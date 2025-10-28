VIX tiếp tục muốn nâng chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng lên 433%

VIX đã thông báo việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10. Ngày tổ chức họp là ngày 28/11 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025.



Trước đó vào ngày 23/9, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ đồng.

Nay, Hội đồng Quản trị công ty dự kiến tăng 433% cả chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, từ 1.500 tỷ đồng lên 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế, từ 1.200 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng.

Trước đó, VIX đã thông báo việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10. Ngày tổ chức họp là ngày 28/11 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Đồng thời, HĐQT VIX trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, VIX dự kiến chào bán 918.857.914 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được là hơn 11.026 tỷ đồng. Mục đích là công ty góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX và bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực đầu tư tự doanh, hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. Vốn điều lệ sau khi phát hành tăng lên gần 24.503 tỷ đồng.

Mới đây, theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 27/8, Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với số vốn ban đầu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

VIXEX có trụ sở tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần FTG Việt Nam là công ty mẹ của VIXEX khi sở hữu 64,5% vốn; Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX góp 15%.