Vietcombank: Phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, để ngỏ cơ hội hiện diện tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) tại Trường Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, khu đô thị Ecopark, Hưng Yên.

Đại hội đã thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh 2026, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hơn 10.600 tỷ đồng và chủ trương thành lập ngân hàng tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa và nâng cao năng lực tài chính, Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026.

GIỮ VỮNG VỊ THẾ DẪN ĐẦU VỚI NỀN TẢNG TÀI CHÍNH VỮNG CHẮC

Năm 2025, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô và hiệu quả hoạt động, đồng thời kiểm soát tốt chất lượng tài sản cùng các chỉ tiêu an toàn. Tổng tài sản đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cuối năm 2024. Huy động vốn thị trường I đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10,4%, vượt kế hoạch Đại hội giao.

Dư nợ tín dụng đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 15%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 44.000 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm trước. Các chỉ số hiệu quả duy trì ở mức cao với ROA ~ 1,6% và ROE trên 16%. Vietcombank tiếp tục là ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ, thực chất với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ở mức cao. Hệ số an toàn vốn đáp ứng chuẩn Basel II và từng bước tiệm cận Basel III. Vietcombank cũng tiếp tục giữ mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất Việt Nam, tương đương mức trần tín nhiệm quốc gia từ các tổ chức quốc tế như S&P, Moody’s và Fitch Ratings.

Những kết quả này cho thấy nền tảng tài chính vững chắc, năng lực điều hành ổn định và khả năng thích ứng linh hoạt của Vietcombank trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

THÔNG QUA KẾ HOẠCH 2026 VÀ CÁC QUYẾT SÁCH QUAN TRỌNG VỀ VỐN, TỔ CHỨC VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua định hướng hoạt động năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng hợp lý, gắn với kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả, trên cơ sở bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026. Ảnh: VCB.

Vietcombank tiếp tục điều hành theo phương châm “Đổi mới - Hiệu quả - Bền vững”, gắn với quan điểm “Trách nhiệm - Kỷ cương - Kết nối - Sáng tạo”, bảo đảm tăng trưởng đi đôi với an toàn và phát triển bền vững. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả vận hành, đồng thời tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Về chỉ tiêu kế hoạch, Vietcombank định hướng tăng trưởng tổng tài sản ở mức hợp lý, điều chỉnh phù hợp với hạn mức tín dụng được giao; dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu của Ngân hàng Nhà nước; huy động vốn tăng trưởng tương ứng với nhu cầu tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%, phản ánh định hướng duy trì chất lượng tài sản và quản trị rủi ro hiệu quả.

Một trong những nội dung trọng tâm được thông qua là phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa hơn 10.686 tỷ đồng.

Việc bổ sung vốn điều lệ sẽ giúp Vietcombank nâng cao hệ số an toàn vốn, đáp ứng các chuẩn mực Basel III, đồng thời tạo dư địa mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cho chuyển đổi số và hiện đại hóa ngân hàng. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, đưa Vietcombank vào nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, đồng thời nâng tầm vai trò ngân hàng trụ cột của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2023 - 2028. Việc kiện toàn Ban Kiểm soát nhằm tăng cường năng lực giám sát, đảm bảo tính độc lập và hiệu quả trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

Đáng chú ý, Đại hội cũng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước của Vietcombank tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) với vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng. Định hướng này mở ra không gian phát triển mới, cho phép Vietcombank tham gia sâu hơn chuỗi giá trị tài chính khu vực và toàn cầu trong khuôn khổ pháp lý đặc thù.

Song song, Vietcombank tiếp tục lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững (ESG) vào chiến lược kinh doanh, thúc đẩy tín dụng xanh với dư nợ gần 41.000 tỷ đồng, khẳng định định hướng tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Cổ đông Vietcombank thực hiện biểu quyết và tra cứu thông tin Đại hội qua ứng dụng VCB DigiVote, đánh dấu bước chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội thông qua toàn bộ nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao, tạo nền tảng triển khai kế hoạch 2026. Trên nền tảng tài chính vững mạnh và quản trị ổn định, Vietcombank tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.