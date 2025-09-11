Vinh danh 150 gương mặt "người truyền lửa” vì cộng đồng

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” tôn vinh 150 cá nhân bình dị nhưng phi thường, đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng, lan tỏa giá trị tích cực và khát vọng vươn cao trên khắp mọi miền đất nước…

Chiều 10/9, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã phối hợp khởi động Chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”. Đồng thời, công bố giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là sáng kiến ý nghĩa, có cùng chung tầm nhìn và sứ mệnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thúc đẩy tinh thần đoàn kết và lan tỏa các giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Giải thưởng này là một hoạt động thiết thực để vinh danh những cá nhân tiêu biểu đại diện cho tinh thần tiến bộ của Việt Nam. Tin rằng sự hợp tác này sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần trách nhiệm, nuôi dưỡng các giá trị cộng đồng, cùng nhau xây dựng một tương lai thịnh vượng cho đất nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng truyền tải câu chuyện của 150 con người bình dị nhưng phi thường - những người đã, đang và sẽ tiếp tục âm thầm vun đắp cho cộng đồng bằng sự tử tế, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Thông qua các lĩnh vực đời sống, từ giáo dục, y tế, môi trường đến văn hóa, thể thao và khoa học, họ là những “người truyền lửa” đang viết tiếp câu chuyện về những nỗ lực không ngừng để tạo dựng những giá trị tích cực và bền vững cho đất nước và con người Việt Nam bằng hành động thiết thực.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Ban tổ chức còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần cùng nhau vươn lên, đồng thời tạo cầu nối gắn kết bền chặt với cộng đồng địa phương trên khắp mọi miền đất nước.

Nổi bật trong đó là sáng kiến “Hành trình di sản” - hành trình tượng trưng cho sự kết nối và sẻ chia, được tổ chức với mục tiêu lan tỏa câu chuyện 150 năm di sản của SABECO đến gần hơn với người dân địa phương tại các tỉnh, thành, để mỗi điểm dừng chân không chỉ là một sự kiện, mà còn là dịp cộng đồng cùng chung niềm tự hào và khát vọng vươn cao.

“Hành trình di sản” sẽ kéo dài trong hai tháng và đi qua 9 tỉnh thành trên khắp cả nước. Khởi đầu tại TP.HCM, hành trình sẽ tiếp tục đến với Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và dừng chân tại Thủ đô Hà Nội.