VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Vị thế của VietinBank tiếp tục được khẳng định trên bản đồ tài chính quốc tế khi ngân hàng được Global Finance xếp hạng cao nhất trong nhóm cung cấp dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam suốt 7 năm liên tiếp.
Đây là minh chứng cho năng lực toàn diện về con người, tài chính và công nghệ trong dịch vụ ngoại hối – một trong những trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng hiện đại. Bước sang giai đoạn năm mới 2026, VietinBank đặt mục tiêu đồng hành cùng khách hàng tối ưu hiệu quả thông qua hệ thống giải pháp và nền tảng giao dịch số không ngừng cải tiến.
VietinBank hiện nằm trong nhóm ngân hàng dẫn dắt thị trường ngoại hối Việt Nam, chiếm khoảng 10–15% thị phần trên thị trường 1 và thuộc top 2 ngân hàng có khối lượng giao dịch FX lớn nhất cả nước. Hệ sinh thái khách hàng của VietinBank trải rộng từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, SMEs, tập đoàn đa quốc gia đến các định chế tài chính, với tốc độ tăng trưởng khách hàng mới trung bình trên 10% mỗi năm.
Danh hiệu do Global Finance bình chọn được đánh giá dựa trên những tiêu chí thực chất như quy mô và hiệu quả giao dịch, chất lượng dịch vụ, năng lực công nghệ, mức độ cạnh tranh về giá và phạm vi phục vụ toàn cầu. Đây cũng chính là những yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững của VietinBank, giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở vững chắc khi ra quyết định trong các thương vụ ngoại hối có giá trị lớn và yêu cầu cao về độ chính xác.
VietinBank cung cấp danh mục sản phẩm – dịch vụ ngoại hối đầy đủ và linh hoạt, bao gồm giao dịch giao ngay (Spot), giao dịch kỳ hạn (Forward), hoán đổi (Swap) cùng các giải pháp phái sinh và cấu trúc theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp.
Đặc biệt, VietinBank đã hoàn thiện trải nghiệm số hóa toàn trình mua bán và chuyển tiền ngoại tệ thông qua hai nền tảng ngân hàng số: VietinBank eFAST dành cho khách hàng doanh nghiệp và VietinBank iPay dành cho khách hàng cá nhân. Trên một nền tảng duy nhất, khách hàng có thể chủ động mua bán ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế hoàn toàn trực tuyến, đi kèm chính sách giá cạnh tranh, linh hoạt và các chương trình ưu đãi theo từng nhóm khách hàng. Từ góc nhìn trải nghiệm, số hóa toàn trình đồng nghĩa với việc khách hàng có thể kiểm soát trọn vẹn hành trình ngoại hối của mình một cách liền mạch, nhanh chóng và minh bạch.
Bước sang năm 2026, trong bối cảnh doanh nghiệp phải đồng thời đối mặt với áp lực về tỷ giá, thanh khoản và tốc độ ra quyết định, VietinBank xác định rõ yêu cầu cốt lõi từ phía khách hàng: giao dịch phải nhanh hơn, quản trị rủi ro phải chủ động hơn và chi phí phải được tối ưu hơn. Từ đó, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh mở rộng các chức năng giao dịch ngoại hối trên nền tảng số, giúp doanh nghiệp tự chủ xử lý nhu cầu mua – bán – chuyển tiền quốc tế theo thời gian thực.
Song song với định hướng gia tăng thị phần nhằm củng cố độ sâu thanh khoản và sức cạnh tranh về giá, VietinBank thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá như Forward, Swap và các sản phẩm cấu trúc, giúp doanh nghiệp tối ưu lợi nhuận, giảm thiểu tác động từ biến động tỷ giá và an tâm xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Mục tiêu mà VietinBank theo đuổi không chỉ là mở rộng quy mô, mà là nâng cao chất lượng từng thương vụ và bảo vệ lợi ích bền vững cho khách hàng.
“Tết phát lộc – vạn thương vụ hanh thông” không chỉ là thông điệp đầu năm mới 2026, mà còn là cam kết đồng hành xuyên suốt của VietinBank trong năm 2026. Với nền tảng vững chắc về nguồn lực con người, tiềm lực tài chính và năng lực công nghệ, VietinBank sẵn sàng mang đến cho khách hàng những giá trị tối ưu và trải nghiệm giao dịch tốt nhất, giúp doanh nghiệp bước vào năm mới với tâm thế chủ động, an tâm và tăng trưởng bền vững.
* Để biết thêm thông tin và đăng ký sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp có thể liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Hotline dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp: 1900 558 886 để được tư vấn.
Trong phiên sáng 22/1, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ biến từ 1,3 triệu đến 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Với vàng nhẫn, mức giảm dao động từ 500 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng…
Với lãi suất ưu đãi và quy mô lớn, Gói tín dụng 60.000 tỷ đồng là minh chứng cho cam kết đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp và nền kinh tế của VietinBank.
Đồng yên và trái phiếu kho bạc Mỹ đã đồng loạt bị bán mạnh từ đầu tuần này, vì thị trường cho rằng cuộc bầu cử sớm sẽ củng cố vị thế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên Mỹ ngày thứ Tư (21/1), nhưng không giữ được mức cao của phiên, rồi lao dốc trong phiên châu Á sáng nay (22/1), do đồng USD hồi phục và căng thẳng địa chính trị xuống thang...
Trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn làm rõ cơ sở thực tiễn và đề xuất hệ giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026–2030, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: