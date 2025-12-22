Ninh Bình mở rộng không gian phát triển

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 22/12/2025
Nguyễn Thuấn
22/12/2025, 09:25
Mở rộng địa giới hành chính và dư địa tăng trưởng sau hợp nhất, Ninh Bình đang tăng tốc thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn...
Mới đây, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã tiếp xã giao bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về môi trường đầu tư, định hướng phát triển khu công nghiệp và khả năng hợp tác lâu dài giữa địa phương với nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp hàng đầu khu vực.
Tại buổi tiếp, bà Somhatai Panichewa chúc mừng Ninh Bình mới sau hợp nhất, đồng thời đánh giá cao không gian phát triển mở rộng cùng các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Theo bà, chuyến khảo sát lần này nhằm tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển khu công nghiệp của Ninh Bình, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư trong thời gian tới.
Giới thiệu về Tập đoàn Amata, bà Somhatai Panichewa cho biết Amata là một trong những nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp lớn và uy tín tại Thái Lan và Đông Nam Á, được thành lập năm 1989. Tập đoàn tập trung phát triển các khu công nghiệp tích hợp theo mô hình hiện đại, gắn kết công nghiệp – đô thị – dịch vụ – logistics.
Tại Việt Nam, Amata đã có hơn 30 năm hoạt động, đầu tư và phát triển nhiều khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ như Amata City Biên Hòa, Amata City Long Thành, Amata City Hạ Long. Tổng quỹ đất khu công nghiệp mà Tập đoàn đang đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam ước khoảng 3.000 ha, thu hút hàng trăm nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Amata đang nghiên cứu triển khai các dự án khu công nghiệp quy mô lớn tại một số địa phương mới, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hàng tỷ USD, phù hợp định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao của Việt Nam. Đại diện Amata bày tỏ mong muốn có cơ hội nghiên cứu, đầu tư các dự án lớn tại Ninh Bình.
Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ninh Bình Trần Huy Tuấn thông tin khái quát về Ninh Bình mới sau hợp nhất trên cơ sở hợp nhất Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định. Quy mô lớn hơn về diện tích và dân số giúp địa phương mở rộng không gian phát triển, gia tăng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Theo định hướng quy hoạch, Ninh Bình đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược, gồm cảng nước sâu, sân bay, đường sắt tốc độ cao và mạng lưới giao thông liên vùng, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dự án công nghiệp, logistics quy mô lớn.
Hiện toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp, trong đó 20 khu đã đi vào hoạt động. Ninh Bình đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng phát triển các khu công nghiệp hạ tầng đồng bộ, thân thiện môi trường, đóng vai trò động lực tăng trưởng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Ninh Bình sẵn sàng đón các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Tập đoàn Amata; đồng thời cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính thông suốt, hỗ trợ tối đa trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án. Tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp làm đầu mối phối hợp, làm việc trực tiếp với Amata trong thời gian tới.
