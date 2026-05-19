Quản trị mạng lưới 25 tỷ USD, Jabil định vị Việt Nam là “mắt xích” chiến lược toàn cầu

Với sự hỗ trợ của 3.000 chuyên gia mua hàng và chuỗi cung ứng, 3.000 nhân sự mua hàng và 1.500 nhân sự lập kế hoạch, Jabil hiện quản lý hơn 700.000 linh kiện thuộc 150 danh mục và nhóm hàng hóa trong chuỗi cung ứng và sản xuất. Trong đó, Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất tại khu vực…

Với việc xác định Việt Nam là một phần quan trọng trong mạng lưới sản xuất của Jabil tại châu Á, nhà máy được đặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất khu vực và toàn cầu của Jabil.

Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Khánh Nguyễn, Giám đốc Điều hành của Jabil Việt Nam, cho biết trong mạng lưới toàn cầu rộng lớn hơn với hơn 100 nhà máy tại hơn 25 quốc gia, vai trò của Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn là sự kết hợp giữa năng lực sản xuất, quy trình tiêu chuẩn hóa, kỷ luật vận hành và nguồn nhân lực có kỹ năng.

Với mạng lưới nhà máy và chuỗi cung ứng rộng khắp, và trước những biến động về địa chính trị và logistic toàn cầu, Jabil đã thực hiện những chiến lược gì để đảm bảo tính đứt gãy của chuỗi cung ứng là thấp nhất, thưa ông?

Mạng lưới toàn cầu là một trong những thế mạnh quan trọng của Jabil trong việc quản lý sự phức tạp của chuỗi cung ứng. Chúng tôi vận hành hơn 100 cơ sở tại hơn 25 quốc gia, hợp tác với hơn 38.000 đối tác trong chuỗi cung ứng và quản lý hơn 25 tỷ USD chi tiêu toàn cầu. Quy mô này mang lại cho chúng tôi khả năng quan sát, sự linh hoạt và năng lực phản ứng hiệu quả hơn khi điều kiện thị trường thay đổi.

Cách tiếp cận chuỗi cung ứng của chúng tôi được xây dựng dựa trên chuyên môn toàn cầu, mạng lưới nhà cung cấp đa dạng, công nghệ và quy trình đã được chứng minh hiệu quả, cùng hiểu biết sâu về nhiều thị trường đầu cuối. Điều này cho phép chúng tôi chia sẻ các phương pháp vận hành tốt nhất trong việc quản lý và phát triển con người, quy trình và công nghệ trong toàn mạng lưới.

Ở cấp độ vận hành, Jabil quản lý hơn 700.000 linh kiện thuộc 150 danh mục và nhóm hàng hóa, với sự hỗ trợ của 3.000 chuyên gia mua hàng và chuỗi cung ứng, 3.000 nhân sự mua hàng và 1.500 nhân sự lập kế hoạch. Điều này giúp chúng tôi quản lý hoạt động tìm nguồn cung ứng, mua hàng, lập kế hoạch, sản xuất và hoàn tất đơn hàng với mức độ kỷ luật và linh hoạt cao hơn.

Tại Việt Nam, khả năng kết nối của nhà máy TP.HCM với các tuyến hàng không, đường biển và đường bộ hỗ trợ tích hợp chuỗi cung ứng, đồng thời mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn để đa dạng hóa hoạt động sản xuất tại châu Á.

Về phát triển nhà cung cấp địa phương, ở thời điểm này chúng tôi chưa công bố một chương trình cụ thể tại Việt Nam. Tuy nhiên, phương cách mở rộng mạng lưới cung ứng địa phương của Jabil được xây dựng trên nền tảng minh bạch, kỹ năng quản trị rủi ro, tính tuân thủ và tinh thần trách nhiệm cao. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, những yêu cầu then chốt vẫn là chất lượng, độ tin cậy trong giao hàng, tính tuân thủ, kỷ luật vận hành, năng lực kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của lực lượng lao động.

Là doanh nghiệp có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Jabil đang áp dụng những công nghệ lõi nào (như AI, IoT, Big Data…) vào quy trình vận hành tại Việt Nam để tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu sai sót?

Tự động hóa đã là một phần trong năng lực sản xuất của chúng tôi tại Việt Nam. Nhà máy TP.HCM có năng lực tự động hóa cao trong vận hành, với hơn 500 trạm lắp ráp và thử nghiệm tự động. Điều này giúp chúng tôi nâng cao tính ổn định, khả năng mở rộng và độ tin cậy trong hoạt động sản xuất của mình.

Trong toàn bộ hoạt động toàn cầu của Jabil, tự động hóa và AI giúp chúng tôi xây dựng các hoạt động được kết nối số tốt hơn, gia tăng tốc độ triển khai và khả năng mở rộng của các dự án, đồng thời tạo ra những trải nghiệm nhất quán hơn cho khách hàng. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng các công nghệ như dây chuyền lắp ráp robot và tự động hóa giúp giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, cải thiện độ chính xác và giảm sai sót do con người. Tự động hóa cũng có thể cải thiện an toàn lao động bằng cách thực hiện các công việc có thể gây ra chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại và cho phép phát hiện các mối nguy hiểm nhanh hơn.

Từ góc nhìn của tôi, mục đích của tự động hóa không phải là thay thế con người. Tự động hóa đang thay đổi bản chất công việc. Khi các tác vụ thủ công và lặp lại được giảm bớt, nhân viên có thể chuyển sang các công việc khác có giá trị cao hơn như khắc phục sự cố, kiểm soát quy trình, quản lý chất lượng, diễn giải dữ liệu và cải tiến liên tục.

Mô hình vận hành toàn cầu của Jabil, bao gồm các quy trình tiêu chuẩn hóa, các nhóm workcell liên chức năng và các nền tảng toàn cầu chung như SAP, Kinaxis và Coupa… rất hữu ích trong việc triển khai công nghệ tại nhà máy Việt nam. Mô hình này cho phép những phương pháp và công nghệ đã được chứng minh hiệu quả được áp dụng mở rộng giữa các nhà máy trên toàn cầu, trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Điểm mấu chốt là công nghệ giúp tăng cường năng lực của con người. Máy móc có thể giúp nâng cao độ chính xác và hiệu quả, nhưng con người vẫn giữ vai trò thiết yếu. Con người đưa ra phán đoán, lựa chọn, đề xuất ý tưởng và kết nối với nhau theo những cách mà máy móc không thể thay thế hoàn toàn.

Để vận hành những nhà máy hiện đại, Jabil đang đối mặt với những thách thức gì trong việc tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương?

Về nhân lực, thách thức then chốt không chỉ là tìm và tuyển dụng nhân sự, mà còn là phát triển và chuẩn bị đội ngũ sẵn sàng cho môi trường sản xuất ngày càng tự động hóa, hiện đại và đặt trọng tâm cao vào chất lượng.

Với thách thức tìm và tuyển dụng nhân sự, như đã đề cập ở trên, việc đặt nhà máy tại Khu Công nghệ cao TPHCM giúp chúng tôi tiếp cận số lượng lớn các trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo nghề tại TP.HCM, bao gồm Trung tâm Đào tạo và Ươm tạo SHTP, các trường đại học trong khu công nghệ cao, qua đó hỗ trợ tích cực cho việc tìm và tuyển dụng nhân sự mới.

Nhằm đồng hành và gia tăng mức độ nhận diện, nhà máy Jabil Việt nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Học bổng Jabil Việt Nam hỗ trợ các sinh viên xuất sắc năm ba và năm cuối tại TP.HCM thông qua hỗ trợ tài chính, đào tạo học thuật và chuyên môn, thực tập và cơ hội nghề nghiệp.

Với nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhân viên, chúng tôi thực hiện thông qua các chương trình được thiết kế 1 cách có hệ thống như Leadership Training, Manager in Training, New Leader Development, Visual Aid Document based Certification, HR Training Records và DL Development Programme. Những chương trình này giúp chúng tôi theo dõi kỹ năng và hiệu suất của nhân viên, qua đó thiết lập và thực hiện kế hoạch phát triển phù hợp, giúp nhân viên chuẩn bị sẵn sàng trước bối cảnh công nghệ không ngừng thay đổi.

Cùng với việc củng cố năng lực của nhân viên nói chung, việc phát triển đội ngũ kế thừa cho các vị trí quản lý và trưởng nhóm kỹ thuật cũng rất được chú trọng. Thông qua một qui trình được xây dựng chặt chẽ, những nhân sự có tiềm năng cao được nhận diện, sàng lọc và phát triển thông qua các cơ hội đào tạo nâng cao, các dự án có tính thử thách cao, và các chương trình nhận phản hồi và huấn luyện định kỳ. Khi công ty có nhu cầu mới với những vị trí chủ chốt, những nhân sự tiềm năng này sẽ được ưu tiên xem xét phân công, đề bạt, dựa trên mức độ sẵn sàng và hiệu suất làm việc.

Nhằm khuyến khích nhân viên công ty chủ động trang bị thêm kiến thức và hành trang để sẵn sàng hơn cho những cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai, chúng tôi đã triển khai chương trình hỗ trợ học bổng cho nhân viên tiềm năng của công ty.

Với chúng tôi, việc xây dựng thế hệ kỹ sư và chuyên gia sản xuất tiếp theo không tách rời khỏi tăng trưởng kinh doanh. Đây là một phần trong cách chúng tôi duy trì năng suất, vận hành có trách nhiệm và năng lực cạnh tranh dài hạn tại Việt Nam.

Phát triển nhân tài cũng bao gồm phúc lợi và tính hòa nhập của nhân viên. Tại Việt Nam, chúng tôi đã hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua các buổi tư vấn sức khỏe, hoạt động giải trí và Chương trình hỗ trợ nhân viên. Lực lượng lao động của chúng tôi cũng có tỷ lệ nữ đáng kể, với phụ nữ chiếm hơn 40% nhân viên và nhiều nhân viên nữ giữ vai trò