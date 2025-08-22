VinFast triển khai toàn quốc "Chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh và mô hình đổi pin xe máy điện"
Khánh Huyền
22/08/2025, 09:16
Hưởng ứng không khí hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, VinFast công bố đẩy mạnh chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 với hai quyết sách bước ngoặt: Mở rộng chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt tới 34/34 tỉnh thành; đồng thời triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện và ra mắt các dòng xe máy điện đổi pin trên quy mô toàn quốc.
Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt với nhiều ưu đãi vượt trội tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang sẽ được VinFast chính thức áp dụng mở rộng tới tất cả các địa phương trên cả nước từ hôm nay. Theo đó, ngoài mức ưu đãi 4% giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng sẽ được hỗ trợ 3% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô trả góp phục vụ nhu cầu cá nhân, và hỗ trợ 4% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 năm.
Đối với xe máy điện, khách hàng sẽ được tặng ngay 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, khách hàng sẽ được hỗ trợ để có thể vay trả góp lên tới 80% giá xe và chỉ cần trả 10% đối ứng ban đầu để có thể nhận xe về sử dụng. Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast từ ngày 21/08/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
Ngoài các ưu đãi hấp dẫn khi mua xe, người dùng ô tô và xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin, tương ứng đến hết ngày 30/6/2027 (ô tô) và 31/5/2027 (xe máy) tại tất cả các trạm sạc công cộng V-Green.
Cùng với việc mở rộng Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt trên quy mô toàn quốc, để tạo điều kiện thuận lợi và sự an tâm tối đa cho người dân khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, VinFast sẽ triển khai hệ thống đổi pin dày đặc lên tới 150.000 trạm tại tất cả các địa phương; đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại.
Theo đó, ngay trong tháng 10/2025, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới. Với quy hoạch mạng lưới trạm đổi pin lớn gấp nhiều lần so với hệ thống trạm xăng, VinFast không chỉ mang tới sự an tâm tuyệt đối cho người dùng về pin, mà còn đảm bảo tốc độ và sự thuận tiện vượt trội cho quá trình nạp năng lượng cho xe khi tham gia lưu thông.
Các dòng xe máy điện đổi pin được VinFast thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin. Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể thuê một hoặc hai pin để sử dụng, với mức phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn), tương ứng với chi phí năng lượng cực rẻ so với chi phí mua xăng cho cùng quãng đường.
Dự kiến, dòng xe đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo với tên gọi Evo Max, sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2025 với mức giá 20 triệu đồng. Sau đó, VinFast sẽ lần lượt ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác ngay trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng), đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo khách hàng.
Song song với phiên bản đổi pin, VinFast vẫn tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho những khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy theo nhu cầu sử dụng.
Với 2 quyết sách đặc biệt, VinFast mang tới cho người dân giải pháp chuyển đổi xanh trọn vẹn và đồng bộ, cùng mức giá dễ tiếp cận và sử dụng tối ưu chưa từng có, đảm bảo “3 hơn”: Nhanh hơn – Rẻ hơn – Tiện hơn, vượt trội so với thị trường.
Ngoài ra, VinFast cũng đang tích cực phối hợp với các đối tác triển khai sự kiện “Ngày hội xanh - Thu xe xăng, lên đời xe xanh” liên tục trên toàn quốc, với ưu đãi lên đến 100 triệu đồng (áp dụng với xe VF 9) cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.
Quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 một lần nữa khẳng định nỗ lực và trách nhiệm xã hội của VinFast trong việc chung tay cùng Nhà nước và các địa phương hỗ trợ người dân xóa bỏ mọi rào cản, nhanh chóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh và môi trường sống trong lành cho cộng đồng.
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn
Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: