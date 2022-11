VietCredit hợp tác FPT IS triển khai giải pháp xác thực căn cước công dân gắn chip

Vừa qua, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác, triển khai cung cấp dịch vụ xác thực căn cước công dân gắn chip FPT.IDCheck. Buổi ký kết có sự tham gia và chứng kiến của lãnh đạo FPT IS, VietCredit cùng đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an).

Theo đó, FPT IS sẽ cung cấp giải pháp xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip FPT.IDCheck cho VietCredit. FPT IS là một trong số ít các đơn vị trên thị trường có đầy đủ năng lực và điều kiện pháp lý để cung cấp giải pháp, dịch vụ xác thực căn cước công dân gắn chip tới khách hàng.

Trước đó, FPT IS đã ký kết hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an), nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đào Đình Nam - Phó Giám đốc Trung tâm RAR - Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) bày tỏ sự tin tưởng vào thỏa thuận hợp tác giữa VietCredit và FPT IS trong việc mang lại trải nghiệm an toàn, hiệu quả, góp phần lành mạnh hoá các hoạt động tài chính - ngân hàng: “Việc đưa vào sử dụng giải pháp FPT.IDCheck phù hợp với định hướng của Bộ Công an trong việc triển khai các nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội của Đề án 06. Việc FPT IS chính thức triển khai FPT.IDCheck cho VietCredit sẽ góp phần giúp phát triển lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro cho công ty và tăng trải nghiệm cho khách hàng. Trong quá trình hợp tác, VietCredit cần tuân thủ các quy định về pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng và FPT IS cần đảm bảo dịch vụ được vận hành hiệu quả, có trách nhiệm đối với uy tín của Bộ Công an cùng đồng hành cung cấp giải pháp này”.

Ông Đào Đình Nam - Phó Giám đốc Trung tâm RAR bày tỏ sự tin tưởng vào thỏa thuận hợp tác giữa hai công ty.

Tại buổi lễ, ông Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc điều hành VietCredit chia sẻ: “Để đảm bảo an ninh thông tin, an toàn dữ liệu của khách hàng, VietCredit đã bắt tay hợp tác với FPT IS triển khai, áp dụng giải pháp FPT.IDCheck chống giả mạo xác thực căn cước công dân gắn chip. Sự hợp tác này giữa hai bên sẽ giúp VietCredit giảm thiểu rủi ro, nâng tầm trải nghiệm khách hàng, giúp khách hàng được bảo vệ bằng hệ thống an ninh đa lớp.

Đồng thời, trong quá trình phát triển theo quản trị minh bạch, VietCredit nhận thức rất rõ về việc nâng cao hiệu quả trong việc quản trị cũng như xây dựng nền móng vững chắc, tạo tiền đề cho nền tảng phát triển kinh doanh bền vững. Do đó, việc áp dụng giải pháp xác thực định danh điện tử bằng thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ giúp VietCredit tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ, tăng cường năng lực quản trị rủi ro cũng như cải thiện chất lượng tín dụng. Việc làm này hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với công ty trong việc thực hiện mục tiêu đưa VietCredit trở thành công ty tài chính hàng đầu tại Việt Nam”.

Ông Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc điều hành VietCredit chia sẻ việc ứng dụng FPT.IDCheck giúp tăng cường năng lực quản trị rủi ro.

“Thỏa thuận hợp tác với VietCredit là cột mốc quan trọng đối với FPT IS trong việc triển khai giải pháp FPT.IDCheck đến với người dùng một cách rộng rãi. Sự hợp tác này không chỉ gói gọn giữa hai doanh nghiệp với nhau mà còn thể hiện sự định hướng đúng đắn từ Chính phủ, Bộ Công an liên quan tới bài toán định danh và xác thực điện tử.

Với bài toán triển khai thủ tục tài chính cho khách hàng của VietCredit, FPT IS thấu hiểu việc nâng cao tính bảo mật và an toàn thông tin cho khách hàng là điều quan trọng bậc nhất. FPT.IDCheck dưới sự hợp tác cùng Trung tâm RAR - C06 - Bộ Công an sẽ trở thành công cụ đắc lực cho các ngân hàng, tổ chức tài chính như VietCredit trong việc đảm bảo tính chính xác, bảo mật tối đa, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. FPT IS sẽ đồng hành cùng VietCredit trong quá trình triển khai, áp dụng giải pháp để đưa sự hợp tác đi tới thành công ”, ông Đỗ Sơn Giang - Phó Tổng giám đốc phụ trách R&D của FPT IS nhấn mạnh tại sự kiện.

Ông Đỗ Sơn Giang - Phó Tổng giám đốc phụ trách R&D của FPT IS khẳng định FPT IS sẽ đồng hành cùng VietCredit để đưa sự hợp tác đi tới thành công.

FPT.IDCheck là giải pháp là sự kết hợp hoàn hảo giữa dịch vụ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip và Công nghệ AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn Quốc tế (ISO-30107) được phát triển trên nền tảng ứng dụng xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an. Quy trình xác thực được kết nối với thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia, giúp định danh, xác minh danh tính khách hàng với độ chính xác tuyệt đối.

Giải pháp giúp tháo gỡ toàn diện những rủi ro về giả mạo xác thực trong giao dịch, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các phương thức gian lận định danh, từ đó tiết kiệm lượng lớn chi phí nhân sự và thời gian xử lý giao dịch, tăng khả năng tự động hóa và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Với lợi thế là đơn vị đi đầu trong việc triển khai nhiều giải pháp xác thực và bảo mật như: Giải pháp định danh khách hàng điện tử - eKYC, Giải pháp chữ ký số - FPT.eSign, Giải pháp hợp đồng điện tử - FPT.eContract; FPT.IDCheck là mảnh ghép hoàn hảo trên hành trình xây dựng hệ sinh thái bảo mật của FPT IS, mang tới trải nghiệm giao dịch số hoàn hảo cho người dùng.