Thứ Hai, 22/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Ninh Bình mở rộng không gian phát triển

Nguyễn Thuấn

22/12/2025, 09:25

Mở rộng địa giới hành chính và dư địa tăng trưởng sau hợp nhất, Ninh Bình đang tăng tốc thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn...

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tiếp và làm việc với bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam
Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tiếp và làm việc với bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam

Mới đây, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã tiếp xã giao bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về môi trường đầu tư, định hướng phát triển khu công nghiệp và khả năng hợp tác lâu dài giữa địa phương với nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp hàng đầu khu vực.  

Tại buổi tiếp, bà Somhatai Panichewa chúc mừng Ninh Bình mới sau hợp nhất, đồng thời đánh giá cao không gian phát triển mở rộng cùng các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Theo bà, chuyến khảo sát lần này nhằm tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển khu công nghiệp của Ninh Bình, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Giới thiệu về Tập đoàn Amata, bà Somhatai Panichewa cho biết Amata là một trong những nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp lớn và uy tín tại Thái Lan và Đông Nam Á, được thành lập năm 1989. Tập đoàn tập trung phát triển các khu công nghiệp tích hợp theo mô hình hiện đại, gắn kết công nghiệp – đô thị – dịch vụ – logistics.

Tại Việt Nam, Amata đã có hơn 30 năm hoạt động, đầu tư và phát triển nhiều khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ như Amata City Biên Hòa, Amata City Long Thành, Amata City Hạ Long. Tổng quỹ đất khu công nghiệp mà Tập đoàn đang đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam ước khoảng 3.000 ha, thu hút hàng trăm nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Amata đang nghiên cứu triển khai các dự án khu công nghiệp quy mô lớn tại một số địa phương mới, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hàng tỷ USD, phù hợp định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao của Việt Nam. Đại diện Amata bày tỏ mong muốn có cơ hội nghiên cứu, đầu tư các dự án lớn tại Ninh Bình.

Bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn
Bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn

Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ninh Bình Trần Huy Tuấn thông tin khái quát về Ninh Bình mới sau hợp nhất trên cơ sở hợp nhất Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định. Quy mô lớn hơn về diện tích và dân số giúp địa phương mở rộng không gian phát triển, gia tăng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Theo định hướng quy hoạch, Ninh Bình đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược, gồm cảng nước sâu, sân bay, đường sắt tốc độ cao và mạng lưới giao thông liên vùng, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dự án công nghiệp, logistics quy mô lớn.

Hiện toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp, trong đó 20 khu đã đi vào hoạt động. Ninh Bình đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng phát triển các khu công nghiệp hạ tầng đồng bộ, thân thiện môi trường, đóng vai trò động lực tăng trưởng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Ninh Bình sẵn sàng đón các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Tập đoàn Amata; đồng thời cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính thông suốt, hỗ trợ tối đa trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án. Tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp làm đầu mối phối hợp, làm việc trực tiếp với Amata trong thời gian tới.

Ninh Bình: Dự án Khu công nghiệp thông minh 180 ha thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài

10:01, 11/12/2025

Ninh Bình: Dự án Khu công nghiệp thông minh 180 ha thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam xuất sắc giành 14 giải tại Chung kết Enjoy AI 2025 tại Trung Quốc

14:15, 08/12/2025

Việt Nam xuất sắc giành 14 giải tại Chung kết Enjoy AI 2025 tại Trung Quốc

Từ khóa:

chuỗi cung ứng toàn cầu đầu tư hạ tầng công nghiệp hợp tác lâu dài khu công nghiệp Ninh Bình môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội Tập đoàn Amata

Đọc thêm

Gỡ “nút thắt” đầu tư công, Quảng Trị yêu cầu phân công trách nhiệm “6 rõ”

Gỡ “nút thắt” đầu tư công, Quảng Trị yêu cầu phân công trách nhiệm “6 rõ”

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của Quảng Trị thấp hơn bình quân cả nước, nhiều dự án đứng trước nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch. Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư vào cuộc quyết liệt hơn, coi giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND đặc khu

Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND đặc khu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 322/2025/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND đặc khu trong trường hợp đặc thù…

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đồng Nai vừa tổ chức thi tuyển kiến trúc hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Sài Gòn 2) nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, nhằm chọn lựa phương án kiến trúc - kỹ thuật tối ưu cho các công trình hạ tầng quan trọng này...

TP. Hồ Chí Minh: Phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

TP. Hồ Chí Minh: Phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các Ủy viên UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026…

GRDP Hà Nội 2025 tăng trưởng khoảng 8,5%, thu ngân sách đạt mức cao nhất lịch sử

GRDP Hà Nội 2025 tăng trưởng khoảng 8,5%, thu ngân sách đạt mức cao nhất lịch sử

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết kinh tế Thủ đô năm 2025 duy trì đà phục hồi tích cực, với nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Video

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UOB Việt Nam mở rộng cung cấp giải pháp ngân hàng đến doanh nghiệp và người lao động tại khu vực Bình Dương cũ

Tài chính

2

Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ ngày 31/12

Dân sinh

3

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Tiêu điểm

4

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Tiêu điểm

5

Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã trước 31/12/2025

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy