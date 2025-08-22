Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

VinFast triển khai toàn quốc "Chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh và mô hình đổi pin xe máy điện"

Khánh Huyền

22/08/2025, 09:16

Hưởng ứng không khí hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, VinFast công bố đẩy mạnh chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 với hai quyết sách bước ngoặt: Mở rộng chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt tới 34/34 tỉnh thành; đồng thời triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện và ra mắt các dòng xe máy điện đổi pin trên quy mô toàn quốc.

VnEconomy

Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt với nhiều ưu đãi vượt trội tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang sẽ được VinFast chính thức áp dụng mở rộng tới tất cả các địa phương trên cả nước từ hôm nay. Theo đó, ngoài mức ưu đãi 4% giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng sẽ được hỗ trợ 3% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô trả góp phục vụ nhu cầu cá nhân, và hỗ trợ 4% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 năm.

Đối với xe máy điện, khách hàng sẽ được tặng ngay 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, khách hàng sẽ được hỗ trợ để có thể vay trả góp lên tới 80% giá xe và chỉ cần trả 10% đối ứng ban đầu để có thể nhận xe về sử dụng. Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast từ ngày 21/08/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Ngoài các ưu đãi hấp dẫn khi mua xe, người dùng ô tô và xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin, tương ứng đến hết ngày 30/6/2027 (ô tô) và 31/5/2027 (xe máy) tại tất cả các trạm sạc công cộng V-Green.

VnEconomy

Cùng với việc mở rộng Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt trên quy mô toàn quốc, để tạo điều kiện thuận lợi và sự an tâm tối đa cho người dân khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, VinFast sẽ triển khai hệ thống đổi pin dày đặc lên tới 150.000 trạm tại tất cả các địa phương; đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại.

Theo đó, ngay trong tháng 10/2025, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới. Với quy hoạch mạng lưới trạm đổi pin lớn gấp nhiều lần so với hệ thống trạm xăng, VinFast không chỉ mang tới sự an tâm tuyệt đối cho người dùng về pin, mà còn đảm bảo tốc độ và sự thuận tiện vượt trội cho quá trình nạp năng lượng cho xe khi tham gia lưu thông.

Các dòng xe máy điện đổi pin được VinFast thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin. Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể thuê một hoặc hai pin để sử dụng, với mức phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn), tương ứng với chi phí năng lượng cực rẻ so với chi phí mua xăng cho cùng quãng đường.

Dự kiến, dòng xe đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo với tên gọi Evo Max, sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2025 với mức giá 20 triệu đồng. Sau đó, VinFast sẽ lần lượt ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác ngay trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng), đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo khách hàng.

Song song với phiên bản đổi pin, VinFast vẫn tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho những khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy theo nhu cầu sử dụng.

VnEconomy

Với 2 quyết sách đặc biệt, VinFast mang tới cho người dân giải pháp chuyển đổi xanh trọn vẹn và đồng bộ, cùng mức giá dễ tiếp cận và sử dụng tối ưu chưa từng có, đảm bảo “3 hơn”: Nhanh hơn – Rẻ hơn – Tiện hơn, vượt trội so với thị trường.

Ngoài ra, VinFast cũng đang tích cực phối hợp với các đối tác triển khai sự kiện “Ngày hội xanh - Thu xe xăng, lên đời xe xanh” liên tục trên toàn quốc, với ưu đãi lên đến 100 triệu đồng (áp dụng với xe VF 9) cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 một lần nữa khẳng định nỗ lực và trách nhiệm xã hội của VinFast trong việc chung tay cùng Nhà nước và các địa phương hỗ trợ người dân xóa bỏ mọi rào cản, nhanh chóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh và môi trường sống trong lành cho cộng đồng.

Từ khóa:

chuyển đổi xanh VinFast

Đọc thêm

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.

Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: