VIX đã bán 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại PC1
Hà Anh
22/09/2025, 07:57
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).
Theo đó, Chứng khoán VIX thông báo đã bán ra 3 triệu cổ phiếu PC1, trong ngày 18/09, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 20,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,79% xuống còn 17,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,95% vốn điều lệ, và không còn là cổ đông lớn tại PC1.
Cùng phiên, PC1 ghi nhận giao dịch thỏa thuận 3,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 91,6 tỷ đồng, bình quân 26.171 đồng/cổ phiếu. Trong khi chốt phiên ngày 18/9, giá cổ phiếu này đóng cửa ở mốc 26.300 đồng/cổ phiếu.
Được biết, Chứng khoán VIX cho đã mua hơn 10,855 triệu cổ phiếu PC1. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm từ hơn 6,44 triệu cổ phiếu, chiếm 2,07% vốn điều lệ lên 17,3 triệu cổ phiếu, chiếm 5,56% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện ngày 30/8/2024 và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Tập đoàn PC1.
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên giao dịch ngày 30/8, cổ phiếu PC1 có giao dịch thoả thuận 10.855.600 cổ phiếu với tổng giá trị khoảng 309,38 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau soát xét giảm 8% từ 119,4 tỷ xuống còn 109,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của công ty liên kết, CTCP Gang theo Cao Bằng giảm so với thời điểm trước soát xét, công ty đã trích lập bổ sung dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tương ứng.
Đối với VIX, VIX ghi nhận lãi 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1.674 tỷ đồng, tăng 486% so với cùng kỳ (285,7 tỷ đồng). Nguyên nhân là do 6 tháng đầu năm, chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chỉ số VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/06/2025 đạt 1.376 điểm - cao nhất kế từ năm 2022. Đi cùng xu thế của thị trường, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của VIX có sự tăng trưởng ấn tượng tăng 481,8%, tương ứng tăng 2.056 tỷ so với cùng kỳ năm trước.
Kết thúc ngày 30/06/2025 cũng đặt dấu ấn cho hoạt động cho vay và phải thu của Công ty, khi lần đầu tiên, dư nợ cho vay và phải thu vượt mốc 9 nghìn tỷ, tăng trưởng 161% so với đầu năm, lợi nhuận thu được từ hoạt động phải thu và cho vay của 6 tháng đầu năm 2025 tăng 60,7% so với cùng kỳ năm trước.
Theo cáo cáo tài chính bán niên soát xét 2025 cho thấy, khoản đầu tư vào PC1 được VIX ghi nhận giá gốc 516 tỷ đồng và tại thời điểm 30/06 đang tạm lỗ khoảng 12%.
Ở chiều ngược lại, ông Phan Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu, từ ngày 22/8-21/9/2025, nhằm gia tăng sở hữu. Nếu thành công, ông Hiếu nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0 lên 2,24% vốn tại PC1
