hiện đại, Jabil đang đối mặt
với những thách thức gì trong việc tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao tại địa phương?
Về nhân lực, thách thức then chốt không chỉ là tìm và tuyển
dụng nhân sự, mà còn là phát triển và chuẩn bị đội ngũ sẵn sàng cho môi trường
sản xuất ngày càng tự động hóa, hiện đại và đặt trọng tâm cao vào chất lượng.
Với thách thức tìm và tuyển dụng nhân sự, như đã đề cập ở
trên, việc đặt nhà máy tại Khu Công nghệ cao TPHCM giúp chúng tôi tiếp cận số
lượng lớn các trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo nghề tại TP.HCM,
bao gồm Trung tâm Đào tạo và Ươm tạo SHTP, các trường đại học trong khu công
nghệ cao, qua đó hỗ trợ tích cực cho việc tìm và tuyển dụng nhân sự mới.
Nhằm đồng hành và gia tăng mức độ nhận diện, nhà máy Jabil
Việt nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Học bổng Jabil Việt Nam
hỗ trợ các sinh viên xuất sắc năm ba và năm cuối tại TP.HCM thông qua hỗ trợ
tài chính, đào tạo học thuật và chuyên môn, thực tập và cơ hội nghề nghiệp.
Với nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhân viên, chúng tôi thực hiện
thông qua các chương trình được thiết kế 1 cách có hệ thống như Leadership
Training, Manager in Training, New Leader Development, Visual Aid Document
based Certification, HR Training Records và DL Development Programme. Những
chương trình này giúp chúng tôi theo dõi kỹ năng và hiệu suất của nhân viên,
qua đó thiết lập và thực hiện kế hoạch phát triển phù hợp, giúp nhân viên chuẩn
bị sẵn sàng trước bối cảnh công nghệ không ngừng thay đổi.
Cùng với việc củng cố năng lực của nhân viên nói chung, việc
phát triển đội ngũ kế thừa cho các vị trí quản lý và trưởng nhóm kỹ thuật cũng
rất được chú trọng. Thông qua một qui trình được xây dựng chặt chẽ, những nhân
sự có tiềm năng cao được nhận diện, sàng lọc và phát triển thông qua các cơ hội
đào tạo nâng cao, các dự án có tính thử thách cao, và các chương trình nhận phản
hồi và huấn luyện định kỳ. Khi công ty có nhu cầu mới với những vị trí chủ chốt,
những nhân sự tiềm năng này sẽ được ưu tiên xem xét phân công, đề bạt, dựa trên
mức độ sẵn sàng và hiệu suất làm việc.
Nhằm khuyến khích nhân viên công ty chủ động trang bị thêm
kiến thức và hành trang để sẵn sàng hơn cho những cơ hội phát triển nghề nghiệp
trong tương lai, chúng tôi đã triển khai chương trình hỗ trợ học bổng cho nhân
viên tiềm năng của công ty.
Với chúng tôi, việc xây dựng thế hệ kỹ sư và chuyên gia sản
xuất tiếp theo không tách rời khỏi tăng trưởng kinh doanh. Đây là một phần
trong cách chúng tôi duy trì năng suất, vận hành có trách nhiệm và năng lực cạnh
tranh dài hạn tại Việt Nam.
Phát triển nhân tài cũng bao gồm phúc lợi và tính hòa nhập của
nhân viên. Tại Việt Nam, chúng tôi đã hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần
thông qua các buổi tư vấn sức khỏe, hoạt động giải trí và Chương trình hỗ trợ nhân viên. Lực lượng lao động của chúng tôi cũng có tỷ lệ nữ đáng kể, với phụ nữ
chiếm hơn 40% nhân viên và nhiều nhân viên nữ giữ vai trò
Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa
WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu
Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 dự kiến sẽ giảm xuống 6,8% do sức ép gia tăng từ những diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông...
Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới: Tận dụng dữ liệu và AI trong điều hành
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu đang định nghĩa lại hoàn toàn cách thức một tổ chức vận hành, ra quyết định và kiến tạo giá trị...
Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới
Tại chương trình làm việc với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, qua đó nâng cao khả năng thu hút dòng vốn FDI và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của quốc gia....
FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững
Giữa biến động địa chính trị toàn cầu và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, Việt Nam nổi lên như một điểm đến chiến lược nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và chính sách đối ngoại linh hoạt. Bối cảnh mới cũng mở ra cơ hội để Việt Nam thiết lập "điểm cân bằng" mới trong thu hút FDI, hướng tới lợi ích công bằng và bền vững hơn cho cả hai phía...
