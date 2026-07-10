Viettel chi hơn 252 tỷ để sở hữu đầu số 095

Mức giá trúng quyền sử dụng mã mạng 095 cao gấp 101 lần so với giá khởi điểm...

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Ngày 10/7, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) tổ chức phiên đấu giá trực tuyến quyền sử dụng mã mạng di động 095.

Sau hơn hai giờ đấu giá và 10 vòng gia hạn, quyền sử dụng mã mạng này được chốt ở mức 252,5 tỷ đồng, cao gấp 101 lần so với giá khởi điểm.

Phiên đấu giá bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 và phải trải qua 10 vòng gia hạn mỗi vòng 6 phút trước khi xác định được người trúng đấu giá.

Theo ban tổ chức, quyền sử dụng mã mạng 095 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng, bước giá 250 triệu đồng. Tiền mua hồ sơ là 200.000 đồng và tiền đặt trước là 500 triệu đồng. Kết thúc phiên đấu giá, mức giá trúng đạt 252,5 tỷ đồng, cao hơn 250 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Kết thúc phiên đấu giá, tài sản được chốt ở mức 252,5 tỷ đồng, tương đương cao hơn 250 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Ngay sau đó, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) thông báo là đơn vị đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng 095.

Đại diện Viettel cho biết: "Việc sở hữu đầu số 095 không chỉ giúp Viettel mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định."

Hiện Viettel sở hữu danh mục đầu số di động đa dạng nhất Việt Nam, gồm các đầu số 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032–039). Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng lựa chọn kho số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục kỹ thuật và đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất. Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động, 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Mã mạng 095 trước đây từng được cấp cho mạng di động S-Fone. Sau khi nhà mạng này ngừng hoạt động, tài nguyên kho số được cơ quan quản lý thu hồi để tổ chức đấu giá theo quy định nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Việc quyền sử dụng mã mạng 095 được trả giá lên tới hơn 252 tỷ đồng cho thấy sức hút của các tài nguyên viễn thông có giá trị nhận diện cao, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp trong việc sở hữu những đầu số mang ý nghĩa thương hiệu và phục vụ chiến lược phát triển lâu dài.

Trong bối cảnh số thuê bao ngày càng trở thành một phần của danh tính số, được sử dụng cho liên lạc, giao dịch và tiếp cận các dịch vụ số, việc bổ sung các đầu số mới không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn tạo thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số trong tương lai.