Trang chủ Dịch vụ số

Viettel đầu tư hơn 1 tỷ USD cho hai dự án trung tâm dữ liệu và R&D

Thủy Diệu

19/08/2025, 12:13

Sáng 19/8, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng hai công trình trọng điểm gồm Trung tâm Dữ liệu An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel…

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sáng 19/8.
Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sáng 19/8.

Đây là hoạt động nằm trong sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án tại 34 tỉnh/thành phố trên cả nước với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hai công trình trọng điểm có ý nghĩa nền tảng, khẳng định vai trò tiên phong của Viettel trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung vào các công nghệ chiến lược.

Đối với dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào 2030. Đây sẽ là trung tâm R&D trọng điểm, khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu - thiết kế - chế thử - sản xuất sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam.

Từ làm chủ các công nghệ chế tạo các loại tên lửa, động cơ hành trình, các loại phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, Radar,… để tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây,… để phát triển các thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và phù hợp với xu thế công nghệ thế giới.

Phối cảnh dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel.
Phối cảnh dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel.

Công trình được áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và vận hành, tích hợp các yếu tố: thông minh, xanh, bền vững để vừa đáp ứng yêu cầu cao về mặt chuyên môn, vừa thân thiện với môi trường. Đây cũng là công trình được xây dựng với hệ thống bảo đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối, được sử dụng công nghệ hiện đại nhất và được bảo vệ qua nhiều lớp.

Tại đây dự kiến thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã xác định trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất khí tài quân sự giúp hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức chiến đấu và khả năng bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Cùng với dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel, Tập đoàn Viettel cũng khai trương Trung tâm Dữ liệu An Khánh. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng. Như vậy tổng vốn đầu tư hai dự án công nghệ của Viettel lên tới hơn 1 tỷ USD.

Dự án Trung tâm Dữ liệu An Khánh có công suất thiết kế 60MW, kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ vận hành từ quý 2/2026 và đến năm 2030 sẽ nâng cấp thành Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) thứ hai của Viettel.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp AI do Viettel phát triển, hệ thống an ninh 5 lớp và công nghệ làm mát hiện đại, đảm bảo vận hành xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero của Chính phủ. Đây sẽ là hạ tầng then chốt, phục vụ chuyển đổi số Chính phủ, Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp lớn và triển khai trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia.

Chia sẻ tại lễ khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel sáng 19/8, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, cho biết với sứ mệnh trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn mới đây, Viettel đặt ra mục tiêu: tiên phong làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Mục tiêu này gắn liền với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Viettel coi đây là động lực quan trọng nhất để mở rộng quy mô, thúc đẩy toàn bộ máy hành động nhanh và tạo ra kết quả sớm.

“Viettel đã xác định làm chủ 9/11 công nghệ chiến lược quốc gia là AI, bán dẫn, Cloud, an ninh mạng, 5G/6G, robot hình người, hàng không vũ trụ, blockchain, vật liệu mới. Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, Tập đoàn đã và đang huy động mọi nguồn lực, gấp rút xây dựng nhiều công trình trên khắp cả nước”, Chủ tịch Viettel cho biết và nhấn mạnh: “Trong hành trình làm chủ công nghệ lõi của Viettel, không có chỗ cho sự chần chừ hay thỏa hiệp. Viettel chỉ có một con đường: đi tới đích với tốc độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Vị Chủ tịch Viettel cũng cho biết tập đoàn cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đề ra, dự kiến triển khai xong giai đoạn 1 vào năm 2026 và hoàn thành cả 3 giai đoạn năm 2030. Bảo đảm chất lượng vượt yêu cầu, mọi hạng mục đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với điều kiện đặc thù của công nghiệp quốc phòng.

Đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công và vận hành, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, phòng tránh rủi ro; đảm bảo hiệu quả lâu dài, để công trình không chỉ là hạ tầng nghiên cứu hiện đại hôm nay mà còn là nền tảng bền vững cho những thế hệ mai sau.

4

Xả hàng trọn phiên, thanh khoản hơn 65,5 ngàn tỷ, khối ngoại rút tiền kỷ lục

Chứng khoán

