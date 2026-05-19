Trang chủ Tài chính

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông

Thu Hà

19/05/2026, 16:07

Kể từ ngày 12/5/2026, khách hàng của Vietcombank đang du lịch hoặc công tác tại Nhật Bản và Hồng Kông có thể thanh toán trực tiếp bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VCB Digibank - không cần đổi tiền mặt, không cần cài thêm bất kỳ ứng dụng nào khác.

Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua hợp tác chiến lược với Alipay+ - nền tảng thanh toán xuyên biên giới hàng đầu thế giới của Ant International.

THANH TOÁN QR TẠI NHẬT BẢN VÀ HỒNG KÔNG — NHƯ ĐANG Ở NHÀ

Nhật Bản và Hồng Kông là hai trong số những điểm đến được người Việt lựa chọn nhiều nhất cho các chuyến du lịch, công tác, thăm thân và học tập. Cả hai thị trường đều có hạ tầng thanh toán số phát triển, nơi mã QR ngày càng trở thành phương thức thanh toán phổ biến trong đời sống hàng ngày — từ nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị đến các điểm tham quan và di chuyển.

Với sự mở rộng này, khách hàng Vietcombank có thể trải nghiệm thanh toán liền mạch tại cả hai thị trường theo đúng cách họ đã quen thuộc tại Việt Nam:

Mở VCB Digibank: Chọn nút quét mã QR

Quét mã QR tại quầy: Hoặc xuất trình mã QR trên điện thoại để cửa hàng quét

Xem tỷ giá và số tiền: Được hiển thị minh bạch trước khi xác nhận

Xác thực giao dịch: Hoàn tất thanh toán tức thì — lịch sử lưu ngay trên app.

Toàn bộ giao dịch được thực hiện từ tài khoản VND. Khách hàng không cần chuẩn bị ngoại tệ trước chuyến đi. Phí thanh toán hiện đang được miễn cho tất cả khách hàng.

"Việc hợp tác giữa Vietcombank và Alipay+ không chỉ là một tích hợp kỹ thuật đơn thuần, mà hơn hết là sự gặp gỡ của hai tổ chức chia sẻ chung một khao khát: Đưa thanh toán số trở nên thật đơn giản, liền mạch và không biên giới cho mọi người dùng. Chúng tôi muốn mỗi khách hàng của Vietcombank, dù đi đâu, chỉ cần cầm điện thoại là có thể thanh toán tự tin, tức thì và an toàn. Có VCB Digibank, mọi nơi trên thế giới này cũng là nhà", bà Đoàn Hồng Nhung – Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank chia sẻ.

VIETCOMBANK VÀ ALIPAY+: HẠ TẦNG THANH TOÁN TOÀN CẦU TRONG MỘT ỨNG DỤNG

Alipay+ là nền tảng thanh toán xuyên biên giới do Ant International vận hành, với hơn 1 tỷ người dùng và hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là hạ tầng thanh toán số kết nối toàn bộ châu Á và ngày càng mở rộng ra toàn cầu, bao gồm châu Âu và châu Mỹ.

Vietcombank là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo vốn hóa thị trường, với nền tảng công nghệ và quy mô khách hàng hàng đầu. Thông qua quan hệ hợp tác với Alipay+, Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán QR outbound tại hơn 50 quốc gia - bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông và các thị trường châu Âu, châu Mỹ đang được mở rộng.

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI VIỆT TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 6,7 triệu lượt xuất cảnh - tăng 26,4% so với năm 2024 (nguồn: Tổng cục Thống kê). Nhật Bản và Hồng Kông nằm trong số những điểm đến ưu thích của người Việt cho cả du lịch lẫn công tác. Tại cả hai thị trường, QR đang trở thành phương thức thanh toán chủ đạo ở nhiều loại hình dịch vụ.

Việc mở rộng sang Nhật Bản và Hồng Kông tiếp nối bước tiên phong của Vietcombank kể từ tháng 4/2026, khi ngân hàng trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai QR xuyên biên giới đa thị trường. Đây là một phần trong chiến lược số hóa toàn diện của Vietcombank - không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, mà còn đồng hành với người Việt trên mọi nẻo đường quốc tế.

Lợi ích nổi bật của dịch vụ Thanh toán QR xuyên biên giới

Không cần đổi ngoại tệ trước chuyến đi - thanh toán từ tài khoản VND;

Tỷ giá minh bạch, hiển thị tức thì trước khi xác nhận giao dịch;

Thanh toán quen thuộc - cùng một ứng dụng VCB Digibank, cùng thao tác như ở Việt Nam;

Toàn bộ lịch sử giao dịch lưu trên app - dễ dàng theo dõi chi tiêu trong chuyến đi;

Hiện đang miễn phí thanh toán cho tất cả khách hàng Vietcombank;

Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán: quét mã QR của cửa hàng hoặc xuất trình mã QR để cửa hàng quét.

* Xem toàn bộ danh sách tại: digibank.vietcombank.com.vn/qrxuyenbiengioi/

Các chính phủ nước ngoài bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

Trong đó, Trung Quốc giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008...

Mối lo tài khóa khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao chưa từng thấy

Đà tăng mạnh gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật không nằm ngoài xu hướng của thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu...

Bảo Tín Mạnh Hải sẽ IPO vào quý 4, hướng tới thương hiệu vàng quốc dân

Ngày 18/5, báo Bloomberg đưa tin Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (Bảo Tín Mạnh Hải) - một trong những "ông lớn" bán lẻ vàng của Việt Nam, đang chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý 4.

Ngân hàng tăng tốc số hóa, áp lực bảo mật ngày càng lớn

Làn sóng số hóa đang làm thay đổi toàn diện hoạt động ngân hàng, nhưng cũng kéo theo sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng tinh vi. Trong bối cảnh đó, bài toán bảo mật và quản trị rủi ro trở thành thách thức lớn đối với các tổ chức tài chính…

Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu với 7 giải thưởng quan trọng tại The Asian Banker Summit 2026

Trong khuôn khổ Hội nghị The Asian Banker Summit 2026 với chủ đề "Transaction Finance Re-invented and Beyond Borders Conference" diễn ra ngày 13-14/5/2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Tạp chí The Asian Banker (TAB) trao tặng hàng loạt giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn và ngân hàng giao dịch.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

