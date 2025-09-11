Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kết nối

Vinh danh 150 gương mặt "người truyền lửa” vì cộng đồng

Thi Nguyễn

11/09/2025, 09:37

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” tôn vinh 150 cá nhân bình dị nhưng phi thường, đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng, lan tỏa giá trị tích cực và khát vọng vươn cao trên khắp mọi miền đất nước…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết và lãnh đạo SABECO thực hiện nghi thức khởi động chương trình.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết và lãnh đạo SABECO thực hiện nghi thức khởi động chương trình.

Chiều 10/9, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã phối hợp khởi động Chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”. Đồng thời, công bố giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là sáng kiến ý nghĩa, có cùng chung tầm nhìn và sứ mệnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thúc đẩy tinh thần đoàn kết và lan tỏa các giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Giải thưởng này là một hoạt động thiết thực để vinh danh những cá nhân tiêu biểu đại diện cho tinh thần tiến bộ của Việt Nam. Tin rằng sự hợp tác này sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần trách nhiệm, nuôi dưỡng các giá trị cộng đồng, cùng nhau xây dựng một tương lai thịnh vượng cho đất nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.
Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng truyền tải câu chuyện của 150 con người bình dị nhưng phi thường - những người đã, đang và sẽ tiếp tục âm thầm vun đắp cho cộng đồng bằng sự tử tế, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Thông qua các lĩnh vực đời sống, từ giáo dục, y tế, môi trường đến văn hóa, thể thao và khoa học, họ là những “người truyền lửa” đang viết tiếp câu chuyện về những nỗ lực không ngừng để tạo dựng những giá trị tích cực và bền vững cho đất nước và con người Việt Nam bằng hành động thiết thực.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Ban tổ chức còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần cùng nhau vươn lên, đồng thời tạo cầu nối gắn kết bền chặt với cộng đồng địa phương trên khắp mọi miền đất nước.

Nổi bật trong đó là sáng kiến “Hành trình di sản” - hành trình tượng trưng cho sự kết nối và sẻ chia, được tổ chức với mục tiêu lan tỏa câu chuyện 150 năm di sản của SABECO đến gần hơn với người dân địa phương tại các tỉnh, thành, để mỗi điểm dừng chân không chỉ là một sự kiện, mà còn là dịp cộng đồng cùng chung niềm tự hào và khát vọng vươn cao.

“Hành trình di sản” sẽ kéo dài trong hai tháng và đi qua 9 tỉnh thành trên khắp cả nước. Khởi đầu tại TP.HCM, hành trình sẽ tiếp tục đến với Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và dừng chân tại Thủ đô Hà Nội.

Truyền lửa cho thế hệ trẻ, tiếp tục đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

14:51, 18/08/2025

Truyền lửa cho thế hệ trẻ, tiếp tục đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

11:31, 10/09/2025

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

15:23, 04/09/2025

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Từ khóa:

cộng đồng mặt trận tổ quốc việt nam tinh thần đoàn kết trách nhiệm xã hội

Đọc thêm

Azerbaijan muốn thu hút khách du lịch từ Việt Nam

Azerbaijan muốn thu hút khách du lịch từ Việt Nam

Azerbaijan, một quốc gia nằm ở khu vực Tây Nam của châu Á, đang triển khai những nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch từ Việt Nam và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này...

CMC đón nhận Bằng khen của Thủ tướng trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

CMC đón nhận Bằng khen của Thủ tướng trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

Ngày 30/8/2024, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”. Trong số những doanh nghiệp được vinh danh, Tập đoàn Công nghệ CMC đã xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới...

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Liên kết vùng: Doanh nghiệp Thanh Hóa và Quảng Trị sẽ được gì?

Liên kết vùng: Doanh nghiệp Thanh Hóa và Quảng Trị sẽ được gì?

Tại Quảng Trị, vừa diễn ra Chương trình Kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại cùng hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư quốc tế: Cơ hội mới từ doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc

Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư quốc tế: Cơ hội mới từ doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc

Chiều ngày 21/8, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc quan trọng với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc cùng một số doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại địa phương. Chương trình này không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong việc thu hút đầu tư mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế mạnh mẽ, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Dân sinh

2

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Chứng khoán

3

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Dân sinh

4

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Dân sinh

5

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: