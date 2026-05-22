Thụy Điển tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo và công nghệ cao với Việt Nam

Thụy Điển hiện đang là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, với thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghệ xanh, viễn thông, tự động hóa và y tế thông minh....

Thời gian vừa qua, Thụy Điển đã và đang đẩy mạnh hợp tác và đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như viễn thông 5G, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ xanh, dược phẩm, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh.

Xu hướng này không chỉ phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp Thụy Điển đối với thị trường Việt Nam, mà còn cho thấy tiềm năng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu là Ericsson, tập đoàn viễn thông đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 và hiện cung cấp hạ tầng công nghệ cho các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT và MobiFone trên các nền tảng GSM, LTE và 5G. Không chỉ thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số và công nghiệp 4.0, Ericsson còn có kế hoạch mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), lũy kế đến hết tháng 4/2026, Thụy Điển đang là quốc gia dẫn đầu trong nhóm các nước Bắc Âu đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn FDI đạt hơn 1,76 tỷ USD tại 111 dự án còn hiệu lực.

Đáng chú ý, vào tháng 3/2026 vừa qua, Ericsson và VNPT đã hợp tác triển khai hạ tầng di động thế hệ mới cho các dự án sân bay trọng điểm tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hai bên phối hợp trong lĩnh vực hàng không, ứng dụng công nghệ kết nối di động tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tính linh hoạt và hiện đại hóa hệ thống sân bay trên cả nước.

Bên cạnh lĩnh vực viễn thông, hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước cũng đang mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực y tế và trí tuệ nhân tạo.

Cuối năm 2025 vừa rồi, Công ty AstraZeneca của Thụy Điển và Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã chính thức hợp tác và ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE). Trung tâm được thành lập nhằm thúc đẩy các giải pháp y tế ứng dụng AI, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận công bằng đối với các công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến tại Việt Nam và khu vực.

Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam và Thụy Điển nói chung cũng như giữa AstraZeneca và Đại học Bách khoa Hà Nội , góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường sự hiện diện cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác của Việt Nam cho thấy niềm tin lớn vào tiềm năng phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Từ hạ tầng số, tự động hóa cho tới công nghệ xanh và đổi mới kỹ thuật số, hai quốc gia được đánh giá có nhiều dư địa hợp tác để cùng phát triển các giải pháp bền vững, cạnh tranh và toàn diện.

Theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) 2025 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới công bố (WIPO), Thụy Điển tiếp tục giữ vị trí thứ hai thế giới về đổi mới sáng tạo, đồng thời dẫn đầu Liên minh châu Âu và khu vực Bắc Âu.

Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu của Thụy Điển trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Đặc biệt, tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh vào ngày 20/5 vừa qua, bà Camilla Mellander, Tổng Vụ trưởng phụ trách Chính sách thương mại, Bộ Ngoại giao Thụy Điển, nhấn mạnh Thụy Điển sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển và công nghệ.

Hai bên cũng sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh như đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, R&D, sở hữu trí tuệ, viễn thông 5G/6G và năng lượng hạt nhân an toàn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh tại buổi tiếp và lam việc với bà Camilla Mellander, Tổng Vụ trưởng phụ trách Chính sách thương mại, Bộ Ngoại giao Thụy Điển.

Tại buổi làm việc, nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Thụy Điển cũng đã trao đổi các định hướng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực hạ tầng số, tự động hóa, tái chế dệt may, dược phẩm, giám sát bức xạ và phần mềm công nghiệp.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, ông Dag Hartelius, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển, cũng khẳng định Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng và đáng tin cậy của Thụy Điển tại khu vực cũng như trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhấn mạnh các doanh nghiệp Thụy Điển đang ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam và coi đây là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm tại châu Á.

Không chỉ thúc đẩy hợp tác đầu tư và công nghệ, ông Hartelius cho biết Thụy Điển cũng mong muốn tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phía Thụy Điển khẳng định sẵn sàng tiếp nhận thêm các nhà nghiên cứu, sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và an ninh mạng.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác về năng lượng tái tạo, cảng biển thông minh, kinh tế tuần hoàn, logistics xanh, phát triển đô thị bền vững, cũng như triển khai các chương trình học bổng và đồng nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước.