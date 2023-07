Vietnam Airlines vinh dự đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới của IATA năm 2023

Đây là sự kiện thường niên mang tính toàn cầu, quy tụ hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không trên thế giới.

Việc IATA lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức và Vietnam Airlines là hãng hàng không chủ nhà đăng cai sự kiện cho thấy tầm ảnh hưởng, vị thế của Việt Nam cũng như Hãng Hàng không Quốc gia đối với thị trường hàng không quốc tế.

Ngoài ra, sự góp mặt của các nhà lãnh đạo, đại biểu hàng không thế giới tại cùng một sự kiện mở ra cơ hội đặc biệt để Vietnam Airlines truyền tải vẻ đẹp, sự thu hút của đất nước, qua đó thúc đẩy mở rộng mạng đường bay, kết nối nhiều lĩnh vực, ngành nghề như kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch…giữa Việt Nam và thế giới.

Lĩnh vực an toàn hàng không là một trong những nội dung quan trọng được IATA tập trung chú trọng và tổ chức thường niên thông qua từng sự kiện riêng lẻ. Năm nay, Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 với chủ đề “Lãnh đạo vào cuộc: Thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn” sẽ là dịp lần đầu tiên IATA tổ chức một sự kiện tổng thể về công tác an toàn nói chung của ngành hàng không. Đặc biệt hơn, hội nghị diễn ra vào đúng giai đoạn mà vấn đề đảm bảo an toàn tuyệt đối được đặt lên hàng đầu khi các hãng hàng không dồn mọi nguồn lực khai thác trở lại để phục hồi sau đại dịch.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “An toàn là ưu tiên cao nhất của ngành hàng không và là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động của Vietnam Airlines. Là thành viên chính thức của IATA, chúng tôi vinh dự là chủ nhà đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023, khẳng định năng lực và vị thế của Hãng hàng không quốc gia cũng như ngành hàng không Việt Nam.

Du lịch là chiếc chìa khóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành vận tải hàng không, trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu phục hồi kinh tế, giao thương, trao đổi văn hóa…giữa các quốc gia.

Chúng tôi hy vọng sự kiện mang tính toàn cầu này là dịp để các nhà lãnh đạo đầu ngành, các cơ quan quản lý hàng không cùng đề xuất phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, khai thác và cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao an toàn bay cho ngành hàng không thế giới.”

Ông Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA cho biết: “Chúng tôi rất mong chờ sự kiện Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 diễn ra tại Hà Nội sẽ quy tụ một cộng đồng chuyên gia về an toàn hàng không toàn cầu, tầm cỡ quốc tế. Với tư cách là hãng hàng không chủ nhà, Vietnam Airlines đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu chung của chúng ta là chia sẻ và nâng cao hiểu biết, kiến thức về an toàn hàng không.”

Với vai trò là thành viên chính thức của IATA từ năm 2006, Vietnam Airlines đã bước sang lần thứ 10 liên tiếp gia hạn thành công Chứng nhận An toàn khai thác IOSA, đảm bảo mọi hoạt động của hệ thống tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn IOSA dựa trên 4 mục tiêu trụ cột cốt lõi: Đảm bảo Độ tin cậy của chương trình đảm bảo An toàn - Chất lượng; Chuẩn hóa công tác đánh giá; Đảm bảo liên tục tuân thủ tiêu chuẩn IOSA và Tập trung vào việc thực hiện.

Tham gia Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 với vai trò chủ nhà sẽ là cơ hội để Vietnam Airlines nhấn mạnh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác.