VIS 2026: Doanh nghiệp châu Mỹ “săn” nguồn hàng, khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam
NNguyệt Hà
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Sự tham gia đông đảo của nhiều đoàn doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị logistics Hoa Kỳ, Brazil cùng các đối tác thương mại ở khu vực châu Mỹ tại VIS 2026 cho thấy sự quan tâm rất lớn đối với hàng hóa Việt Nam. Điều này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam như một trung tâm cung ứng quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Triển lãm quốc tế chuỗi cung ứng Việt Nam (Vietnam International Sourcing 2026 -VIS) sẽ diễn ra từ 03–05/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hàng trăm nhà mua hàng, tập đoàn phân phối, nhà nhập khẩu và hiệp hội doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Là hoạt động thường niên do Bộ Công Thương tổ chức, VIS 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực kết nối nguồn cung và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu.
.HOAKỲ TIẾP TỤC LÀ THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM
Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), khu vực châu Mỹ sẽ là một trong những đoàn thu mua quốc tế có quy mô đáng chú ý. Tham dự VIS 2026 không chỉ bao gồm các tập đoàn bán lẻ, nhà nhập khẩu thực phẩm và hàng tiêu dùng, mà còn có các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp logistics, đơn vị phân phối và các đối tác sản xuất, tạo nên một hệ sinh thái kết nối đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam
Trong số các đối tác đăng ký tham dự, nhiều
doanh nghiệp và nhà mua hàng đến từ Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm lớn đối
với năng lực sản xuất của Việt Nam. Đáng chú ý, Walmart tiếp tục đồng hành cùng
chương trình sau nhiều kỳ tham dự trước đây.
Việc tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế
giới tiếp tục tìm kiếm nguồn cung từ Việt Nam phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi
cung ứng cũng như niềm tin ngày càng lớn đối với chất lượng, năng lực sản xuất
và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt.
Bên cạnh Walmart, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu và phân
phối tại Hoa Kỳ như L&V Food Supply, CT Choice, Viet Kitchen LLC, Camau
Food Importer, Viet Xinh US Furniture LLC cùng các đối tác sản xuất và
logistics cũng dự kiến tham gia các hoạt động kết nối tại VIS 2026. Các doanh
nghiệp này quan tâm đến nhiều nhóm sản phẩm gồm thực phẩm chế biến, nông sản,
thủy sản, cà phê, gia vị, đồ uống, đồ gỗ, nội thất, hàng gia dụng và các sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ.
Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam không chỉ giới
thiệu sản phẩm mà còn trực tiếp trao đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn
gốc, phát triển thương hiệu và khả năng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn.
CƠHỘI MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG MỸ LA TINH
Không chỉ tập trung vào thị trường Hoa Kỳ, VIS 2026 còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều tổ chức và doanh nghiệp đến từ khu vực Mỹ Latinh như Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Brazil (BVCCI) cùng các doanh nghiệp Brazil hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, kỳ vọng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam.
Việc các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp tham
gia sự kiện xúc tiến kết nối này thay vì chỉ các người mua đơn lẻ sẽ giúp mở rộng khả năng kết nối của doanh
nghiệp Việt Nam với nhiều đối tác trong khu vực, đồng thời tạo tiền đề cho các
hoạt động xúc tiến thương mại lâu dài.
Một điểm đáng chú ý tại VIS 2026 là sự tham gia của
các doanh nghiệp logistics và dịch vụ chuỗi cung ứng. Sự hiện diện của các đối
tác như PAX Logistics cho thấy nhu cầu hợp tác không chỉ dừng ở hoạt động mua
bán hàng hóa mà còn hướng tới xây dựng các giải pháp logistics, tối ưu hóa vận
chuyển, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố đặc biệt
quan trọng đối với các ngành hàng như thực phẩm, nông sản, thủy sản, đồ gỗ và
hàng tiêu dùng khi mở rộng sang thị trường châu Mỹ.
Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn cung có chất lượng, các nhà
thu mua quốc tế ngày càng chú trọng tới các tiêu chí về phát triển bền vững,
truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm xã hội và khả năng quản
trị chuỗi cung ứng.
Đây cũng là định hướng mà VIS 2026 hướng tới, giúp doanh
nghiệp Việt Nam không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn chứng minh năng lực sản xuất
có trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.
Sự hiện diện của các đoàn doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ,
Brazil và nhiều quốc gia trong khu vực châu Mỹ tiếp tục khẳng định sức hút của
VIS 2026 như một nền tảng kết nối cung cầu quốc tế có uy
tín.
Thông qua các hoạt động triển lãm, kết nối B2B, khảo
sát doanh nghiệp và trao đổi trực tiếp với các nhà mua hàng, doanh nghiệp Việt
Nam sẽ có điều kiện tiếp cận nhu cầu thực tế của thị trường, mở rộng mạng lưới
đối tác, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi
cung ứng toàn cầu.
Tại VIS 2025 đã có 450 đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tới
Việt Nam tìm nguồn cung sản phẩm hàng hóa; hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam với 12.000
sản phẩm, trưng bày trên diện tích 10.000m2; 60 Thương vụ và chi nhánh thương vụ
trên thế giới tham gia mời đoàn vào và hơn 3000 cuộc hẹn B2B được ban tổ
chức sắp xếp bên cạnh khoảng 5000 cuộc B2B tự do tại các gian hàng.
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