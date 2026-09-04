VIS 2026: Đột phá kết nối, đưa hàng Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

VIS 2026 là cầu nối chiến lược đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi phân phối toàn cầu, chuyển dịch từ xúc tiến thương mại sang kết nối cung - cầu thực chất và thu hút dòng vốn đầu tư bền vững...

Lễ khai mạc VIS 2026 diễn ra ngày 3/9, tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: MOIT

Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh mang đến mô hình tích hợp “Một điểm đến – Đa ngành hàng” tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chủ lực: Thực phẩm và đồ uống; Đồ gia dụng và nội thất; Phong cách sống và sản phẩm chăm sóc sức khỏe; Chuỗi cung ứng xuất khẩu.

TỪ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SANG KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG

Theo số liệu cập nhật từ Ban tổ chức, tính đến 17h ngày 3/9 (ngày khai mạc), sự kiện đã có sự tham gia của 580 đoàn doanh nghiệp phân phối, thu mua quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu uy tín của Việt Nam.

Diện tích trưng bày tại VIS 2026 vượt 12.000 m2, với hơn 500 gian hàng. Đây là mức tăng đáng kể so với các kỳ tổ chức trước, cho thấy nhu cầu tìm nguồn cung thay thế của các tập đoàn bán lẻ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại dù kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

VIS 2026 diễn ra từ ngày 3 - 5/9/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Bộ Công Thương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và 20 địa phương trong cả nước tổ chức.

Đây là năm sự kiện đạt quy mô lớn nhất kể từ khi khởi động vào năm 2023, phản ánh sức hút ngày càng tăng của hàng hóa Việt Nam trong mắt các nhà thu mua toàn cầu, giữa lúc hàng loạt tập đoàn bán lẻ quốc tế đang chủ động đa dạng hóa nguồn cung ra khỏi các thị trường sản xuất truyền thống.

Lãnh đạo Bộ Công Thương và TP. Hồ Chí Minh đi tham quan các gian hàng tại VIS 2026. Ảnh MOIT.

Ban tổ chức đã sắp xếp 3.000 cuộc gặp B2B có chọn lọc, bên cạnh 13.000 lượt kết nối tự do trực tiếp tại các gian hàng — một tỷ lệ tương tác cho thấy trọng tâm của sự kiện không chỉ nằm ở số lượng gian hàng mà ở mật độ giao dịch thực chất giữa hai phía cung và cầu.

Sự trở lại của các tên tuổi lớn là chỉ dấu rõ nhất cho sức hút của thị trường Việt Nam trong chiến lược tìm nguồn cung toàn cầu. Danh sách các tập đoàn bán lẻ, phân phối đa quốc gia tham dự năm nay tiếp tục có Walmart (Mỹ), H&M (Thụy Điển), Aeon (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc), Central Group và Mega Market (Thái Lan), LuLu (UAE), Imcosa (Mexico) cùng Pagoda (Trung Quốc). Đáng chú ý, sự kiện năm nay đón thêm loạt tên tuổi mới lần đầu góp mặt: Wumart và Metro (Trung Quốc), Mamami (Malaysia), Spinneys và Loohtah (UAE), Shengsiong (Singapore), Vimart (Lào), cùng hai chuỗi bán lẻ Mỹ là Target và JC Penney.

Ngoài ra, sự mở rộng về phía các kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, thay vì chỉ tập trung vào các tập đoàn quy mô lớn như những năm đầu tổ chức là điểm khác biệt đáng lưu ý của kỳ VIS năm nay. Cách tiếp cận này mở ra dư địa xuất khẩu cho nhiều phân khúc của doanh nghiệp Việt Nam hơn, thay vì chỉ những nhà cung ứng đã đạt quy mô đủ lớn để làm việc trực tiếp với các tập đoàn bán lẻ hàng đầu.

Trả lời báo chí bên lề sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết VIS 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định vai trò trung tâm sản xuất và cung ứng chiến lược của khu vực, trước xu hướng các chuỗi cung ứng quốc tế đa dạng hóa nguồn cung và siết chặt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cũng như các tiêu chuẩn ESG.

"Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm năm nay đều được chọn lọc kỹ, sở hữu chứng chỉ quốc tế và năng lực cung ứng đáp ứng được cả thị trường phát triển lẫn thị trường mới nổi", Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định; đồng thời nhấn mạnh thước đo thành công của sự kiện không nằm ở số lượng gian hàng hay số cuộc gặp gỡ, mà ở việc tạo ra không gian để bên có nhu cầu thực sự gặp được đối tác có năng lực thực sự. Đối với doanh nghiệp trong nước, đây là cơ hội để hiểu rõ hơn điều mà khách mua quốc tế thực sự cần, không chỉ một sản phẩm tốt, mà còn là năng lực sản xuất ổn định và cam kết hợp tác dài hạn. Ở chiều ngược lại, các nhà mua hàng quốc tế có dịp tiếp cận trực tiếp một nền sản xuất Việt Nam đang mở rộng cả về quy mô lẫn năng lực đáp ứng chuẩn mực toàn cầu.

Góc nhìn từ phía đối tác nước ngoài cũng cho thấy động lực hợp tác không chỉ dừng ở thương mại hàng hóa. Đại sứ Pakistan tại Việt Nam nhận định hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình dịch chuyển sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn — một xu hướng mà cả Pakistan và Việt Nam đang cùng theo đuổi. Dư địa hợp tác giữa hai bên còn mở rộng sang đầu tư, phát triển doanh nghiệp và sản xuất, thay vì chỉ giới hạn ở các đơn hàng xuất khẩu ngắn hạn.

GIẢI PHÁP CẤU TRÚC: TỪ TRIỂN LÃM ĐẾN DÒNG VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Khác với một hội chợ thương mại thông thường, VIS 2026 được thiết kế theo mô hình bốn hợp phần nhằm chuyển hóa các kết nối tại chỗ thành hợp đồng và dòng vốn đầu tư lâu dài.

Trong khuôn khổ VIS 2026, chuỗi sự kiện bao gồm: Diễn đàn xuất khẩu "Tăng cường khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam trước biến động kinh tế thế giới" cùng các hội thảo chuyên đề về tiêu chuẩn thị trường quốc tế và giải pháp xanh cho sản xuất, xuất khẩu bền vững; chương trình kết nối giao thương trực tiếp B2B Matching được tổ chức chuyên biệt theo từng ngành hàng dựa trên nhu cầu thu mua cụ thể; và hoạt động khảo sát thực tế tại nhà máy, cơ sở sản xuất phối hợp cùng các Sở Công Thương địa phương.

VIS 2026 chào đón hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 3.000 cuộc B2B được sắp xếp có chọn lọc và 13.000 lượt kết nối tự do trực tiếp tại các gian hàng trong triển lãm. Ảnh: Nguyệt Hà.

Về mặt cơ cấu ngành hàng, VIS 2026 áp dụng mô hình "Một điểm đến — Đa ngành hàng", tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực chủ lực: Thực phẩm và Đồ uống; Đồ gia dụng và Nội thất; Phong cách sống và Sản phẩm chăm sóc sức khỏe; và Chuỗi cung ứng xuất khẩu. Cách sắp xếp này cho phép các đoàn thu mua quốc tế tiếp cận đồng thời nhiều nhóm ngành hàng trong một chuyến công tác duy nhất, thay vì phải tham dự riêng lẻ từng hội chợ chuyên ngành như trước đây — một yếu tố mà ban tổ chức kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể chu kỳ ra quyết định thu mua của các tập đoàn phân phối.

Vai trò của các địa phương cũng được đặt ở vị trí trung tâm hơn so với các kỳ tổ chức trước. Với sự tham gia của 20 địa phương trong cả nước, các đoàn doanh nghiệp quốc tế có cơ hội khảo sát trực tiếp môi trường đầu tư kinh doanh và chính sách phát triển kinh tế được triển khai ở cấp độ địa phương, trong khi các địa phương giới thiệu thế mạnh thu hút đầu tư nước ngoài cũng như năng lực sản xuất, cung ứng của mình.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết đây là tiền đề quan trọng để chuyển hóa các kết nối ban đầu thành hợp đồng thương mại cụ thể trước mắt, đồng thời mở đường cho các quyết định đầu tư dài hạn.

Về mặt chính sách, VIS 2026 được đặt trong khuôn khổ Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) chỉ đạo tổ chức.

Việc gắn chuỗi sự kiện với một đề án cấp Chính phủ có mốc thời gian rõ ràng cho thấy đây không phải một hoạt động xúc tiến thương mại đơn lẻ theo mùa vụ, mà là một cấu phần trong chiến lược dài hạn nhằm đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới phân phối toàn cầu — một mục tiêu gắn trực tiếp với tham vọng tăng trưởng hai con số mà Việt Nam đang theo đuổi.

Với quy mô 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế, 600 doanh nghiệp trong nước và 13.000 lượt kết nối B2B trực tiếp tại khu vực B2B, VIS 2026 đang thử nghiệm một mô hình xúc tiến thương mại có chiều sâu hơn so với hội chợ truyền thống đó là kết nối chuỗi cung ứng.

Kết quả của mô hình này không chỉ đo lường bằng số gian hàng lấp đầy, mà bằng tỷ lệ chuyển hóa từ các cuộc gặp gỡ tại SECC thành hợp đồng xuất khẩu, và trong tương lai gần, sẽ trở thành các quyết định đầu tư sản xuất tại Việt Nam.