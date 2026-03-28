Viettel chiếm thị phần số 1 tại 7/10 thị trường nước ngoài
Nam Anh
28/03/2026, 20:24
Sau 20 năm đầu tư ra thị trường nước ngoài, hoạt động kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Viettel mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp…
Chiều 28/3, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, đánh dấu hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ số.
Khởi đầu từ thị trường Campuchia vào năm 2006, sau hai thập kỷ đầu tư quốc tế, Viettel giờ đây đã hiện diện tại 16 quốc gia bao gồm các nước đầu tư và các văn phòng đại diện. Hoạt động kinh doanh quốc tế mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp.
Các thị trường nước ngoài đóng góp dòng tiền mang về nước mỗi năm từ 350-400 triệu USD trong những năm gần đây. Tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 92%, vốn hóa thị trường của Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel hiện đạt 10 tỷ USD. Đặc biệt, trong số 10 thị trường kinh doanh viễn thông, Viettel là nhà mạng số 1 tại 7 thị trường.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - đơn vị phụ trách mảng đầu tư kinh doanh nước ngoài của Tập đoàn Viettel) vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động – phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động và sáng tạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao danh hiệu cho Viettel Global.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Công cuộc đầu tư ra nước ngoài không chỉ cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối của Viettel, mà còn thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, chuyển từ doanh nghiệp nội địa thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác, góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số”.
Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Viettel thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng không gian tăng trưởng; từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Viettel trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; chuyển từ tham gia thị trường sang chủ động định hình thị trường và lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, góp phần tạo thế và lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết đứng trước sứ mệnh kinh doanh toàn cầu, Viettel đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực viễn thông, đồng thời phát triển sang lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử, logistics.
Đơn vị này cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20% hàng năm, tiếp tục mở rộng ra các thị trường mới, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.
Lãnh đạo Viettel nhấn mạnh sau 20 năm hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, Viettel đang chuyển từ mô hình “đầu tư ra nước ngoài” sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0), với mục tiêu đưa năng lực tổng thể của một tập đoàn công nghiệp – công nghệ cao ra thị trường quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Viettel và thị trường Myanmar: “Bây giờ cạnh tranh mới khốc liệt”
10:48, 02/03/2026
Viettel nộp 40,9 nghìn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước năm 2025
16:23, 09/01/2026
Viettel Telecom đặt mục tiêu thành công ty công nghệ trong giai đoạn 2025 - 2030
Tiến độ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm
Tiến độ xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia còn chậm, một phần do sự thiếu quyết liệt của một số bộ, ngành trong tích hợp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, là một trong 6 điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06...
Tiền điện tử bị tịch thu được Brazil đưa vào phục vụ an ninh công cộng
Thay vì đưa tiền điện tử bị tịch thu vào quỹ dự trữ quốc gia (như một số đề xuất về "Dự trữ Bitcoin quốc gia" mà Brazil từng thảo luận vào năm 2025), Chính phủ Brazil đã chọn cách chuyển đổi trực tiếp các nguồn lực này thành sức mạnh chiến đấu cho cảnh sát...
iPhone màn hình gập có nguy cơ "trễ hẹn" vài tháng
Apple được cho là đang chuẩn bị trình làng mẫu iPhone màn hình gập (iPhone Fold) đầu tiên cùng iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, nhiều khả năng iPhone Fold sẽ không được mở bán ngay...
Viettel đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế
Cần xác định mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế là một trụ cột quan trọng của tăng trưởng quốc gia, chủ động tiếp cận các thị trường phát triển để nâng cấp công nghệ và tiêu chuẩn, coi Việt Nam là điểm đến quốc tế để thu hút dòng giá trị toàn cầu…
Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore
Bridge Data Centres (BDC) dự kiến đầu tư 3-5 tỷ SGD để mở rộng hạ tầng số thế hệ mới, qua đó củng cố vị thế của Singapore như trung tâm AI và điện toán đám mây tại châu Á - Thái Bình Dương.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: