Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường tôm hùm xanh tại Trung Quốc

Chu Khôi

24/02/2026, 13:49

Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm xanh của Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng đột phá tại thị trường Trung Quốc, đạt kim ngạch 840 triệu USD, tăng 131% so với năm 2024. Với khối lượng xuất khẩu 24.067 tấn, chiếm khoảng 34,5% thị phần tại Trung Quốc, Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu về xuất khẩu tôm hùm xanh vào thị trường này, vượt qua Canada - quốc gia nhiều năm giữ ngôi đầu, khi nước này chỉ còn xuất khẩu 15.355 tấn, tương đương khoảng 22% thị phần...

Tôm hùm xanh trở thành "đẩu kéo" tăng trưởng của ngành hàng tôm.
Tôm hùm xanh trở thành "đẩu kéo" tăng trưởng của ngành hàng tôm.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn của thị trường tôm hùm Trung Quốc khi tổng lượng nhập khẩu đạt mức cao kỷ lục, đồng thời “bản đồ nguồn cung” thay đổi nhanh chóng. Trong làn sóng đó, tôm hùm Việt Nam, đặc biệt là tôm hùm xanh đã bứt tốc mạnh mẽ, vươn lên vị trí số một và đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu kỷ lục của ngành tôm.

BẢN ĐỒ NGUỒN CUNG TÔM HÙM TẠI TRUNG QUỐC THAY ĐỔI MẠNH

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tiêu dùng thủy sản tại Trung Quốc đang phân hóa rõ rệt: nhóm khách hàng “tiết kiệm” tăng mua sản phẩm giá rẻ, trong khi nhóm cao cấp vẫn giữ sức mua tốt, kéo nhu cầu lên ở các sản phẩm có giá trị cao như tôm cỡ lớn, tôm sống như tôm hùm và nhóm chế biến/tiện lợi. Sự mở rộng của bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và chuỗi nhà hàng cũng góp phần “đẩy” người tiêu dùng ra khỏi phân khúc tôm đông lạnh giá thấp và tạo thêm dư địa cho các mặt hàng cao cấp, trong đó có tôm hùm.

Bức tranh này quan trọng với các nguồn cung tôm hùm vì đây là mặt hàng phụ thuộc theo thu nhập và thường bứt tốc khi nhu cầu “ăn ngon – trải nghiệm – đãi tiệc” phục hồi. Đồng thời, sự phân hóa tiêu dùng khiến phân khúc trung cấp chịu áp lực, còn nhóm cao cấp và sản phẩm “tiện lợi” vẫn có nhịp tăng trưởng ổn định - đúng vào nhóm thế mạnh của Việt Nam về chất lượng, tính linh hoạt và chế biến.

Dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, VASEP cho biết năm 2025 nước này nhập khẩu 69.774 tấn tôm hùm, tăng đáng kể so với mức 60.834 tấn của năm 2024.

Năm 2024, Canada là nhà cung cấp lớn nhất với 26.920 tấn, chiếm khoảng 44% tổng lượng nhập khẩu. Việt Nam khi đó đứng thứ hai với 10.865 tấn, tương đương khoảng 18%. Tuy nhiên, sang năm 2025, cục diện đã đảo chiều. Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 24.067 tấn, chiếm khoảng 34,5% thị phần. Canada giảm mạnh xuống còn 15.355 tấn (khoảng 22%). Hoa Kỳ đạt 9.931 tấn (14,2%), trong khi Australia tăng lên 6.950 tấn (xấp xỉ 10%), cho thấy Trung Quốc đang đa dạng hóa nguồn cung rõ rệt.

Một trong những yếu tố tác động mạnh đến sự thay đổi này là chính sách thuế. Từ ngày 20/3/2025, Trung Quốc áp mức thuế bổ sung 25% đối với nhiều mặt hàng thủy sản Canada, bao gồm tôm hùm. Trong bối cảnh đây là sản phẩm giá trị cao nhưng vẫn nhạy cảm với giá, mức thuế này khiến hàng Canada kém cạnh tranh hơn, buộc các nhà nhập khẩu tìm nguồn thay thế.

Đúng vào thời điểm đó, Việt Nam nổi lên với lợi thế khoảng cách địa lý gần, thời gian giao hàng nhanh, linh hoạt về lô hàng và đặc biệt phù hợp với sản phẩm sống/tươi - yếu tố then chốt của thị trường tôm hùm.

TÔM HÙM TRỞ THÀNH “ĐẦU KÉO” XUẤT KHẨU

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2025 là năm bứt phá của tôm hùm Việt Nam, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc và Hồng Kông. Tổng giá trị tôm Việt Nam xuất khẩu sang hai thị trường này đạt 1,3 tỷ USD, tăng 55% so với năm 2024. Riêng tôm hùm xanh đạt 840 triệu USD, tăng 131% và trở thành “đầu kéo” chính của tăng trưởng.

Bước sang tháng 1/2026, xuất khẩu tôm hùm xanh sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt hơn 100 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tiêu thụ vẫn tích cực ngay từ đầu năm.

Từ ngày 1/3/2026, mức thuế 25% đối với tôm hùm và cua Canada được Trung Quốc gỡ bỏ theo thỏa thuận giữa hai nước. Điều này dự báo sẽ mở ra một vòng cạnh tranh mới tại thị trường Trung Quốc. Canada có động lực mạnh để giành lại thị phần, đặc biệt trong các kênh nhà hàng cao cấp và quà biếu. Australia cũng đang củng cố sự hiện diện sau khi thương mại được khôi phục. Trong khi đó, tiêu dùng Trung Quốc tiếp tục phân hóa: phân khúc cao cấp vẫn có sức mua, nhưng người tiêu dùng ngày càng tính toán hơn về giá trị.

VASEP cho hay dù xuất khẩu tăng mạnh, người nuôi tôm hùm trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Cùng với cạnh tranh gay gắt từ Australia, Canada, Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á như Philippines, Indonesia hay Malaysia, đã tạo áp lực rất lớn lên giá thu mua trong nước. Khi Trung Quốc dỡ lệnh cấm đối với tôm hùm Australia, thị phần của Việt Nam càng chịu sức ép lớn hơn.

Cùng với yếu tố giá, thị trường Trung Quốc đang siết chặt các quy định về chất lượng và đăng ký cơ sở chế biến. Các quy định mới như Lệnh 280 được áp dụng nghiêm ngặt, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu, nhất là với mặt hàng tươi sống.

Theo VASEP, để giữ đà tăng trưởng, doanh nghiệp Việt Nam cần bám sát xu hướng thị trường: ổn định chất lượng, chuẩn hóa quy cách, tối ưu logistics đối với hàng sống/tươi và tăng kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối hiện đại.

“Năm 2025 cho thấy Trung Quốc sẵn sàng “mua mạnh” tôm hùm khi phân khúc cao cấp phục hồi. Tuy nhiên, năm 2026 sẽ là phép thử bản lĩnh. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhà cung cấp nào giữ được chất lượng, tốc độ giao hàng và khả năng bám kênh phân phối sẽ là người giữ được thị phần”, VASEP nhận định.

Tôm hùm Việt Nam, Thái Lan trước cơ hội tăng xuất khẩu sang Trung Quốc

13:25, 26/01/2024

Tôm hùm Việt Nam, Thái Lan trước cơ hội tăng xuất khẩu sang Trung Quốc

Trung Quốc dừng nhập khẩu tôm hùm bông, Bộ Nông nghiệp đề nghị các bên liên quan “xắn tay” tháo gỡ

10:02, 26/11/2023

Trung Quốc dừng nhập khẩu tôm hùm bông, Bộ Nông nghiệp đề nghị các bên liên quan “xắn tay” tháo gỡ

Tôm hùm bông Việt Nam muốn xuất khẩu sang Trung Quốc phải chứng minh là tôm hùm bông nuôi

14:44, 14/11/2023

Tôm hùm bông Việt Nam muốn xuất khẩu sang Trung Quốc phải chứng minh là tôm hùm bông nuôi

Từ khóa:

cạnh tranh tôm hùm chính sách thuế Trung Quốc nhập khẩu tôm hùm quy định chất lượng tôm hùm tăng trưởng xuất khẩu tôm thị trường tôm hùm Trung Quốc tôm hùm Việt Nam tôm hùm xanh vasep xuất khẩu tôm hùm

Đọc thêm

Thuế chống bán phá giá tại Hoa Kỳ giảm, tôm Việt Nam vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh gia tăng

Thuế chống bán phá giá tại Hoa Kỳ giảm, tôm Việt Nam vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh gia tăng

Năm 2025, thị trường Hoa Kỳ chiếm 17,2% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Việc thuế chống bán phá giá được điều chỉnh giảm, kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa thuận lợi cho xuất khẩu trong năm 2026. Tuy nhiên, thỏa thuận thuế mới giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ đang làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với tôm Việt Nam trên thị trường này...

EVN tập trung đảm bảo điện mùa khô và tăng tốc các dự án trọng điểm

EVN tập trung đảm bảo điện mùa khô và tăng tốc các dự án trọng điểm

Triển khai nhiệm vụ ngay sau Tết Bính Ngọ 2026, lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị thành viên ưu tiên đảm bảo cung ứng điện mùa khô và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm…

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành: Cuộc cách mạng tư duy đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Đức

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành: Cuộc cách mạng tư duy đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Đức

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hàng hóa Việt Nam không chỉ đứng trước cơ hội “thâm nhập” mà đang tự tin khẳng định vị thế một “mắt xích” bền vững tại Đức - thị trường khó tính nhất châu Âu...

Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương

Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương

Sáng ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời xuân ấm áp và mưa xuân lất phất, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã chính thức khai hội tại sân Chùa Thiên Trù. Giữa sắc hoa rực rỡ khắp núi rừng Hương Sơn, Phật tử và du khách thập phương nô nức trẩy hội, hành hương về vùng đất linh thiêng được mệnh danh “Nam thiên đệ nhất động”...

Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại

Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại

Với vị thế là nguồn cung lớn thứ 3 cho thị trường EU, các doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe tải và xe khách Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng nóng là những rủi ro hiện hữu về các rào cản phòng vệ thương mại mà doanh nghiệp cần chủ động ứng phó từ sớm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Chứng khoán

3

Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt

Sức khỏe

4

Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Dân sinh

5

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy