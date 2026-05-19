Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu với 7 giải thưởng quan trọng tại The Asian Banker Summit 2026

Trong khuôn khổ Hội nghị The Asian Banker Summit 2026 với chủ đề “Transaction Finance Re-invented and Beyond Borders Conference” diễn ra ngày 13-14/5/2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Tạp chí The Asian Banker (TAB) trao tặng hàng loạt giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn và ngân hàng giao dịch.

Đặc biệt, Vietcombank được vinh danh với giải thưởng “Best Corporate, Investment and Wholesale Bank in Vietnam for 2026” – Ngân hàng doanh nghiệp, đầu tư và bán buôn tốt nhất Việt Nam 2026. Đây là giải thưởng thuộc hệ thống xếp hạng TAB Global World’s 100 Best Corporate, Investment and Wholesale Banks Ranking 2026 và chỉ duy nhất một ngân hàng đại diện cho mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ được công nhận.

Bên cạnh giải thưởng quan trọng nêu trên, Vietcombank còn được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế khác gồm:

Best Transaction Bank in Vietnam for 2026 – Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam 2026;

Best Cash Management Bank in Vietnam for 2026 – Ngân hàng quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam 2026;

Best ERP Integration/H2H Solution Initiative for 2026 – Sáng kiến tích hợp ERP/giải pháp H2H xuất sắc nhất 2026;

Best API Initiative for 2026 – Sáng kiến API xuất sắc nhất 2026;

Best FDI/ODI Bank in Vietnam for 2026 – Ngân hàng tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực FDI/ODI năm 2026;

Best Sustainable Finance Institution in Vietnam for 2026 – Tổ chức tài chính phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam năm 2026.

Trong đó, các giải thưởng Best ERP Integration/H2H Solution Initiative for 2026; Best API Initiative for 2026 và Best Corporate, Investment and Wholesale Bank in Vietnam for 2026 là các giải thưởng có phạm vi đánh giá toàn cầu.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Vietcombank đã xây dựng thành công hệ sinh thái ngân hàng giao dịch hiện đại dựa trên chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ, nổi bật với nền tảng quản lý dòng tiền doanh nghiệp VCB CashUp cùng hệ thống kết nối H2H/Open API.

Các giải pháp này cho phép doanh nghiệp kết nối trực tiếp hệ thống ERP, kế toán và quản trị ngân quỹ với hệ thống ngân hàng, góp phần tự động hóa quy trình tài chính, nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quản trị dòng tiền và tăng cường khả năng kiểm soát giao dịch.

Trong năm 2025, số lượng giao dịch số tăng trưởng ấn tượng đạt hai con số so với năm trước, tiếp tục khẳng định năng lực vận hành an toàn, ổn định và khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch quy mô lớn của khách hàng doanh nghiệp.

Đến nay, Vietcombank đã triển khai kết nối H2H/API cho gần 400 doanh nghiệp lớn, với khả năng xử lý 30.000 giao dịch trên mỗi tệp thông qua H2H, đáp ứng nhu cầu xử lý giao dịch quy mô cao của các tập đoàn, doanh nghiệp đa đơn vị và các mô hình quản lý vốn tập trung.

Bà Trần Phương Hiền - Phó Trưởng Phòng Giải pháp Kênh số Bán buôn Vietcombank cùng các đại diện của nhóm triển khai dự án VCB CashUp nhận giải Sáng kiến tích hợp ERP/giải pháp H2H xuất sắc nhất 2026 và Sáng kiến API xuất sắc nhất 2026.

Song song với đó, Vietcombank cũng đẩy mạnh phát triển các giải pháp thanh toán số chuyên biệt cho lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ công; đồng thời thúc đẩy số hóa chứng từ, sao kê điện tử và dịch vụ ngân hàng không giấy tờ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thùy Ninh - Giám đốc Ban Khách hàng FDI (bên trái) và bà Trần Phương Hiền - Phó Trưởng Phòng Giải pháp Kênh số Bán buôn đại diện Vietcombank nhận giải thưởng Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam 2026 và giải thưởng Ngân hàng quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam 2026.

Bên cạnh thế mạnh trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch và quản lý dòng tiền, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng hàng đầu trong phục vụ doanh nghiệp FDI/ODI tại Việt Nam. Với hiểu biết sâu sắc về tập quán và kinh nghiệm hợp tác quốc tế, Vietcombank hiện là đối tác cung cấp giải pháp tài chính toàn diện đáp ứng yêu cầu của nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn quốc tế.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, mô hình dịch vụ đầu tư nước ngoài dựa trên giao dịch của Vietcombank bao phủ toàn bộ vòng đời đầu tư và tận dụng mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, qua đó khẳng định vị thế là một trong những hình mẫu hàng đầu tại Việt Nam trong việc mở rộng năng lực triển khai nội địa sang vai trò trung gian tài chính xuyên biên giới cho cả dòng vốn đầu tư vào và đầu tư ra nước ngoài.

Song song với hoạt động kinh doanh, Vietcombank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam trong thúc đẩy tài chính bền vững và triển khai các tiêu chuẩn ESG trong hoạt động ngân hàng. Vietcombank đã tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào chiến lược phát triển, đẩy mạnh cấp tín dụng xanh, tài trợ các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

Giải thưởng “Best Sustainable Finance Institution in Vietnam for 2026 – Tổ chức tài chính phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam năm 2026” tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Vietcombank trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của nền kinh tế.

Các giải thưởng quốc tế do Tạp chí The Asian Banker trao tặng năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Vietcombank không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch, ngân hàng bán buôn, chuyển đổi số tại Việt Nam mà còn là đối tác tài chính tin cậy của các Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và các tổ chức trong nước đầu tư ra nước ngoài; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Vietcombank trong việc xây dựng các nền tảng tài chính hiện đại, an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.