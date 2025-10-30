Thứ Năm, 30/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung

Tuấn Khang

30/10/2025, 19:26

Vietnam Airlines vừa thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp trên các chuyến bay do Vietnam Airlines Group khai thác tới các sân bay ở các tỉnh miền Trung...

Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung.
Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung.

Với mong muốn làm cầu nối sẻ chia những khó khăn của người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp trên các chuyến bay do Vietnam Airlines Group khai thác (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tới các sân bay Huế, Đà Nẵng và Chu Lai.

Theo đó, từ ngày 30/10, hàng hóa hỗ trợ trợ sẽ được miễn toàn bộ cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các khoản phí liên quan, đồng thời được ưu tiên xếp tải trên các chuyến bay của Vietnam Airlines Group từ các sân bay trên cả nước đến các điểm miền Trung gồm Huế, Đà Nẵng, Chu Lai.

Chương trình này áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các địa phương, các đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, quỹ từ thiện (được cơ quan Nhà nước cấp phép hoạt động) và doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu.

Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu vận chuyển hàng hỗ trợ có thể liên hệ thông qua các đơn vị nêu trên để được hỗ trợ miễn cước vận chuyển.

Trong bối cảnh thiên tai gây nhiều thiệt hại, Vietnam Airlines Group mong muốn không chỉ đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, thông suốt, mà còn chủ động chung tay cùng cộng đồng, góp phần kết nối yêu thương và lan tỏa tinh thần nhân ái - trách nhiệm xã hội của Hãng hàng không Quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

dân sinh hạ tầng hàng không mưa lớn miền Trung phòng chống thiên tai

Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung

Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung

Với mong muốn góp một phần sức lực để đưa tấm lòng của đồng bào cả nước đến được với người dân vùng lũ một cách an toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tiếp tục triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến miền Trung...

Lũ lụt và bài học từ Valencia: Khi thiên nhiên không còn “khoan dung

Lũ lụt và bài học từ Valencia: Khi thiên nhiên không còn “khoan dung", con người phải học cách thích ứng

Một năm sau trận lũ quét lịch sử khiến hơn 200 người thiệt mạng tại vùng Valencia (Tây Ban Nha), các chuyên gia châu Âu vẫn không thôi trăn trở: “Nó có thể xảy ra lần nữa.” Ở cách đó nửa vòng Trái Đất, mưa lũ đang hoành hành tại miền Trung Việt Nam- từ Huế đến Hội An, nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, hàng nghìn người phải sơ tán...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ ở Huế

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ ở Huế

Chiều 30/10, Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi bệnh nhân, các gia đình và người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Huế...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên người dân vùng

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên người dân vùng "rốn lũ" Quảng Trị

Trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu địa phương không chỉ tập trung cứu hộ, cứu nạn trước mắt mà cần có tầm nhìn lâu dài trong quy hoạch, phát triển hạ tầng và sinh kế, thích ứng an toàn với thiên tai, biến đổi khí hậu...

Công an thành phố Huế và những

Công an thành phố Huế và những "trạm sạc 0 đồng" cho người dân giữa vùng lũ

Mưa lũ kéo dài, nhiều khu dân cư ở Huế chìm trong biển nước, điện mất, liên lạc đứt quãng. Giữa những ngày gian khó ấy, lực lượng công an thành phố đã nghĩ ra mô hình “trạm sạc 0 đồng” – một sáng kiến nhỏ nhưng ấm áp, giúp người dân giữ liên lạc và vững lòng vượt qua mùa lũ.

