VIX tiếp tục muốn nâng chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng lên 433%

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Hà Anh
28/10/2025, 09:00
VIX đã thông báo việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10. Ngày tổ chức họp là ngày 28/11 tại Khách sạn Melia Hà Nội.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Trước đó vào ngày 23/9, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ đồng.
Nay, Hội đồng Quản trị công ty dự kiến tăng 433% cả chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, từ 1.500 tỷ đồng lên 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế, từ 1.200 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng.
Trước đó, VIX đã thông báo việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10. Ngày tổ chức họp là ngày 28/11 tại Khách sạn Melia Hà Nội.
Đồng thời, HĐQT VIX trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, VIX dự kiến chào bán 918.857.914 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được là hơn 11.026 tỷ đồng. Mục đích là công ty góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX và bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực đầu tư tự doanh, hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. Vốn điều lệ sau khi phát hành tăng lên gần 24.503 tỷ đồng.
Mới đây, theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 27/8, Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với số vốn ban đầu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
VIXEX có trụ sở tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Công ty cổ phần FTG Việt Nam là công ty mẹ của VIXEX khi sở hữu 64,5% vốn; Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX góp 15%.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo về kết quả phiên đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. Theo đó, Tập đoàn Geleximco đã trúng đấu giá với số tiền hơn 2.562 tỷ đồng...
Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...
Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến là hơn 1.183 tỷ đồng sẽ được VJC sử dụng cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính dài hạn cho công ty và vốn điều lệ của Vietjet sau đợt phát hành sẽ tăng lên hơn 7.000 tỷ đồng.
Ông Bùi Tuấn Anh thông báo đã mua thành công gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA và trở thành cổ đông lớn tại VCA và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 65%.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: