Viettel Cyber Security định hướng chiến lược 5 năm: Tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu Go Global

Sau nhiều năm nỗ lực phát triển, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) đã đạt vô số thành tựu nổi bật và được nhiều tổ chức công nghệ hàng đầu thế giới công nhận. Đây được coi là nền tảng vững chắc để công ty hiện thực hóa chiến lược “Go Global”, hướng tới mục tiêu trở thành Công ty công nghệ và kinh doanh toàn cầu hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2025.

Tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững

Xác định yếu tố con người giữ vai trò không thể thay thế trong chặng đường phát triển, VCS luôn chú trọng và đẩy mạnh việc thu hút nhân tài công nghệ, đào tạo chuyên sâu cho lớp kế cận. Hiện tại, VCS tự hào sở hữu hơn 400 nhân sự tài năng. Các chuyên gia VCS đã liên tục ghi danh và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng, cuộc thi tấn công mạng uy tín trên thế giới về bảo mật an toàn thông tin như: Microsoft, Oracle, Google, Facebook, Bugcrowd, Pwn2Own,…

Với lực lượng chuyên gia trẻ, vững vàng kiến thức và chuyên môn, VCS đã phát hiện hơn 400 lỗ hổng bảo mật Zero-day của các nền tảng, hệ thống công nghệ thông tin lớn như Mircrosoft, Oracle, Zenkin,… đóng góp một phần không nhỏ vào việc giảm thiểu các cuộc tấn công mạng và nâng cao tri thức an ninh mạng toàn cầu.

Các chuyên gia VCS ghi danh vào các BXH và cuộc thi tấn công mạng lớn trên thế giới.

Song song với việc quan tâm tới chất lượng nhân sự, VCS cũng luôn đề cao yếu tố về tự chủ công nghệ. Ngoài liên tục học hỏi, cập nhật xu hướng mới, công ty cũng đẩy mạnh cải tiến công nghệ lõi, mở rộng ra kết hợp sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái để nâng cao giá trị cạnh tranh, xứng đáng là một trong những đơn vị tiên phong trong làn sóng “Make in Vietnam”.

Các giải pháp của VCS đều được cam kết chất lượng quốc tế và hướng tới khả năng tùy biến - may đo theo yêu cầu của từng khách hàng và thức thời với sự thay đổi liên tục của thị trường. Riêng trong năm 2021, VCS đã liên tục được các tổ chức công nghệ uy tín trên thế giới trao chứng nhận khẳng định chất lượng như Chứng chỉ VB100 cho giải pháp chống mã độc, tấn công APT trên máy chủ, máy trạm (VCS-aJiant); Chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 cho Trung tâm Giám sát và Phản ứng trên không gian mạng (SOC),…

Với chiến lược bài bản cùng tư duy nhạy bén và quyết liệt, Ban Giám đốc cùng toàn thể đội ngũ nhân sự đã xuất sắc đưa VCS vươn lên dẫn đầu ngành an toàn thông tin tại thị trường Việt Nam chỉ trong vòng 2 năm kể từ khi chính thức ra mắt công ty. Công ty đã đạt được hàng loạt những thành tích, giải thưởng tiêu biểu trong nước như Danh hiệu Sao Khuê; Danh hiệu sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao và sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc tại Chương trình Bình chọn sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin.

Không chỉ chinh phục thị trường Việt một cách thuyết phục, VCS đã đưa hệ sinh thái giải pháp Việt bước chân ra ngoài thế giới và gặt hái được nhiều giải thưởng, chứng nhận quốc tế: Stevie Awards, IT World Awards,…

Đặc biệt, chỉ trong vài tháng đầu năm 2022, VCS đã có những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc hiện thức hóa mục tiêu Go Global khi liên tục được vinh danh tại các giải thưởng lớn, uy tín trên thế giới: 13 giải Vàng Cybersecurity Excellence Awards cho cấp công ty và hệ sinh thái 12 sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, trong đó cấp công ty nhận Danh hiệu Công ty An ninh mạng xuất sắc nhất khu vực Châu Á 2022 quy mô từ 0 – 499 nhân sự.

Tháng 7 vừa qua cũng đánh dấu mốc lần thứ 2 VCS tự hào là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng "Đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin của năm 2022 tại thị trường Việt Nam" do Tổ chức nghiên cứu và phân tích thị trường hàng đầu thế giới Frost & Sullivan vinh danh và ghi nhận.

Tính tới 6 tháng đầu năm 2022, VCS vẫn duy trì vị thế Đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin hàng đầu Việt Nam, tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, đây chắc chắn là nền móng vững chắc để VCS chuẩn bị cho giai đoạn 2022 - 2025 bứt phá mạnh mẽ và ấn tượng hơn!

Hiện thực hóa khát vọng vươn ra thế giới

Tiếp nối đà tăng trưởng mạnh của năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, VCS xây dựng tầm nhìn phát triển thành Công ty công nghệ và kinh doanh toàn cầu, lấy đó làm bàn đạp trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin hàng đầu khu vực Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới đối tác phân phối chính thức để tiếp xúc sâu với khách hàng quốc tế.

Về công nghệ, VCS vẫn hướng tới làm chủ các công nghệ lõi, đảm bảo đáp ứng và nâng cao năng lực bảo mật của các hệ thống giám sát, hệ thống chống tấn công và phòng thủ trọng yếu quốc gia. VCS đã và đang tích hợp các sản phẩm trên đồng nhất 1 nền tảng, nâng cao hiệu quả giám sát và tối ưu vận hành an toàn thông tin, đồng thời, đây mạnh việc chuyển dịch hệ thống và dịch vụ giám sát an toàn thông tin lên trên hạ tầng cloud để bắt kịp với hướng cloud hóa của các doanh nghiệp và tổ chức Việt. Bên cạnh đó là ứng dụng xu hướng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và các bộ khung an toàn thông tin toàn cầu như Cyber Security Mesh, Zero Trust,…

VCS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút và bồi dưỡng nhân tài công nghệ, đặt mục tiêu nhóm nhân sự chất lượng cao về bảo mật xếp hạng thế giới chiếm tối thiểu 10% tổng nguồn lực khối an toàn thông tin, đồng thời, thực hiện chuyển dịch chuẩn hóa đội ngũ nhân sự cung cấp dịch vụ thông qua các cuộc thi và chứng chỉ quốc tế liên quan, đảm bảo có nguồn nhân lực chất lượng cao để cùng hiện thực hóa mục tiêu Go Global.

Với định hướng chiến lược và mục tiêu rõ ràng, trong thời gian tới VCS sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi, giải thưởng uy tín tại Việt Nam để giữ vững vị thế, đồng thời đẩy mạnh việc góp mặt tại các đấu trường quốc tế như một cách để khẳng định chất lượng, dịch vụ, từng bước đưa thương hiệu Việt được nhận diện trên thế giới.